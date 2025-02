"Elogio a Guadalajara", un homenaje poético a la Perla Tapatía

Guadalajara es un mosaico de ritmos, voces, colores y silencios. En sus recovecos, llenos de historias y leyendas, Bethsabé Ortega (Guadalajara, 1981) decidió desarrollar varios proyectos sobre la ciudad, entre ellos Retrato de Jalisco por poetas adolescentes, Ciudad Poema y Elogio a Guadalajara, con el objetivo de trazar un recorrido que permita entender y sentir nuestra identidad a partir de la poesía. Bethsabé es investigadora especializada en literatura mexicana, profesora de educación básica y poeta. Algunos de sus poemas han sido incluidos en las antologías Figuración de Instantes (Altexto, 2003), Voces vivas de Jalisco (Secretaría de Cultura, 2004), Poesía viva de Jalisco (Secretaria de Cultura, 2004) y Voces líquidas a veces varias (Perú, 2005), Poesía entre / líneas muestra de poesía de Guadalajara (Paraíso perdido, 2006), Poetas101 Pintores (Secretaría de Cultura, 2011), Cicloverso (Issuu, 2008) y Tiempo de mujeres (2022). En esta ocasión, conversamos con ella sobre el proyecto Elogio a Guadalajara, que se presentará el próximo miércoles 12 de febrero de 2025 a las 18:00 horas en el ágora del Ex Convento del Carmen, como parte de la celebración del 483 aniversario de Guadalajara, Jalisco, México.



Entrevista:

Melissa Nungaray: ¿Qué te inspiró a iniciar el proyecto Elogio a Guadalajara y cómo surgió la idea de capturar la ciudad a través de la poesía?

Bethsabé Ortega: —Guadalajara es más que una ciudad para mí: es un latido constante que nos hermana como jaliscienses, una memoria viva, un hogar que se escribe en sus calles y en sus monumentos, en sus voces cotidianas, en sus historias íntimas y personales que nos dan identidad, es un espacio de la fascinación y la niñez. Desde hace años, he trabajado con la literatura jalisciense contemporánea y me ha intrigado y fascinado cómo los escritores retratan la espacialidad que compartimos de maneras tan diversas, este fue el referente de obras como Ciudad poema (2023) y Retrato de Jalisco por poetas adolescentes (2023). Sin embargo, sentía que faltaba un espacio donde la poesía dialogara abiertamente con las facetas de la maravilla que es Guadalajara, desde la visión de poetas consagrados hasta la frescura de las nuevas generaciones. Un espacio que agrupara las voces que más disfrutan de la identidad tapatía, sus tradiciones, sus costumbres, el colorido de sus calles, la algarabía de su gente y, pero sobre todo las sensaciones de amor, nostalgia y memoria de esa entidad que nos vuelve ciudadanos de esta tierra.

Elogio a Guadalajara nació de la necesidad de plasmar ese amor colectivo por la ciudad, de tender un puente entre generaciones y de demostrar que la poesía no es un arte lejano o elitista, sino un reflejo de lo que somos. Porque nuestra ciudad se expresa en sus palabras, en su música, en el rumor del Mercado San Juan de Dios, en la solemnidad de sus templos, en la algarabía de la Minerva cuando Chivas gana. Quise capturar esa esencia y transformarla en un libro que, al abrirse, se sintiera como recorrer la ciudad con el corazón.

¿Cómo seleccionaste a los poetas que participaron en el libro y qué criterios consideraste para que sus voces representaran a Guadalajara?

—Guadalajara es una ciudad de contrastes, y eso debía reflejarse en el libro. Quise que cada voz aportara una visión única y vibrante, por lo que busqué poetas de distintas trayectorias, generaciones y estilos. Invité a escritores reconocidos que han construido una obra sólida en la literatura jalisciense, pero también abrí la puerta a jóvenes talentos, especialmente a estudiantes de secundaria. A propósito de los 200 años de Jalisco libre y soberano, en mi escuela, la secundaria José Luis Leal Sanabria, técnica 79, desarrollamos un taller de expresión literaria con el tema de la ciudad y ellos, con su asombro intacto, ofrecieron una perspectiva fresca y emocionante sobre nuestro paisaje cotidiano.

