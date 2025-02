​¿Es posible que el euro alcance la paridad con el dólar este año?

La tasa de cambio entre el euro y el dólar ha sido tema de conversación, con algunos observadores astutos prediciendo que las dos monedas alcanzarán la paridad en 2025. A medida que avanza el año, la idea de que el Euro sea igual a un dólar se está volviendo cada vez menos implausible. Estas dos monedas están siendo movidas por una gran cantidad de eventos que involucran política y economía. Ha pasado mucho tiempo, quizás veinte años, desde que el valor de un euro fue equivalente a un dólar. Sin embargo, dada la trayectoria actual, esto podría cambiar rápidamente.

Alcanzando la paridad entre el euro y el dólar

Cuando el valor de un euro sea equivalente al de un dólar en EE.UU., habremos alcanzado la paridad euro-dólar. Este hecho ocurrió realmente en 2002, el año en que el euro se convirtió en la moneda oficial de Europa. Sin embargo, desde entonces, ha habido muchos cambios. El dólar ahora vale menos que el euro. Durante los últimos veinte años, aproximadamente, el valor ha sido relativamente estable, oscilando entre $1.10 y $1.60.

Cuando ocurre la paridad, se considera un evento significativo en el comercio de divisas, pero no ocurre con frecuencia. Cuando el valor del euro se acerca al del dólar, es una señal de que hay una gran actividad en el escenario monetario global. El estado de la economía, los disturbios políticos, las fluctuaciones en las tasas de interés y los niveles de precios generales (inflación) son causas potenciales de este fenómeno.

¿Viene la paridad euro-dólar en 2025?

Este año, podríamos ver al euro y al dólar alcanzar la paridad debido a una combinación de factores, incluyendo las tendencias económicas en la Eurozona y EE.UU. y las incertidumbres globales que están causando volatilidad en el mercado. Por las razones mencionadas, es posible que las cosas se equilibren:

Fuerza del dólar estadounidense

Por diversas razones, incluyendo una economía débil, el aumento de las tasas de interés (aunque ahora está disminuyendo) y la gran demanda de dólares como forma de seguridad financiera, el valor del dólar estadounidense ha aumentado. Para combatir la inflación, los altos funcionarios de la Reserva Federal aumentaron las tasas de interés, lo que hizo que el dólar pareciera muy atractivo para quienes buscaban ganar más dinero. Sin embargo, en el último año, la Fed ha recortado las tasas de interés, pero el dólar ha seguido siendo fuerte debido al sólido crecimiento económico de EE.UU.

La economía de la Eurozona está luchando

Debido a un desarrollo económico muy lento, la economía de la Eurozona no está funcionando tan bien. El costo errático de la energía, los disturbios políticos globales y el tiempo que ha tardado en recuperarse de la devastadora pandemia de COVID-19 son factores contribuyentes. Los altos funcionarios del BCE parecen estar atrapados en un ciclo mientras intentan ajustar las políticas en respuesta al aumento de los precios y reactivar el crecimiento económico. La disparidad entre el desempeño económico de EE.UU. y Europa se está ampliando como resultado de este caos. Lo que esto significa para el Euro es que parece estar perdiendo fuerza y podría seguir cayendo en valor en relación con el dólar.

Aspectos geopolíticos potencialmente desafiantes

El euro está bajo más presión debido a la incertidumbre geopolítica causada por el conflicto prolongado en Ucrania. La crisis en Ucrania tiene otras consecuencias no deseadas, como el aumento de los precios de la energía, las interrupciones en las cadenas de suministro y el aumento de la inflación en toda Europa. Las sanciones impuestas a Rusia han empujado aún más los precios del petróleo hacia arriba y sembrado incertidumbre económica en la región. El euro ha perdido terreno frente al dólar debido a la falta de confianza en la moneda, causada por la incertidumbre sobre cuándo se calmarán las tensiones.

Cambios en las normas de gestión fiscal

En contraste con el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo adoptó un enfoque más cauteloso. Mientras la Fed aumentaba las tasas para combatir la inflación, el BCE equilibraba la contención de la inflación con el apoyo al crecimiento económico en diversas regiones. La creciente brecha en las tasas de interés entre EE.UU. y la Eurozona, causada por políticas monetarias divergentes, es un factor importante que está empujando al euro hacia abajo frente al dólar.

El sentimiento del mercado y la especulación

Las divisas fluctúan según el sentimiento del mercado. Los traders e inversores comienzan a creer que la paridad es cada vez más probable a medida que el euro sigue debilitándose. El euro podría caer aún más como resultado de las apuestas de los inversores de que seguirá cayendo en este ciclo interminable. A medida que aumenta el número de personas que anticipan la paridad, las dos monedas podrían seguir cayendo hacia una tasa de cambio de uno a uno.

Una era en la que el dólar y el euro fueron valores iguales

La tasa de cambio euro-dólar casi alcanzó la paridad, un nivel que no se veía desde 2002, poco después de la introducción del euro en los países de la Eurozona. Durante ese período, el nuevo euro luchaba por ganar terreno a nivel global, en contraste con el fuerte dólar estadounidense que acompañaba el auge de las empresas tecnológicas y la economía estadounidense. En octubre de 2000, el euro igualó brevemente al dólar, pero fue una historia muy diferente. En ese momento, el euro estaba en sus primeras etapas, y el dólar estadounidense recibía señales positivas de todo el mundo.

La crisis de deuda de la Eurozona de 2010-2012 puso en peligro la paridad entre el euro y el dólar debido a los problemas económicos en países como Grecia, Italia y España. A pesar de ello, el euro no alcanzó ese nivel, aunque estuvo muy cerca. A medida que la Eurozona se recuperó, el Banco Central Europeo proporcionó una base sólida para el euro.

¿Cuándo será el euro igual al dólar?

Para que el euro sea considerado igual al dólar para el año 2025, deben cumplirse una serie de condiciones. Una economía de EE.UU. intacta, respaldada por una moneda fuerte, podría ser el principal factor que impulse esto. Además, los enfoques dispares de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo para gestionar la economía siguen representando una amenaza continua para el desempeño económico de Europa. Si las tendencias actuales continúan, el euro podría seguir cayendo y eventualmente alcanzar la paridad con el dólar.

Si bien el Banco Central Europeo (BCE) está luchando actualmente con sus propios aumentos de precios y problemas económicos, el euro podría sufrir un golpe aún mayor si la Reserva Federal decide ajustar aún más las tasas, lo que daría un impulso adicional a la moneda estadounidense. Quizás, finalmente, caiga hasta alcanzar la paridad con el dólar.

En resumen

Una confluencia de factores económicos globales y eventos importantes está dificultando la vida del euro, pero para 2025, las dos monedas podrían haber alcanzado la paridad. La economía de la Eurozona no está creciendo, la moneda estadounidense está fuerte y todos estos eventos globales están creando una combinación extraña que podría hacer que el valor del euro caiga. No hemos visto nada similar desde 2002. Es crucial que los inversores y los responsables políticos sigan de cerca esta situación para comprender cómo afectará al mercado global de divisas, ya que la probabilidad de que el euro iguale al dólar sigue siendo alta.