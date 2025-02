'La belleza y el asalto a la razón': una exploración poética y filosófica de la condición humana

El nuevo libro de Ramón de la Vega, publicado por Editorial Renacimiento, ya está disponible para los lectores interesados en la poesía de profundidad filosófica y la reflexión sobre la existencia Un diálogo entre la poesía, la filosofía y la experiencia humana

En una época en la que la inmediatez parece haber desplazado a la contemplación, el escritor Ramón de la Vega invita con La belleza y el asalto a la razón a una travesía intelectual y emocional en la que la poesía se entrelaza con la filosofía para cuestionar la naturaleza de la realidad, el lenguaje y la memoria.

Esta obra, publicada por Editorial Renacimiento, reúne tres libros escritos en distintas etapas de la vida del autor, ahora revisados y reescritos, ofreciendo un testimonio de su evolución poética e intelectual. A lo largo de sus páginas, De la Vega plantea una poética que no solo expresa lo vivido, sino que también confronta el pensamiento filosófico con la sensibilidad estética, en un esfuerzo por capturar la esencia de la existencia y su constante transformación.

La poesía como vehículo de la lucidez y la belleza

Desde los primeros líricos griegos hasta las grandes voces del pensamiento contemporáneo, la poesía ha sido un espacio de confrontación con lo incompleto, lo ausente y lo inasible. La belleza y el asalto a la razón parte de esta premisa para construir una obra que oscila entre la exaltación del lenguaje y la búsqueda de un significado último.

La obra no solo recoge influencias de Hölderlin, Heidegger, T.S. Eliot y Rilke, sino que también establece un diálogo con la tradición poética y filosófica, desde los antiguos poetas-filósofos hasta los pensadores del siglo XX. En sus páginas se percibe una constante interrogación sobre el lugar del ser humano en el universo, el poder de la palabra y la relación entre la trascendencia y la inmediatez de lo vivido.

Una estructura que desafía las convenciones

El libro no sigue una estructura poética convencional. Cada uno de los textos que lo componen es una exploración de las tensiones entre la belleza, la razón y la necesidad de expresión. El autor se aleja de las formas poéticas tradicionales para construir un discurso en el que la poesía se convierte en una herramienta de conocimiento, en un puente entre lo racional y lo intuitivo.

Desde el concepto de lo trágico hasta la exaltación del lenguaje como medio para nombrar la realidad, De la Vega despliega una obra que desafía al lector a pensar más allá de lo inmediato, a sumergirse en una escritura que es, al mismo tiempo, reveladora y cuestionadora.

Ramón de la Vega: un autor que reivindica la poesía como pensamiento

Ramón de la Vega se suma a la tradición de poetas que han concebido la poesía no solo como un arte, sino como una forma de pensamiento. En un momento en el que la creación poética a menudo se aleja de la reflexión profunda, La belleza y el asalto a la razón propone un retorno a la poesía como vehículo de lucidez, como una manera de explorar la relación entre el lenguaje y la existencia.

En palabras del propio autor: "Este libro aspira a expresar una sensibilidad que ha buscado la vida en la creación, a pesar de saber que esa creación solo es posible cuando uno ha sido parte inseparable y plenamente consciente de la corriente de la vida".

Disponibilidad y dónde adquirirlo