El criterio principal fue la autenticidad: cada poema debía resonar con la identidad tapatía, ya fuera desde la nostalgia, la celebración o incluso la crítica amorosa a la ciudad. Guadalajara es diversa, a veces caótica, pero siempre entrañable, y deseaba que esa complejidad se viera reflejada en el mosaico diverso que dibuja su rostro.

En tu experiencia, ¿cómo influye la poesía en la construcción de identidad de una ciudad como Guadalajara?

—La poesía es un espejo en el que una ciudad puede mirarse y reconocerse, pero también imaginarse distinta. En una ciudad como Guadalajara, donde la tradición y la modernidad conviven en un equilibrio frágil, la poesía nos ayuda a nombrarnos y a entender quiénes somos.

Cuando un poeta escribe sobre la Plaza Tapatía o sobre el ritmo y los tonos del mariachi, sobre la visita de la virgen, sobre su infancia en las calles de su memoria, o sobre el delite de beber tequila, está dejando una huella en la memoria colectiva, una que resuena en la construcción identitaria de todos sus ciudadanos, donde nos reconocemos y ahondamos en esa experiencia vívida que compartimos. La poesía le da voz a las emociones que todos sentimos pero que a veces no sabemos cómo expresar y que se han quedado adheridas a nuestras calles y a nuestro espacio compartido. Nos permite apropiarnos de la ciudad de una manera íntima, verla con nuevos ojos, sentirla más nuestra.

Creo que, en un mundo donde todo se mueve tan rápido, la poesía nos invita a detenernos, a observar, a escuchar, profundizamos en la experiencia de contemplar. Y en esa pausa, en ese respiro, es donde realmente encontramos la esencia de Guadalajara.

¿Cuál es el propósito de incluir tanto a poetas contemporáneos como a adolescentes en la obra Elogio a Guadalajara?

—Este libro es un diálogo entre generaciones. Muchas veces se piensa que la literatura es cosa de adultos, de escritores con trayectoria, pero la poesía no tiene edad. La mirada de un joven que observa la ciudad con el asombro de sus primeras palabras poéticas es tan valiosa como la de un poeta que ha escrito sobre ella durante años.

Quise que Elogio a Guadalajara fuera un espacio de encuentro, donde los adolescentes pudieran ver que su voz importa y resuena. Que la poesía puede ser un canal para expresar lo que sienten por su ciudad aún que se generen en entornos complejos. Y, al mismo tiempo, que los poetas consagrados encontraran en esa frescura un recordatorio de por qué comenzaron a escribir. Es un ejercicio de memoria y de futuro. Porque Guadalajara no solo es lo que fue, sino lo que estos jóvenes están construyendo con su palabra. Entonces para los lectores este será un viaje vívido y colorido, un manjar de múltiples tonalidades que tiende puentes temporales que resuenan a través del tiempo,

¿De qué manera tu formación académica como investigadora y profesora influyó en la recopilación y organización de los textos en el libro?

—Mi trabajo como investigadora me ha permitido conocer a fondo la literatura jalisciense, sus autores, sus tradiciones y su evolución. Sabía que este libro debía estar estructurado de una manera que permitiera no solo disfrutar de la poesía, sino también entender cómo la ciudad se ha ido tejiendo a través de sus versos.

Como profesora, tengo la convicción de que la literatura debe ser accesible, cercana. No quería que Elogio a Guadalajara fuera un libro hermético o demasiado académico, sino un libro que cualquiera pudiera abrir y sentir que está caminando por la ciudad con cada poema. Donde puedan disfrutar de una parte de lo que simboliza México y descubrirse portavoz de su ciudad.

