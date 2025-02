Repara tu Deuda cancela 50.711 € en Ciutadella de Menorca (Baleares) con la Ley de la Segunda Oportunidad

La exonerada invirtió en un negocio para el que solicitó préstamos, pero generó pérdidas y cayó en sobreendeudamiento Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Ciutadella de Menorca (Baleares). Se trata del caso de una mujer a quien el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Ciutadella de Menorca (Baleares) ha concedido la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), liberándola de una deuda que ascendía a 50.711 euros.

La deudora se encuentra en una situación actual e inminente de insolvencia, dada la actual imposibilidad de hacer frente a todas las obligaciones dinerarias. Tenía un negocio de hostelería con el que obtenía ganancias y que funcionaba correctamente. Ante esa situación, pensó en expandir su negocio, por lo que tuvo que solicitar préstamos para poder realizar la inversión. No obstante, el segundo negocio produjo pérdidas, lo que le llevó a un estado de sobreendeudamiento.

A pesar de que al principio de su vigencia la Ley de la Segunda Oportunidad no era muy conocida, lo cierto es que cada vez son más las personas que acuden a este mecanismo legal para cancelar las deudas que han contraído a las que no pueden hacer frente. El testimonio de muchos exonerados contando cómo les ha cambiado la vida hace que personas en estado de insolvencia hayan decidido dar un paso al frente y empezar el proceso para lograr la exoneración de sus deudas.

Repara tu Deuda Abogados fue creado en septiembre del año 2015, poco después de haber sido aprobada esta herramienta. El despacho especializado en la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad es el que más casos ha llevado en España al haber logrado la cancelación de más de 310 millones de euros exonerados de deuda.

Es importante resaltar que este mecanismo es una realidad que se está aplicando en todas las comunidades autónomas de España. “Hemos realizado grandes inversiones para dar a conocer este mecanismo. En todo este tiempo, se ha comprobado que es una ley que ha venido para quedarse”, explican los abogados.

La Ley de la Segunda Oportunidad permite tanto a particulares como a autónomos cancelar las deudas que han contraído. En resumen, es suficiente con que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia y que actúe de buena fe, aportando toda la documentación requerida.

