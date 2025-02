WAH Show; El plan más espectacular para vivir los Carnavales en Madrid

Madrid, 18 de febrero de 2025 – Este Carnaval, olvídate de lo convencional y sumérgete en la fiesta más vibrante de la ciudad. WAH Show Madrid se convierte en el escenario perfecto para una celebración única, donde la música, la gastronomía y el espectáculo se fusionan para ofrecer una experiencia inolvidable.

Desde el 27 de febrero hasta el 2 de marzo, WAH Show se viste de Carnaval con una puesta en escena aún más espectacular, pero la celebración no se limita a esas fechas: todo el mes de marzo es una excusa perfecta para celebrar esta fiesta en un ambiente lleno de sorpresas, energía y diversión.

Una experiencia de Carnaval como nunca antes se había vivido En un mundo donde las celebraciones de Carnaval pueden parecer repetitivas, WAH Show ofrece algo totalmente distinto: un espectáculo inmersivo donde el público no solo disfruta del show, sino que se convierte en parte de la experiencia. Desde el momento en que los asistentes cruzan las puertas del exclusivo Espacio WAH en IFEMA Madrid, se sumergen en un universo vibrante donde cada detalle ha sido diseñado para cautivar todos los sentidos.

La arquitectura exterior, con su imponente fachada, es el primer espectáculo visual que invita a los asistentes a adentrarse en un mundo. Una fachada icónica que deberá estar en el muro de Instagram de toda persona que pase por Madrid.

Tres actos para una celebración inolvidable WAH Show ofrece una experiencia única que se despliega en tres actos cuidadosamente diseñados para sorprender, emocionar y dejar una huella imborrable.

Desde el inicio hasta el cierre, cada momento está pensado para cautivar los sentidos:

Acto 1 en Food Hall: Desde opciones internacionales en su Street Food Market hasta menús gourmet exclusivos en "El Cielo". Todo esto acompañado de actuaciones en vivo que sorprenderán a los asistentes.

Acto 2 en WAH Theatre: El corazón del evento. Más de 80 artistas dan vida a una historia distópica donde la música es resistencia. Desde clásicos del rock hasta baladas icónicas, cada tema revive con una puesta en escena deslumbrante.

Acto 3 Aftershow en La Catedral: La noche continúa en La Catedral donde DJs, cócteles exclusivos y actuaciones en directo cierran la velada con un broche de energía y diversión.

Carnaval en WAH Show: para todos los que quieran algo diferente No importa si se viene con amigos, en pareja o en familia, en WAH Show hay espacio para todos los que quieran vivir el Carnaval de una manera diferente. Además, en las sesiones matinales de sábados y domingos, los menores de 11 años son invitados especiales, para que también los más pequeños disfruten de la magia del espectáculo.

Reservar la experiencia de Carnaval WAH Show estará disponible durante todo el mes de marzo para quienes quieran celebrar el Carnaval de una forma única, con funciones llenas de sorpresas del 27 de febrero al 2 de marzo.

De jueves a sábado: comienzo a las 19:30

Sábados y domingos (matinal): comienzo a las 13:30

Duración aproximada: 5 horas de experiencia dividida en los tres actos.

Las entradas parten de 41 euros, con opciones VIP desde 91 euros para quienes buscan una experiencia más exclusiva. Además, WAH ofrece paquetes personalizados para grupos y celebraciones especiales, con un equipo especializado en eventos.

Vivir en Carnaval en WAH Show Madrid Este año hacer que el Carnaval sea inolvidable con una celebración diferente a todo lo que ofrece Madrid. Disfraces, máscaras y desfiles siempre son un clásico, pero en WAH Show te espera una fiesta que elevará la experiencia a otro nivel.

Y porque ningún Carnaval está completo sin un buen disfraz… ¡ven con tu mejor atuendo y sumérgete en la magia del show! Aquí, tú también formas parte del espectáculo.

Reservar las entradas ahora en wahshow.com (lunes a viernes de 9:00 a 22:00 h; sábados, domingos y festivos de 9:00 a 21:00 h).

¡Que comience el show! SINOPSIS WAH SHOW “Creen que nos pueden prohibir la música, quieren que dejemos de soñar, amar, disfrutar, compartir y vivir. Jamás dejaremos que esto ocurra”.

En un futuro distópico, el mundo ha sido silenciado por el ejército de la Nación Omega y WAH Show Madrid es el único reducto donde aún se puede disfrutar de la música, hasta que la prohíban… Allí, el espectador podrá redescubrir los mejores temas de la historia rescatados por los miembros de la resistencia WAH. Malos y buenos luchando por la liberación de la música en un extraordinario proyecto creativo. WAH Show Madrid no es solo un espectáculo musical y gastronómico, estamos ante un nuevo concepto de entretenimiento y una auténtica explosión de sensaciones que convierte al público en mucho más que meros espectadores: en miembros de la resistencia WAH.

WAH Madrid

IFEMA, Avda. Del Partenón, 5 | Espacio WAH

wahshow.com/

PRESS KIT WAH SHOW

Para más información, visitas y entrevistas

María Fernanda Flores

m.flores@wahshow.com

SOBRE WAH MADRID

Líderes en la industria musical gestionando grandes eventos para marcas como Coca-Cola, Heineken, Harvard, Disney o Real Madrid, la productora internacional MUSIC HAS NO LIMITS es el artífice de WAH Madrid. Liderada por su Co-Fundador y Director Creativo, Depáramo, MHNL ha desarrollado giras musicales en prestigiosos templos internacionales de la música, como el Lincoln Center de NY, el Bayfront Park de Miami o el Palazzo Pisani Moretta de Venecia, donde uno de sus shows clausuró los carnavales del 2018. En esta ocasión, el equipo creativo de WAH Madrid ha roto las reglas y convenciones de la música uniendo todos los géneros de una forma sorprendente, vibrante e innovadora. WAH Madrid fusiona la playlist de nuestra vida con temas que forman parte de la memoria colectiva y los envuelve en una escenografía épica, al más puro estilo de los shows de Las Vegas, Broadway o el West End londinense. Música, gastronomía, acción trepidante y una visión creativa libre confluyen en una explosión de sensaciones que conmueve a públicos de todas las edades.