Queer Destinations lidera el proyecto 'España LGTBI' para posicionar a España como referente global en turismo Inclusivo

En el marco de la Feria Internacional de Turismo, se ha presentado oficialmente el proyecto "España LGTBI" al Ministro de Industria y Turismo del Gobierno de España, Jordi Hereu Boher. Una innovadora iniciativa financiada por los fondos Next Generation de Europa que posiciona a España como un referente global en turismo inclusivo. La iniciativa representa una parte clave de la primera estrategia turística LGTBI en España y forma parte del plan de modernización y sostenibilidad del turismo del país El proyecto está liderado por Queer Destinations, empresa referente a nivel internacional en la creación de espacios seguros, libres e inclusivos para la comunidad LGTBI que con su metodología avalada por la Comisión Europea, lidera la estrategia nacional de potencias turísticas como España, Grecia o México. Asimismo, este proyecto es el resultado de la colaboración entre destacados actores del sector turístico y LGTBI, incluyendo Basquetour (Agencia Vasca de Turismo), ACOGAT (Asociación de Comerciantes Gays de Torremolinos), Respira Comunicación, Shangay y Axel Hotels.

Una Guía para el futuro del turismo inclusivo

En un contexto global marcado por un creciente retroceso en los derechos de la comunidad LGTBI, España es percibida como un oasis en el que los derechos LGTBI son un pilar fundamental. Este segmento del mercado cuenta con un impacto de 3.7 trillones de dólares de capacidad de gasto anual, representando un segmento clave para el aumento del gasto y estancia promedio, la lucha contra la estacionalidad y la diversificación hacia nuevos destinos.

El proyecto "España LGTBI" surge como respuesta a esta creciente demanda de experiencias seguras, inclusivas y personalizadas para la comunidad LGTBI. Este proyecto tiene como objetivo satisfacer las necesidades específicas de este segmento, y promover destinos que celebren la diversidad y fomenten el respeto, posicionando a España como un destino turístico inclusivo y sostenible.

Pilares fundamentales

El proyecto fusiona tecnología y formación para ofrecer un enfoque integral, centrado en la sensibilización mediante una plataforma online. Su objetivo principal es proporcionar la concienciación necesaria a los prestadores de servicios turísticos que reciben a este segmento, ayudándoles a ofrecer la mejor bienvenida posible a la comunidad LGTBI.

Además, incluye una plataforma web donde tanto los visitantes como los residentes podrán explorar España y descubrir las empresas que apoyan y promueven la diversidad.

España, un territorio inclusivo

Con una historia marcada por avances en derechos LGTBI, como la legalización del matrimonio igualitario en 2005, España es reconocida mundialmente por su riqueza cultural y su compromiso con la diversidad. Sin embargo, el sector turístico tiene un gran potencial para fortalecer su oferta inclusiva, atrayendo a un mercado cuyo gasto global supera los miles de millones de euros anuales.

Hacia un turismo más diverso y sostenible

El proyecto estará dotado de más de 700.000€ de los fondos Next Generation EU, y sensibilizará a profesionales de turismo y empresas del sector en diferentes regiones de España. El objetivo: no solo generar un impacto económico positivo, sino también contribuir al desarrollo de un turismo respetuoso y consciente. Este proyecto supone un cambio histórico en la manera en que las personas del colectivo eligen experiencias turísticas, estableciendo un estándar que garantizará su seguridad y bienestar al seleccionar una empresa o destino turístico dentro de España.

En un contexto desafiante, el proyecto "España LGTBI" es un paso crucial hacia un turismo más inclusivo y seguro, el cual también posicionará a las marcas, empresas y destinos turísticos de España como referentes en la oferta de experiencias LGTBI.