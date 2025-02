​El Nissan Qashqai fue lanzado al mercado español dieciocho años atrás, en febrero de 2007

Fue presentado internacionalmente en 2006 y muy pronto se convirtió en un pilar fundamental ya no sólo para Nissan, sino también para el mercado español, en el que fue pionero y en el que creó tendencia para otros fabricantes ya no sólo en concepto, sino también en el empleo del fonema 'Q' en el nombre, más tarde en otras marcas derivado en 'K'.

No en vano, en 2007 en nuestro país Qashqai contaba con seis rivales en el mercado; hoy puede llegar a contabilizar más de sesenta competidores.

Gran propuesta de valor, buen precio de adquisición, probada fiabilidad y eficiencia mecánica son cuatro atributos que siempre han definido a Qashqai, y que aún conserva en la actual generación, recientemente renovada en 2024.

Nació como una alternativa a los segmentos tradicionales

Qashqai quiso ser una alternativa a los segmentos tradicionales, como el de las berlinas medias. Y funcionó. El Nissan Qashqai acumula 19 títulos de Coche del Año y en todos estos años ha estado siempre en el podio de ventas en España dentro de su segmento.



Por supuesto, Qashqai también fue pionero en toda Europa, donde creó el concepto de crossover y colaboró activamente a su imparable expansión. Eso se extrapola a España, donde el 58% del mercado es crossover. Y, particularmente, los C-SUV, que es donde se integra Qashqai, aglutinan el 32%. Un dato revelador de la importancia de Qashqai en el mercado nacional es que un 15% de los crossover C-SUV que se venden en España, son Qashqai.

Desde 2007, se han vendido más de 4 millones de unidades de Nissan Qashqai en todo el planeta, y casi un 10% de ellos corresponden al mercado español, prueba irrefutable de su importancia.

Nissan Qashqai: la respuesta a lo que el público demanda

Actualmente, en España el Nissan Qashqai tiene un precio que parte de sólo 25.900 euros, tarifa que se sitúa por debajo del de la media de su segmento. Más valor adquiere esa cifra de 25.900 euros si tenemos en cuenta que toda su gama está electrificada y que toda ella cuenta con etiqueta medioambiental ECO.

Lo está por medio de dos vías: la hibridación ligera (MHEV; con dos versiones de 140 o 158 CV) y la tecnología híbrida eléctrica e-Power de 190 CV, donde logra contener el consumo de combustible en tan sólo 5,1 L/100 km. Actualmente, un 33% de los Qashqai que se venden en España son e-Power, tecnología que se presenta como el paso intermedio entre la hibridación tradicional y los coches puramente eléctricos.



El Nissan Qashqai ha sido y es un modelo fundamental en el mercado global, sacando todo el partido a un concepto de automóvil, el crossover compacto, de la manera más lógica y demandada. Como resultado, si nos ceñimos al mercado nacional, en el ranking general de ventas correspondiente a 2024 se sitúa en 11º posición, con más de 18.000 unidades, y ha sido el 3º más vendido de su segmento después de haber liderado dicho ranking durante el primer trimestre.

Más específicamente, en el canal de renting y empresas en España, las cualidades de Qashqai le han convertido en el líder indiscutible entre los turismos, siendo el modelo más vendido con más de 6.200 unidades y un 18% más de ventas que el segundo clasificado.



