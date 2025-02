Casi 52.000 niños, niñas y adolescentes crecen en el sistema de protección en España

Con motivo del Día Internacional del Cuidado Alternativo (Care Day), que se celebra el 18 de febrero, Aldeas Infantiles SOS alerta de que ya son casi 52.000 los niños, niñas y adolescentes que tienen una medida de protección en nuestro país. La organización expresa su preocupación por la falta de datos estadísticos sobre los grupos de hermanos y hermanas en acogimiento, así como sobre cuántos de ellos se encuentran separados. Además, insiste en la necesidad de implementar más políticas preventivas que permitan abordar a tiempo las situaciones de riesgo familiar y evitar la separación. Aldeas Infantiles SOS ofreció durante el último año un entorno familiar protector a 1.310 niños, niñas y adolescentes que habían perdido el cuidado parental.



En España, 51.972 niños, niñas y adolescentes crecen en acogimiento, habiéndose producido un leve incremento del 1,5 % respecto al año anterior, cuando la cifra era de 51.203. Así se desprende del último Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia y la adolescencia, elaborado por el Ministerio de Juventud e Infancia con información de 2023.

Aldeas Infantiles SOS explica que este aumento se debe principalmente al crecimiento del número de niños, niñas y adolescentes en acogimiento residencial, que ha experimentado una subida del 4,8 %, así como al incremento de los casos en estudio y/o con una medida de apoyo previa a la determinación de la medida protectora más adecuada, con el mismo porcentaje de aumento, alcanzando un total de 17.827.

En cuanto a los tipos de acogimiento, el familiar (51 %) sigue siendo más frecuente que el residencial (49 %). Actualmente, hay 18.097 acogimientos familiares, lo que representa un descenso del 0,4 % respecto al año anterior, mientras que los acogimientos residenciales ascienden a 17.112.

Si analizamos el acogimiento familiar según el tipo de familia, predominan las familias extensas (59 %) sobre las familias ajenas. Y en cuanto a la modalidad, los acogimientos permanentes (61%) continúan siendo los más habituales.

Cabe destacar que el 16,5 % de los menores de seis años que crecen en acogimiento lo hacen en la modalidad residencial. A pesar de que la Ley de Protección Jurídica del Menor establece que todos los menores de tres años deberán acceder a un acogimiento familiar y que para aquellos menores de seis se priorizará el ser acogidos en el seno de una familia, 594 niños y niñas de cero a tres años y 606 de cuatro a seis permanecieron en acogimiento residencial durante el último año del que constan datos.

Como en años anteriores, las diferencias por sexo más notables se dan en el acogimiento residencial, con un predominio del sexo masculino en todos los grupos etarios: 10.881 frente a 6.230 de sexo femenino.

Por otra parte, en el caso de los acogimientos familiares se mantiene el predominio del grupo etario 11-14, sin que existan diferencias relevantes entre el número de niñas y el de niños.

El total de niños y niñas migrantes no acompañados asciende a 5.869 y el 95,5 % de ellos está bajo una medida de acogimiento residencial. Suponen el 34,3 % del total de los niños y niñas en acogimiento residencial (con un total de 5.608) y el 1,44 % de los acogimientos familiares (261). El 91,8 % son de sexo masculino (5.385) y el 8,2 % femenino (484).

Una mirada a las distintas comunidades autónomas muestra que aquellas que más han aumentado el número de niños, niñas y adolescentes atendidos con respecto al año anterior son Castilla y León (21 %), seguida de Galicia (18 %), Cantabria (15 %) y Andalucía (11 %). Y las que más lo han visto reducido son Navarra (-45 %), seguida del País Vasco (-25 %) y Melilla (-12 %).

Para Aldeas Infantiles SOS, la tendencia creciente del número de niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección viene a demostrar que la inversión en políticas preventivas que permitan llegar a tiempo de evitar la separación de padres e hijos es insuficiente y reclama un mayor esfuerzo en este sentido por parte de todas las Administraciones Públicas.

En respuesta a esta necesidad, la propia organización de atención directa a la infancia ha ampliado significativamente en los últimos años sus programas de fortalecimiento familiar en España. Actualmente, cuenta con 32 Centros de Día, nueve Programas de Familias y cinco Centros de Educación Infantil, entre otros recursos. Gracias a esta labor preventiva, en 2023 apoyó a 27.043 niños, niñas y jóvenes y a 3.878 familias.

Sin datos sobre los grupos de hermanos en acogimiento

El Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia y la adolescencia continúa sin proporcionar información alguna sobre los grupos de hermanos y hermanas en acogimiento, tampoco sobre cuántos de ellos permanecen separados.

Aldeas Infantiles SOS vuelve a hacer hincapié en que, en cualquier decisión relacionada con la pérdida del cuidado parental, debe prevalecer el derecho de los hermanos y hermanas a no ser separados. Este principio está recogido en la Ley de Protección Jurídica del Menor, la Convención sobre los Derechos del Niño y las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños. Las dos últimas subrayan, además, que la falta de recursos o de alternativas adecuadas dentro del sistema de protección no justifica la separación de los hermanos y advierten de que esta solo debe considerarse en casos excepcionales, cuando existan razones de peso que demuestren que estar juntos es contrario a su interés superior.

La organización, que reclama mayores recursos humanos y materiales para que la no separación de hermanos en acogimiento sea una realidad, explica que crecer separados genera una sensación de desarraigo y afecta a su identidad y su autoestima. Aldeas defiende que las relaciones fraternales son esenciales para afrontar el trauma de la separación de los padres, favorecer la estabilidad emocional y recuperar la confianza.

La salida del sistema de protección

En cuanto a las bajas del sistema de protección, destaca el bajo porcentaje de reintegraciones familiares. Solo el 14 % de los niños y niñas en acogimiento familiar y el 16 % de los que estaban en acogimiento residencial lograron regresar con sus familias biológicas.

La mayoría de las salidas del sistema se deben a la mayoría de edad o al paso a otras modalidades de acogimiento. En 2023, un total de 4.627 chicos y chicas dejaron el sistema de protección al cumplir los 18 años, enfrentándose así a una emancipación prematura y difícil.

Por eso, Aldeas Infantiles SOS prepara a los y las jóvenes que crecen en el sistema de protección para su transición a la vida adulta y da respuesta a sus preocupaciones. Comienza a trabajar en su emancipación cuando aún son adolescentes y continúa acompañándolos más allá de los 18 años mediante sus Programas de Jóvenes.

A lo largo del último año, Aldeas Infantiles SOS ha proporcionado un entorno familiar protector a 1.310 niños, niñas y adolescentes privados del cuidado parental en España. De ellos, 454 han estado en programas de acogimiento residencial, 764 en acogimiento familiar, 64 en residencias para jóvenes, 24 en programas de primera acogida y valoración, y 4 en programas especiales. Además, ha acompañado a 1.406 jóvenes que, tras salir del sistema de protección, han continuado recibiendo apoyo hasta su plena integración en la sociedad.