Mi formación también me permitió diseñar estrategias para guiar a los jóvenes escritores en su proceso creativo. No se trataba solo de pedirles que escribieran, sino de ayudarlos a encontrar su propia voz, a experimentar con el lenguaje y a descubrir el poder de la palabra.

Particularmente, el trabajo con los estudiantes ha sido complejo y arduo pues esta escuela pertenece a una de las colonias con mayor índice de marginación y violencia de la ciudad de modo que ayudar a los estudiantes a desatar su voz con una finalidad estética ha sido una labor enriquecedora y satisfactoria para ambas partes.

El libro se divide en varios ejes temáticos. ¿Cómo decidiste estructurar las secciones y qué querías lograr con cada una de ellas?

—Una vez que obtuve las colaboraciones de los autores seleccionados por su calidad literaria, observé cuáles eran las líneas temáticas y las reiteraciones en que podrían agruparse por sí mismos. De este modo, la organización de secciones del libro no es el resultado de algo impuesto, por el contrario, es la atenta escucha de sus motivos y temas con la finalidad de homenajear las facetas e intensidad de Guadalajara. No quería que fuera un recorrido arbitrario, sino que cada poema estuviera ubicado en un contexto que potenciara su significado.

Dividí el libro en ejes que reflejan la esencia de la ciudad:

El orgullo de ser jalisciense: nuestra identidad y el carácter que nos distingue. La música que nos conecta: el mariachi como himno musical que nos define. El tequila y la torta ahogada: los sabores que son sinónimos de hogar. El alma arquitectónica y social: los espacios donde la ciudad cobra vida y nos invita al ocio. La naturaleza y su latido verde: porque Guadalajara no es solo asfalto, sino también bosque, barranca y lago. Las singularidades de la ciudad: todo aquello irrepetible que vuelve la experiencia citadina una casualidad en el tiempo y el espacio. Elogiar a la Perla Tapatía: en esta sección nace la infancia el amor y la nostalgia que representa la ciudad.

Cada sección busca despertar en el lector una emoción, un recuerdo, un sentido de pertenencia.

¿Qué papel juega la fotografía en este proyecto y cómo crees que complementa la poesía para mostrar una visión más completa de Guadalajara?

—La fotografía en este libro no es un complemento, sino un lenguaje paralelo a la poesía. Mientras las palabras nos llevan a imaginar, las imágenes nos muestran instantes congelados de la ciudad, nos anclan a lo tangible.

Las fotografías que tomé en conjunto con Víctor Manuel Montero Gaytán logran capturar la esencia de Guadalajara en sus detalles: un concierto en la plaza fundadores, una rodada en bicicleta por el santuario, una tarde de sobrillas por Tlaquepaque, la vista del paraninfo, una calandria frente a la rotonda de los jaliscienses ilustres, etc. Son imágenes que cuentan su propia historia y que, en diálogo con los poemas, crean una experiencia sensorial completa.

Al mirar hacia el futuro, ¿qué esperas que logre este libro en términos de la relación de los tapatíos con su ciudad y su identidad cultural?

—Mi mayor deseo es que Elogio a Guadalajara haga que más personas se reconcilien con su urbe, sabemos que es una metrópolis amplia y que tiene muchas complejidades y muchos retos que atender, pero deseo que la miren con nuevos ojos y la sientan suya. Quisiera que este libro se convirtiera en un puente entre generaciones, en un motivo para que los jóvenes se acerquen a la poesía y para que los adultos recuerden por qué alguna vez se enamoraron de y en Guadalajara.

Espero que este libro sea un homenaje vivo, un recordatorio de que la ciudad no solo se habita, sino que también se siente, se escribe, se lee. Porque Guadalajara es más que un lugar: es una emoción, y este libro es su eco.

Gracias, estimada Bethsabé, por tu valioso tiempo.