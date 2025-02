La transformación del procurement en 2025: Inteligencia Artificial y sostenibilidad como motores de cambio

Para Stratesys, a medida que se avanza hacia un panorama más digitalizado y conectado, la inteligencia artificial se posiciona como el centro de esta evolución, transformando las operaciones y estrategias en el área de compras El área de compras ha evolucionado hasta convertirse en un pilar estratégico dentro de cualquier empresa. Ya no se trata solo de comprar al mejor precio, sino de generar valor a través de decisiones que impacten positivamente en la sostenibilidad, la eficiencia y la competitividad. Según un informe de Forbes, el 60% de las empresas considera que la digitalización del procurement es crítica para alcanzar sus objetivos estratégicos en los próximos tres años. Esta evolución subraya la importancia de utilizar la tecnología como una aliada para abordar los retos del mercado global.

En este sentido, la multinacional tecnológica, Stratesys, destaca las tendencias que van a redefinir cómo las organizaciones gestionan sus cadenas de suministro y procesos de adquisición durante el 2025. Así, la Inteligencia Artificial sigue liderando el camino como catalizador de eficiencia, sostenibilidad y agilidad.

La IA como motor de decisiones inteligentes: la Inteligencia Artificial se consolida como una herramienta fundamental para tomar decisiones rápidas y basadas en datos. Las capacidades analíticas de la IA permiten a las empresas optimizar cada etapa del ciclo de compras, desde la predicción de la demanda hasta la selección de proveedores y el análisis de riesgos para identificar y anticipar posibles interrupciones en la cadena de suministro. Automatización inteligente de procesos: la combinación de IA y automatización está marcando un antes y un después en la eficiencia operativa. Las tareas repetitivas, como la homologación de proveedores o la generación de negociaciones, pedidos y auditorías ahora pueden ser automatizadas, logrando procesos más ágiles desde la requisición hasta el pago, una aplicación uniforme de reglas de negocio y una reducción de errores humanos en procesos complejos. IA generativa: innovación y creatividad aplicadas: la IA generativa está impulsando la creatividad y la personalización en el área de compras. Entre sus aplicaciones más destacadas se encuentran la creación automática de estrategias optimizadas y adaptadas a necesidades específicas y la simulación de escenarios de compra para fortalecer las habilidades de negociación y la toma de decisiones. Sostenibilidad y transparencia impulsadas por IA: las empresas enfrentan una creciente demanda de sostenibilidad en sus operaciones. Las tecnologías avanzadas permiten identificar proveedores sostenibles evaluando el impacto ambiental y social en las transacciones, y optimizar la logística reduciendo la huella de carbono mediante rutas eficientes y materiales eco-amigables. Plataformas integradas para colaboración global: la digitalización del procurement no sería posible sin la integración de plataformas unificadas que conecten equipos, proveedores y sistemas. Estas herramientas permiten una conectividad total y una transparencia en la gestión. "La inteligencia artificial no es solo una herramienta, sino una puerta hacia una nueva era de eficiencia y colaboración," explica Andressa Kondrasovas, directora del Centro de Excelencia de Procurement de Stratesys. "Se trasciende lo convencional para imaginar un futuro donde la gestión de compras sea autónoma, creativa y sostenible".

En 2025, las organizaciones que adopten estas tendencias lideradas por la IA estarán mejor posicionadas para enfrentar los desafíos de un mercado global competitivo. Este nuevo paradigma redefine cómo las empresas innovan, colaboran y alcanzan sus objetivos estratégicos.