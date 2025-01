Ser ilustradora nómada; llevando el arte sobre ruedas

Estefanía Córdoba es una ilustradora que lleva, desde hace casi tres años, una vida nómada en su estudio rodante.

Empezó a trabajar muy joven, con 17 años, dibujando storyboards para una productora de cine y publicando cómics en revistas.

Al poco tiempo se puso a trabajar en estudios y agencias de publicidad, donde llegó a trabajar varios años como directora de arte, aunque hace más de 20 años dejó el mundo de la publicidad y empezó a trabajar como ilustradora freelance.

Vecina de la capital, llegó un día en el que decidió unir las dos cosas que más le apasionan: naturaleza y arte. Para ello, compró una furgoneta 4x4 y la habilitó para, en un espacio de menos de 7m2 tener cocina, baño completo, cama y un estudio, que se convierte girando los asientos delanteros.

"La mesa y los asientos son muy cómodos, incluso más que el estudio que tenía en casa. Se pueden, girar, reclinar, subir y bajar, y tienen reposabrazos, que son muy útiles para dibujar cómodamente", comenta. Ahora ya no se siente agobiada porque, aunque el espacio es mucho más pequeño que en el piso donde vivía, sus ventanas tienen "vistas al infinito".

Ilustración sobre ruedas: cómo llega la inspiración La ventaja de viajar despacio es que permite conocer lugares y personas de una forma más natural.

"Normalmente suelo tener buen instinto para encontrar sitios tranquilos. Pero a veces los caminos son más peligrosos de lo que imaginaba: rocas, arenales, barrizales... Para explorarlos antes de adentrarme, si no hay nadie para preguntar, uso un dron” explica.

Pero, si hay algo clave, es la rutina como filosofía de vida para volcar sobre sus pantallas toda la inspiración que le llega.

Estefanía tiene siempre instaladas 3 pantallas para dibujar. Tiene una pantalla de 15 pulgadas donde hace ilustraciones más grandes y con más detalle, otra de 12 pulgadas para dibujos más rápidos, y una Tablet para dibujar sketchs.

“Para mí dibujar siempre ha sido como un zen, algo que me ayuda a estar en el ahora. Pero antes de este estilo de vida, me faltaba algo, necesitaba llenarme de proyectos personales y profesionales, dar un sentido a mi vida con esos objetivos, y estaba bien porque gracias a ello he conseguido ser quien soy. Ahora no necesito llenar tanto mi espacio mental porque me siento más conectada con la vida. Solo con dar un paseo por los alrededores de mi furgoneta, ya me inspiro” explica.

Ilustraciones, cómics, exposiciones de arte, y mucho más Su característica principal, a diferencia de cualquier ilustrador freelance, es que "dibuja en cualquier estilo" (realismo, infantil, vectorial, artístico, cómic…), así se adapta a las necesidades expresivas y de comunicación de cada cliente, como explica en su web, donde muestra en su portfolio una sorprendente variedad de estilos.

"Por un lado es un hándicap no tener un estilo definido porque no soy reconocible visualmente, pero por otro me ayuda a adaptarme a diferentes proyectos” dice Estefanía.

A día de hoy, puede decir que ha ilustrado casi cualquier cosa, desde cuentos infantiles a campañas de publicidad, sin olvidar portadas de novelas, libros técnicos, manuales, cómics, storyboards y cualquier material que se necesiten dibujos e ilustraciones. Además, ha pintado cuadros, y ha trabajado para renombradas empresas como Sanitas, Hitachi, Volkswagen, Boston Wear, El Corte Inglés, Fnac o C&A, entre otras.

“Disfruto haciendo todo tipo de ilustraciones, pero lo que más me gusta es trabajar como ilustrador de cuentos infantiles. También me han llegado encargos especiales para hacer ilustraciones para cuentos infantiles personalizados para particulares; me divierte mucho”, concluye.

Ha explorado con su talento muchas otras facetas creativas, publicando varios cómics, como en la mítica revista El Víbora, expuesto arte pictórico en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y en la antigua Sala Retiro de CaixaBank, o escribiendo relatos, guiones, realizando miles de ilustraciones, y aún le quedan muchos caminos por recorrer.