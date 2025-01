La importancia de hablar bien en público

¿Se es realmente consciente de la importancia que hablar bien en público tiene para un emprendedor, trabajador o líder?

Hablar bien en público es una habilidad que puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en el mundo profesional. Ya sea para presentar un proyecto, negociar con un cliente, motivar a un equipo o liderar una organización. Saber comunicar de forma efectiva y con persuasión es clave para lograr los objetivos.

¿Qué implica hablar bien en público? Se ha consultado a Helpers Speakers, autores del libro “Escuela de Conferenciantes. Cómo convertirte en un speaker de éxito” (editado por Almuzara y apadrinado nada menos que por Manuel Pimentel) y fundadores de la Escuela de Conferenciantes, la primera escuela que prepara a profesionales tanto del mundo de las conferencias, como a directivos que participen en mesas redondas o congresos y, en general, a cualquier profesional que quera darle un up grade a esta soft skill (que de soft tiene bien poco).

Jesús Ripoll, cofundador de Helpers Speakers dice que: “no se trata solo de tener un buen dominio del lenguaje, sino también de conocer al público, adaptar el mensaje, estructurar la exposición, utilizar recursos visuales, vocales y gestuales, manejar el tiempo, el espacio y los imprevistos, y sobre todo, transmitir confianza, credibilidad y pasión por lo que se dice”. Raquel S. Armán, su socia en esta aventura, apunta: “casi es más importante cómo se dice que lo que se dice en sí. Sin emoción no hay conexión, este es un dogma innegociable de la oratoria y en el que siempre insistimos desde Helpers”.

Los beneficios de hablar bien en público son muchos y variados. Algunos de ellos son:

Mejora la imagen personal y profesional: Hablar bien en público demuestra que se tiene preparación, conocimiento, seguridad y liderazgo, lo que genera una buena impresión y un mayor reconocimiento por parte de los demás.

Aumenta la autoestima y la confianza: Hablar bien en público ayuda a superar el miedo escénico, a expresar las ideas con claridad y a sentirse más cómodo y satisfecho con uno mismo.

Amplía las oportunidades laborales y de negocio: Hablar bien en público permite captar la atención, el interés y la acción de los potenciales clientes, socios, inversores o empleadores, lo que puede abrir nuevas puertas y posibilidades de crecimiento profesional.

Refuerza las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo: Hablar bien en público facilita la comunicación, la colaboración, el feedback y el consenso entre las personas, lo que mejora el clima laboral, la productividad y la innovación.

Saber expresarse correctamente es la mejor tarjeta de presentación y una herramienta imprescindible en el día a día. Un buen comunicador —capaz de transmitir credibilidad y confianza— tiene una ventaja competitiva evidente en el trabajo, o en cualquier entorno en el que se desenvuelva.

La buena comunicación no es una habilidad natural: se aprende, se ensaya y se entrena. De allí la importancia de estos cursos que aúnan enfrentarse a la glosofobia (ese temible miedo a hablar en público), técnicas de respiración, saber controlar lenguaje no verbal, aprender a hacer presentaciones de impacto, etc.

Después de esto… ¿Se quiere aprender a hablar en público con confianza y persuasión? Si la respuesta es sí, entonces se tiene que conocer la Escuela de Conferenciantes de Helpers Speakers, tanto en formato libro (todo un best seller ya) como la escuela en sí.

Helpers Speakers, agencia referente de representación de oradores motivacionales y formación corporativa, vieron la necesidad de profesionalizar el sector de los conferenciantes. Su principal cliente proviene del mundo corporativo y muchas veces son cursos in company y monoempresas, aunque la joya de la corona son los cursos por de fin de semana.

Se habla con ellos y esto es lo que comentaron: “estamos muy contentos con la acogida de la escuela y del libro. Había una clara demanda del mercado y simplemente la hemos atendido” explica Jesús, CEO de Helpers.

Esta escuela ofrece formaciones presenciales de alto nivel, con profesionales en oratoria, PNL, técnicas escénicas y más de 15 años de experiencia y miles de alumnos formados. “Aún se necesita profesionalizar el mundo de las conferencias” interviene Raquel, “está plagado de personajes de relumbrón que saben cómo pero no qué, y profesionales que saben qué pero no cómo. Por eso, abrimos nuestra Escuela de Conferenciantes a todo aquel que quiera darle un upgrade a sus dotes de comunicación y, por supuesto, a todo aquel que quiera monetizarlo”.

Continúa Jesús Ripoll: “la Escuela de Conferenciantes es un curso presencial donde aprenderás todo lo que necesitas saber para dominar el arte de la oratoria. Te enseñaremos las técnicas, las herramientas y los trucos que usan los grandes conferenciantes del mundo. Te mostraremos cómo preparar, estructurar, desarrollar y cerrar tus presentaciones con éxito”.

La Escuela de Conferenciantes de Helpers Speakers ofrece formaciones presenciales de diferentes niveles y duraciones, adaptadas a las necesidades y objetivos. Además, cuenta con un equipo de profesores expertos en comunicación, marketing y ventas, que acompañarán y guiarán durante todo el proceso.

Ayudarán a superar el miedo escénico, la falta de estructura, el aburrimiento, la inseguridad y cualquier otro obstáculo que impida hablar en público como un profesional.

“Nosotros aconsejamos empezar por el libro para aterrizar todos los conceptos y llegar a la escuela presencial con una base teórica” dice Raquel. “Pero el libro por sí mismo no es la panacea milagrosa, pensar que vas a aprender a hablar leyendo el libro es como intentar quitarse el hambre leyendo el menú… para hablar bien en público son necesarias muchas horas de vuelo. Lo más importante es practicar, practicar y practicar, ya que solo así se puede adquirir la experiencia, la soltura y la naturalidad necesarias para comunicar con éxito”.

No hay que dudar más. Si se quiere aprender a hablar bien en público y disfrutar de todas las ventajas que ello conlleva, esta es la oportunidad. Inscribirse hoy mismo en la Escuela de Conferenciantes de Helpers Speakers porque no es una formación, es toda una transformación.

Por todo ello, hablar bien en público es una competencia que todo emprendedor, trabajador o líder debería desarrollar y perfeccionar, no solo para su desarrollo profesional sino en el día a día porque, como sostienen en Helpers Speakers… ¡La vida es venta!