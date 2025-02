El uso de Internet exige las máximas medidas de seguridad para una comunicación fluida y fiable

Foto de Porapak Apichodilok en Pexels



Es necesario concienciar a la sociedad de la importancia que tiene el hacer de Internet una plataforma digital más segura. Por ello, el director de comunicación de la Fundación Economía y Salud, Julio García Gómez, experto en estrategias de comunicación online, asegura que “es necesario poner en marcha mecanismos férreos para el control de la seguridad de los mensajes y que sean de máxima fiabilidad las redes y los canales por los que discurren”.

Recomendaciones para el buen uso de Internet en 5 CLAVES

1.- En el ámbito familiar y social es necesario que los menores se dejen aconsejar por los padres, tutores y profesores sobre cómo hacer buen uso de las pantallas y no caer en la trampa de páginas peligrosas. Primero preguntar y luego navegar.

2.- No facilitar datos personales a nadie. Por mucho que nos insistan, verifiquemos la fuente y después decidamos. Es peligro dar datos a ciegas.

3.- Que la conexión sea segura. No utilizar redes externas para enviar mensajes personales o profesionales porque nos pueden copiar datos.

4.- No contactes con personas extrañas. Se debe hacer una protección especial a niños y jóvenes para que no hablen con desconocidos.

5.- Hay que eliminar correos sospechosos o vínculos porque nos puede costar caro abrir esos correos.

Estas serias cinco claves básicas de buen comportamiento en Internet y redes sociales.

Consejos para una eficiente comunicación online

Como recomendaciones de comunicación y expresión, García Gómez recomienda saber manejar bien los mensajes, estructurarlos y redactarlos correctamente con perfecta ortografía y puntuación, así como hacer mensajes breves, con punto y seguida para no perder la atención de los interlocutores. Los correos deben ser precisos, concretos y explícitos. “En algunos casos de correos de especial importancia, hay que hacer un borrador previo y efectuar un control de calidad pasando el texto a una persona de nuestra confianza para que verifique si entiendo lo que queremos decir”.