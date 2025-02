Cuando hablamos de Ignacio Purcell, lo hacemos de una persona que se puede decir que lleva la historia en su sangre, pero todo ello sin perder una gran visión de presente y de futuro.

Un empresario de gran linaje

Este empresario dedicado en especial en el sector petrolífero, pero no ha querido quedarse solo como un referente en este campo. Proviene de un linaje antiguo que podemos decir que se remonta incluso a los tiempos en los que se produjo la conquista de América. Su historia es la de una persona que supo equilibrar el peso de la propia tradición con una frescura propia de aquel que tiene una visión de lo más actual de la situación.

El Marquesado de Piedra Blanca y Guana es un título que pasó por varias generaciones familiares y que ha quedado ligado de forma estrecha a aquellos días en los que se produjo la conquista de América. Este Marquesado se concedió por el Rey Carlos II en el siglo XVI a Pedro Cortés de Monroy y Zavala, que fue un caballero perteneciente a la Orden de Santiago que vivía en la ciudad de Santiago Chile. Lo que ocurría es que Pedro era un pariente próximo a Hernán Cortés y Pizarro el que fuera conquistador de Méjico Primero Marqués del Valle de Oaxaca.

El conocer todo esto hizo que se pudiese comprender mejor ese sentido de pertenencia que el propio Ignacio llega a sentir por la historia de su familia. Pensemos que la Herencia de los Conquistadores de la familia Cortés cuenta con unas profundas raíces en la que fuera la fundación de Santiago de Chile en 1541, que liderara Pedro de Valdivia, que destacó por ser de los oficiales que mostraron mayor lealtad a Francisco Pizarro. Sus filas tenían entre ellos a familiares de Hernán Cortés, como Pedro Cortés de Monroy, el que después recibió el título de Marqués de Piedra Blanca y Guana.

Una historia de exploración y de valor de la que forma parte

Todo su legado ha querido llevarlo más allá de la historia familiar. Pese a que la familia por parte de su madre cuenta con otra serie de títulos, caso del Marquesado de Barambio, al final el de Piedra Blanca y Guana es el que tiene un mayor aprecio, tanto por lo importante que fue a nivel histórico como por la conexión a nivel personal.

Ignacio Purcell cuenta con nacionalidad española y chilena y no duda siempre que puede en expresar el gran cariño que tiene por su tierra chilena. Su familia en Chile no solo es de lo más famosa por los títulos, también por ser bastante influente en multitud de sectores.

Todo ello ha sido importante en la forma en la que él ha querido siempre realizar sus negocios. La vocación suya ha sido siempre respetar la tradición con una actualidad innovadora, pero también actual. El buscar la armonía entre la historia de su familia y el presente y futuro de sus acciones ha hecho que también sea un hombre destacado.

Un petrolero que ha llegado a ser millonario y que ha obtenido más títulos

Este petrolero millonario no se olvida tampoco de los más desfavorecidos, puesto que se se ha aprestado a la donación de más de cien millones de dólares para luchar contra distintas epidemias en los países en vías de desarrollo, como la famosa malaria.

Aunque como hemos mencionado anteriormente proviene de un linaje arraigado, se le ha hecho entrega de un título nuevo, puesto que es Comendador de Justicia en un acto que organizó el llamado Capitolio de Caballeros del Antiguo Reino de la Corona de Aragón. A ese acto acudieron numerosas figuras internacionales.

Lo cierto es que la historia de Ignacio Purcell nos recuerda que saber de dónde venimos es importante para comprender hacia dónde vamos. Hay que entender que su vida no solamente es un homenaje a su propio linaje, es una inspiración para los que quieran buscar en las raíces la motivación para poder construir un futuro mejor.

El éxito de su empresa Black Star Petroleum

Black Star, además de ser una importante compañía petrolera, también está comprometida con el avance en la equidad y la sostenibilidad. Destaca por su programa de capacitación para jóvenes en tecnologías limpias, lo que se ha diseñado para el fomento del talento local y poder así preparar a las comunidades hacia un futuro de mayor sosteniblidad.

Su trayectoria estando al frente de Black Star Petroleum, ha supuesto una ampliación de horizontes hacia la investigación de las energías renovables. Se busca no solo dar respuestas a las necesidades de hoy, también anticiparse a las del mañana, de tal forma que se considere una presencial sutil, pero importante respecto al panorama a nivel energético.

Dispone con instalaciones de almacenamiento avanzado y terminales de regasificación en una serie de comunidades autónomas en nuestro país, de tal forma que se asegura una distribución sostenible y de lo más eficiente. El enfoque holístico que tiene hacia la energía lo que ha hecho es combinar tradición y con la innovación tecnológica hacia el desarrollo responsable en el sector.