RBF celebra su 7ª edición; La gira que revolucionará el verano de 2025

Reggaeton Beach Festival (RBF), el mayor fenómeno de música urbana en Europa, anuncia su séptima edición, consolidando su legado como el festival más grande del género urbano en el continente. Con una gira que recorrerá 10 ciudades españolas y con un primer avance de cartel inmejorable.

NP. Barcelona, febrero 2025. La organización de Reggaeton Beach Festival continúa desvelando el cartel de su próxima edición con un segundo avance que reúne a grandes referentes del género. Clarent, una de las voces emergentes con un estilo inconfundible dentro del género; Darell, uno de los grandes referentes del trap y reguetón con millones de reproducciones en plataformas digitales; De La Rose, artista en ascenso con una propuesta fresca y única; El Alfa, la estrella dominicana del dembow con una trayectoria imparable y una base de fans internacional; Juhn El All Star, talento versátil que ha conquistado la escena urbana; Kevin Roldán, figura clave del reguetón con una carrera consolidada y éxitos virales; y Mariah Angeliq, una de las voces femeninas más destacadas del movimiento actual.

Estos nuevos nombres se suman a un cartel que ya cuenta con figuras de primer nivel como Chencho Corleone, Sech, Justin Quiles, Ñengo Flow, Cosculluela, Noriel, Luar La L y Hades66, consolidando una edición que promete superar todas las expectativas y ofrecer una experiencia inolvidable para los amantes del género.

Con escenarios renovados, atracciones impactantes y una producción de vanguardia, RBF 2025 no será solo un festival: será una experiencia inolvidable. Toda la magia del llamado “Paraíso del Perreo” se desplegará desde finales de junio, arrancando en Castellón y Tenerife, continuando en ciudades como Benidorm, Málaga, Mallorca y Santander, para culminar con una gran despedida el 26 y 27 de julio en Torrevieja (Alicante) y Nigrán (Pontevedra).

A más de seis meses del inicio de la gira, ya se han registrado más de 40,000 reservas de hotel en las ciudades sede del festival, lo que refleja la enorme expectación y el impacto turístico que genera RBF en cada edición. Las proyecciones apuntan a superar las cifras de 2024, cuando el festival impulsó más de 95,000 reservas de alojamiento y 130,000 desplazamientos a nivel nacional e internacional. Además, su oferta diversa y sus múltiples ubicaciones han comenzado a captar la atención de nuevos públicos, incluyendo familias y asistentes de todas las edades, que encuentran en RBF no solo un evento musical, sino también una experiencia cultural, turística y de ocio adaptada a sus necesidades. Este fenómeno reafirma el papel de RBF como un motor clave del turismo joven e internacional, atrayendo a miles de personas de distintas partes del mundo que ven en el festival una oportunidad única para disfrutar de la música urbana en un entorno incomparable.

Este año, RBF será, más que nunca, el punto de encuentro para los amantes de la música urbana, celebrando siete años de éxitos, innovación y cultura. Las entradas ya están disponibles, y el lineup completo se irá actualizando en lineup.elparaisodelperreo.com, un sitio diseñado para compartir toda la información clave sobre esta gran gira: los mejores precios de entradas, novedades del cartel y sorpresas exclusivas que solo los más fieles descubrirán desde el primer momento. El verano 2025 está a la vuelta de la esquina, y con RBF, será uno que nadie querrá perderse.

Desde su creación en 2017, Reggaeton Beach Festival ha evolucionado desde un evento pionero en Badalona hasta consolidarse como el festival urbano más grande de Europa. Año tras año, RBF ha logrado atraer a más de 600,000 asistentes en sus giras por diversas ciudades de España, generando un impacto económico que supera los 120 millones de euros anuales y transformando las localidades anfitrionas en centros de actividad cultural y turística. Asimismo, a lo largo de su trayectoria, RBF ha contado con la participación de figuras icónicas como Bad Bunny, Karol G, Daddy Yankee, Don Omar y Nicky Jam, consolidando su reputación como un impulsor clave de talentos en el género urbano.

El festival no solo es un referente musical, sino también un fenómeno cultural que trasciende generaciones, conectando con públicos diversos y marcando tendencias. Hasta mayo de 2024 más de 50,000 jóvenes utilizaron su bono cultural para asistir al evento, posicionándolo entre las tres principales opciones en las que los jóvenes invirtieron, solo por detrás de FNAC y El Corte Inglés. Este éxito se tradujo en ingresos acumulados de más de 7 millones de euros, consolidando su liderazgo entre las nuevas generaciones. Su compromiso con la sostenibilidad y responsabilidad social lo ha convertido en un modelo a seguir en la industria, con iniciativas como puntos violeta, campañas de reciclaje y zonas diseñadas para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida.

Medios de comunicación de toda España, como El País, La Vanguardia, ABC y Europa Press han destacado su impacto cultural, económico y turístico en España, así como han dado cobertura año tras año a los hitos destacables del festival. Además, la presencia de RBF en distintas ciudades ha generado reportajes en televisión, radio y prensa digital, con más de 700 reseñas en 2024 en más de 400 medios distintos. Desde las primeras ruedas de prensa en el Club Soko hasta su gran presentación en el Estadio Santiago Bernabéu en 2024, RBF ha incrementado su notoriedad mediática, con cobertura en cadenas como TVE, Telecinco, Onda Cero y Los 40 Principales, consolidándose como un fenómeno musical y cultural de gran impacto.

Con un impacto que abarca desde la música hasta la innovación tecnológica, Reggaeton Beach Festival se ha convertido en mucho más que un evento: es un movimiento cultural que impulsa el turismo, crea empleo y reúne a miles de personas bajo el ritmo de la música urbana. Este verano de 2025, RBF llevará su legado a nuevas metas, volviendo a demostrar por qué es el festival que transforma todo lo que toca.

Más información en reggaetonbeachfestival.com