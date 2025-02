Plus Ultra Líneas Aéreas y sus directivos refuerzan su presencia en Fitur

Plus Ultra Líneas Aéreas, con el respaldo de su equipo directivo, ha afianzado su posición como una aerolínea clave en el sector del transporte aéreo español. Durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur), organizó junto con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) un evento de gran relevancia. La reunión, celebrada en el pabellón 3 de IFEMA Madrid, reunió a los principales representantes de las aerolíneas españolas afiliadas a IATA, destacando el compromiso de Plus Ultra con la calidad operativa y la cooperación dentro del sector.

En un contexto en el que el turismo internacional sigue recuperándose, con 1.400 millones de llegadas globales en 2024 según ONU Turismo, el encuentro promovido por Plus Ultra Líneas Aéreas fue una plataforma clave para la discusión de estrategias. Este espacio incentivó el intercambio de ideas y reforzó la importancia de Fitur como un evento esencial para los profesionales del sector.

La 45ª edición de Fitur concluyó con una asistencia de aproximadamente 255.000 personas. Durante los primeros días, la feria acogió a 155.000 especialistas del sector, consolidándose como un referente para la generación de alianzas comerciales y la exhibición de avances tecnológicos en la aviación. Además, el impacto económico del evento en Madrid se estima en 445 millones de euros, reafirmando la relevancia de Fitur y la participación de Plus Ultra en este entorno.

Plus Ultra Líneas Aéreas impulsa la colaboración en el sector

La presencia de Plus Ultra Líneas Aéreas en Fitur 2025 reafirma su liderazgo en la promoción de la cooperación entre aerolíneas. Durante la reunión, los participantes resaltaron la importancia de compartir experiencias y reforzar las relaciones estratégicas, un objetivo que Plus Ultra ha apoyado activamente. "Nos enorgullece, como miembros de IATA, haber patrocinado este evento y haber creado un espacio donde las aerolíneas españolas puedan fortalecer sus lazos", afirmó Gibson Preziuso, director de Alianzas, Comunicaciones y Asuntos de la Industria en Plus Ultra.

En el marco de Fitur 2025, Plus Ultra Líneas Aéreas también presentó sus planes de expansión, con la apertura de nuevas rutas y el aumento de su flota. Esta estrategia busca fortalecer sus operaciones y mejorar la conectividad de España con el resto del mundo, en un momento en el que el turismo sigue siendo un pilar central de la economía global.

Plus Ultra Líneas Aéreas: una década de compromiso con la innovación

Desde su creación en 2011, bajo la dirección de su fundador Julio Martínez Sola, Plus Ultra Líneas Aéreas ha logrado consolidarse en el ámbito internacional, apostando por la excelencia y la evolución constante de sus servicios. Desde la obtención de su Certificado de Operador Aéreo en 2015, la aerolínea ha trabajado de manera ininterrumpida para optimizar su oferta y responder a las exigencias del mercado.

Con la mirada puesta en el futuro, los directivos de Plus Ultra Líneas Aéreas continúan diseñando estrategias para la expansión y la adaptación a las nuevas tendencias del sector. A través del fomento de la colaboración, la compañía busca contribuir a un transporte aéreo más eficiente y mejor conectado. Con sede en Madrid y operando desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Plus Ultra Líneas Aéreas mantiene su misión de conectar personas y destinos, garantizando un servicio de calidad que inspire confianza y satisfacción en sus pasajeros.