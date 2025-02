¿Qué ha pasado en Madrid Fusión 2025?

Madrid Fusión Alimentos de España 2025 ha concluido su edición más exitosa hasta la fecha, consolidándose de manera indiscutible como la cumbre gastronómica de referencia a nivel mundial.

Bajo el lema “Revolucionarios, 30 años desde que España asombró al mundo”, esta edición ha rendido homenaje a los chefs visionarios que transformaron la alta cocina española, marcando un hito en la historia culinaria internacional.

Madrid Fusión Alimentos de España 2025 Con visitantes provenientes de 63 países, la 23. ª edición ha registrado cifras históricas de asistencia, congregando a más chefs y profesionales que nunca. Durante tres jornadas, se han llevado a cabo cerca de 200 ponencias y mesas redondas en sus seis escenarios, destacándose por la excelencia y diversidad de sus contenidos.

Los datos reflejan la magnitud del evento: 1.874 congresistas, 26.104 visitantes y 232 empresas expositoras, consolidando su liderazgo. Además, el congreso ha reafirmado su compromiso con la innovación y la sostenibilidad, con la inteligencia artificial y la lucha contra el desperdicio alimentario como ejes centrales.

Las actividades del auditorio El auditorio principal ha sido el escenario de algunas de las ponencias más inspiradoras de Madrid Fusión 2025. Desde Chef’s Table en Kyoto, el chef Katsuhito Inoue ha reflexionado sobre la importancia de plasmar el paisaje y la naturaleza en la cocina.

Por su parte, el chef Dylan Watson-Brown, del restaurante Ernst de Berlín, con una estrella Michelin, ha explorado el potencial de los dashis elaborados con ingredientes locales. En la misma línea de sostenibilidad, el restaurante Nolla en Helsinki ha demostrado la viabilidad de una gestión gastronómica sin residuos, un modelo que le ha valido una Estrella Verde Michelin.

El chef Javier Olleros, distinguido con dos estrellas Michelin en su restaurante Culler de Pau (O Grove), ha resaltado el valor de cereales resilientes al cambio climático, como la avena negra de Galicia. Otros nombres ilustres han sido Javi Estévez, de La Tasquería* (Madrid), exponente del arte en la casquería, y Jordi Vilà, de Alkimia* (Barcelona), quien ha reivindicado la identidad gastronómica a través del sabor.

En el marco del evento, Nacho Manzano, chef de Casa Marcial, recibió el Premio Madrid Fusión Alimentos de España en Defensa del Producto, entregado por Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, en reconocimiento a su labor en la transformación del mundo rural asturiano y la elevación de sus productos a la alta cocina.

¿Qué se cuece en la sala polivalente? La pareja de chefs Axel Smyth y Claudia Merchán, del restaurante Simpar (Santiago de Compostela), han sido galardonados como Cocineros Revelación by Balfegó, consolidándose como promesas de la gastronomía española.

El joven pastry chef Luis Fernández, del Hotel Boutique Eunice (Salamanca), ha recibido el premio Pastelero Revelación by Torrons Vicens, gracias a su innovador postre de turrón blando, mandarina y bourbon.

En materia de sostenibilidad, Miguel Ángel de la Cruz, chef de La Botica de Matapozuelos (Valladolid), con una estrella Michelin, ha sido distinguido con el premio Sostenibilidad Revelación by Aquanaria por su compromiso con la preservación del medio ambiente y el territorio.

El Premio Sala Revelación ha sido otorgado a Andrea Martín, del restaurante Tragatá (Málaga), mientras que Frutas Eloy ha sido reconocido con el premio al Mejor Stand Revelación, repitiendo galardón con un expositor que homenajea la tradición valenciana con la representación de una barraca.

Madrid Fusión Dreams y la cocina saludable Madrid Fusión Dreams ha puesto el foco en la relación entre ciencia, tecnología y alimentación saludable. Expertos como Rafael Urrialde y Daniel Ramón Vidal han abordado el impacto de la biogenética en la mejora de cultivos y la lucha contra problemas de salud globales.

El chef Diego Guerrero, con dos estrellas Michelin en su restaurante DStage (Madrid), ha destacado la importancia del bienestar en la hostelería como pilar de la sostenibilidad del sector. Asimismo, la experta en gastrocoaching Meritxell Obiols ha subrayado la necesidad de erradicar actitudes derivadas del estrés. En este espacio, Ana Rodríguez Castaño, Secretaria General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha avanzado detalles de la Estrategia Nacional de Alimentación.

Concursos y premios Los concursos han sido un pilar fundamental en Madrid Fusión 2025. En el V Concurso Nacional de Cocina con Mojos, Javier Rayón Cardeñosa, del restaurante Botánica (Málaga), se ha alzado con el premio al Mejor Plato Maridado, mientras que José Alberto Díaz, chef de El Sitio (La Palma), ha obtenido el galardón al Mejor Mojo.

El Concurso Nacional de Escabeches ha premiado a Sergio Sainz, del restaurante Lavedán (Tramacastilla de Tena). En la primera edición del Concurso Mejor Empanada by Galicia, el galardón ha recaído en Miguel Fernández, chef de Mai e Matucha (Madrid).

Eventos especiales en las islas Turismo de Ibiza ha traído la esencia culinaria de la isla a Madrid Fusión 2025 con los almuerzos exclusivos "Ibiza En Cuatro Manos". Cinco chefs de prestigio —Walter Sidoravicius, José Ángel Sánchez, David Grussaute, Pedro Tur y Matthieu Savariaud— han desplegado su creatividad con menús que fusionan tradición y vanguardia, destacando productos icónicos como el cerdo negro ibicenco, la sobrasada y los vinos locales.

Madrid Fusión 2025 ha reafirmado su papel como epicentro de la gastronomía mundial, combinando tradición, innovación y sostenibilidad. Una edición histórica que ha elevado el listón de la alta cocina global.