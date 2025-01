Nuevo fondo de inversión refuerza las operaciones de Trending Corporate

Trending Corporate, compañía española especializada en cosmética y nutrición, ha consolidado un importante paso en su estrategia de crecimiento con la entrada de un nuevo fondo de inversión gestionado por Smartbanck Santander. Este acuerdo representa un impulso significativo para las operaciones de la empresa, gracias a la obtención de una línea de expansión de 3 millones de euros con disposición semestral.

El fondo, además de proporcionar los recursos necesarios para la expansión de Trending Corporate, desempeñará un papel clave en la estructuración de futuras inversiones estratégicas. Esto incluye la posible adquisición de empresas, marcas y clientes que fortalezcan su posición en el mercado global.

Especialización en cosmética y nutrición: un enfoque 360º Con una experiencia consolidada en los sectores de la cosmética y la nutrición, Trending Corporate ha desarrollado un modelo de negocio integral que combina fabricación, distribución y comercialización. La compañía se dedica a identificar marcas emergentes con un gran potencial de crecimiento, ofreciendo un servicio 360º que abarca desde la conceptualización y fabricación hasta la representación en los mercados internacionales.

Esta visión integral permite a la empresa no solo fabricar productos de alta calidad, sino también dar forma a la identidad de las marcas, adaptándolas a las particularidades de cada mercado y optimizando su proyección comercial. Este enfoque refuerza el compromiso de Trending Corporate con la innovación y el desarrollo de soluciones adaptadas a las tendencias del consumidor.

Marcas clave de fabricación y distribución Trending Corporate opera con una cartera diversificada de marcas propias y representadas que destacan en sus respectivos mercados. En el ámbito de la fabricación, la compañía lidera con marcas como PisPás, Wug y frutaPURA, conocidas por su calidad y su innovación en productos de nutrición y bienestar.

En cuanto a la distribución, la empresa trabaja con un sólido portafolio de marcas internacionales, entre las que se encuentran NAM, Wibo, Lovely, Amazonic, Tonno Plus, Be Natural, Missha, COSRX, Mad Beauty, Al Wataniah y Khadlaj. Este conjunto de marcas, cuidadosamente seleccionadas, permite a Trending Corporate cubrir una amplia gama de necesidades y preferencias de los consumidores, reforzando su presencia tanto en el mercado español como en el internacional.

La entrada del fondo de inversión gestionado por Smartbanck Santander no solo refuerza las capacidades financieras de Trending Corporate, sino que también abre nuevas oportunidades para diversificar sus operaciones.