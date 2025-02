San Valentín de ensueño en Los Cabos: planes gastro, hoteles de lujo y spas para mimar a la pareja

El destino ofrece experiencias inolvidables para parejas, como cenas privadas a la luz de las velas con menús que fusionan sabores tradicionales e influencias internacionales, diseñados por chefs reconocidos en la primera Guía MICHELIN de México. Para los amantes de la emoción, las actividades acuáticas para descubrir la fauna marina son una apuesta infalible que convierte el 14 de febrero en una fecha única La caja de bombones, el ramo de rosas y las cenas románticas a la luz de las velas conquistan cada año a millones de corazones enamorados que, buscando una excusa para compartir con sus almas gemelas, disfrutan de una celebración de San Valentín íntima. Sin embargo, son cada vez más las parejas que, buscando escapar de la rutina, optan por celebrar su amor a lo grande, subirse a un avión y cruzar el océano en busca de nuevas tierras donde proclamar a los cuatro vientos su amor. De hecho, la Organización Mundial del Turismo estima que el turismo de romance podría alcanzar los 33.000 millones de dólares para 2026, y México capta cerca del 23% de la industria del romance a nivel mundial.

Cuando se trata de romance, pocos lugares en el mundo pueden igualar la belleza y exclusividad de Los Cabos, uno de los paraísos mexicanos que sobresale como destino idílico para celebrar el amor. Situada en el sur de la península de Baja California, la región combina sus interminables playas, atardeceres de postal y experiencias de lujo en una propuesta única que la han convertido en un oasis donde la personalización y la calidad toman especial relevancia.

Los Cabos no solo ofrece una atmósfera idílica, sino que redefine el turismo de romance con su inigualable encanto y hospitalidad. El destino ha sido escogido por famosos como Keith Richards, Simone Biles o Adam Lavine para celebrar sus bodas, e incluso se rumorea que sus playas y el Arco de Cabo San Lucas podrían haber sido testigos de la celebración de amor de Luis Miguel y Paloma Cuevas. Ya sea para una escapada el 14 de febrero, una luna de miel inolvidable o incluso una pedida de mano con el mar de testigo, este destino mexicano lo tiene todo para transformar la experiencia de viaje en una aventura inolvidable.

Hoteles para mimar a la pareja con todo lujo de detalles

Como destino de primer nivel que prioriza el servicio de excelencia y la calidad de la experiencia del visitante, en Los Cabos las parejas encontrarán una amplia oferta de lujosos hoteles o villas exclusivas donde disfrutar de unos días de desconexión en un pequeño paraíso terrenal. Con la mayor oferta de cuartos de lujo por metro cuadrado en América Latina, el destino mexicano acoge alojamientos de marcas tan reputadas como Four Seasons, Nobu, Ritz Carlton o Montage.

Así, este pasado 14 de febrero, las parejas pudieron disfrutar de un fin de semana inolvidable con una cena exclusiva en el restaurante Humo, en Zadún, a Ritz-Carlton Reserve; un crucero romántico con ceremonia maya al atardecer en un yate de lujo con One & Only Palmilla, o experiencias gastronómicas exclusivas en Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts, reconocido entre los resorts all inclusive más románticos del mundo.

Para aquellas parejas que buscan desconectar de la manera más original, el destino también ofrece la posibilidad de disfrutar de una romántica noche bajo las estrellas sin renunciar al lujo en algún glamping como el Gypsy Canyon Baja.

Gastronomía para dos disfrutando de las estrellas… MICHELIN

Con más de 300 años de evolución culinaria, la propuesta gastronómica de Los Cabos apuesta por fusionar los ardientes sabores de la tradición mexicana con influencias internacionales, creando una mezcla explosiva donde la innovación toma un nuevo cariz con menús diseñados por chefs reconocidos en la Guía MICHELÍN de México. Esta oferta culinaria única permite diseñar experiencias personalizadas y exclusivas para parejas que buscan una cena especial a la luz de las velas, bajo las estrellas, a orillas del mar o perdidos en un paraje natural de ensueño.

Entre las propuestas gastronómicas más inolvidables, los enamorados podrán disfrutar del concepto farm to table a cargo del chef Arturo Rivero en Acre, ubicado en el corazón de Ánimas Bajas, una jungla de 25 hectáreas en pleno desierto. Su cocina, comprometida con la sostenibilidad, la frescura y la calidad, le ha merecido el reconocimiento Estrella Verde en la prestigiosa guía gastronómica. Este galardón ha premiado también a Flora’s Field Kitchen, un espacio acogedor donde Rebecca Weitzman y Gloria Greene apuestan por una cocina artesanal y un menú estacional meticulosamente preparado con ingredientes frescos de la granja.

Para los que buscan experiencias más exclusivas, propuestas como El Farallón, escondido entre los acantilados de Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal; el Sunset Monalisa, en un entorno único con vistas al Arco, o Animalón by the Sea, un viaje al atardecer navegando por el Mar de Cortés, se convierten en planes esenciales para disfrutar de San Valentín de una manera única e inolvidable.

Despertar nuevas emociones entre naturaleza, arte y cultura

Para las parejas que buscan paisajes de ensueño, aventuras inolvidables y actividades al aire libre, Los Cabos ofrece una propuesta única que combina el mar, desierto y la montaña para conectar con la naturaleza y celebrar el amor desde la raíz. Desde disfrutar de una experiencia de snorkel, buceo o Kayak en las aguas del Mar de Cortés para descubrir su ecosistema marino, hasta paseos a caballo por la orilla de sus playas doradas, la región ofrece un amplio abanico de actividades personalizadas que garantizan una experiencia única que compartir entre dos.

Por otro lado, para los más románticos, disfrutar de un atardecer en el mar a bordo de un yate privado es una apuesta infalible. Esta propuesta, combinada con una deliciosa cena y música en vivo con el Arco de Cabo San Lucas o la Playa del Amor como telón de fondo, convertirán este San Valentín en una experiencia de otro nivel.

Y, para aquellos enamorados que optan por actividades culturales, Los Cabos permite sumergirse en la historia, música y el arte local, estimulando los sentidos y las emociones durante un tranquilo paseo por el corazón de San José del Cabo.

Cuidar el amor por dentro y por fuera en refugios de bienestar

El cuidado personal y la relajación también son parte esencial del romance. Los Cabos ofrece experiencias como yoga junto al mar, meditación, rituales de bienestar y ceremonias ancestrales como el temazcal.

Refugios exclusivos como The White Lodge o The SPA en Viceroy Los Cabos brindan masajes, baños de vapor y tratamientos holísticos para fortalecer la conexión en pareja y vivir momentos de relajación absoluta.

San Valentín en Los Cabos es mucho más que una escapada romántica: es una oportunidad para crear recuerdos inolvidables en un entorno de lujo, belleza natural y hospitalidad incomparable.