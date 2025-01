Repara tu Deuda Abogados cancela 51.000 € en Pinto (Madrid) con la Ley de Segunda Oportunidad

La pareja de la exonerada fue despedida de su trabajo y ella tuvo que asumir los gastos familiares Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Pinto (Madrid). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil nº2 de Madrid ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en el caso de una mujer que había acumulado una deuda de 51.000 euros a la que no podía hacer frente.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “su estado de insolvencia se originó en un momento de dificultad económica. Por este motivo, acudió al banco y le ofrecieron unas tarjetas de crédito para satisfacer sus gastos más básicos. A su pareja la despidieron de su trabajo. Toda la carga familiar empezó a recaer en ella, si bien su nómina no era muy elevada. A raíz de ello, las deudas empezaron a acumularse. Por ello, decidió solicitar préstamos y créditos. Se vio en una situación en la que la única manera de poder paliar las deudas existentes era con nuevos créditos, lo que originaba más deudas debido a los altos intereses”.

Como en su caso, numerosas personas tienen que hacer frente a dolorosos contratiempos laborales, de salud o de otra índole que les hacen caer en problemas financieros. Cuando conocen el mecanismo de segunda oportunidad respiran aliviados al comprobar que existe una salida legal a su situación.

Las personas que acuden a la Ley de Segunda Oportunidad se dan cuenta de cuáles son los beneficios de quedar exoneradas. De hecho, salen de los listados de morosidad que tanto daño les hace, dejan de recibir las llamadas de los bancos y entidades financieras para reclamarles las deudas y pueden registrar futuros bienes a su nombre.

Conforme pasa el tiempo, es mayor el número de endeudados que confían en esta herramienta. Así las cosas, su éxito implica que familiares y allegados también conozcan la existencia de esta herramienta.

Repara tu Deuda Abogados ha conseguido, desde su fundación en septiembre de 2015, la exoneración de más de 310 millones de euros a personas que responden a perfiles muy diversos y que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Esta cantidad continúa creciendo habida cuenta del elevado número de expedientes que se están tramitando y de las consultas que se realizan a diario.

Esta legislación permite tanto a particulares como a autónomos quedar liberados del pago de sus deudas en caso de que cumplan una serie de requisitos. En general, basta con que el concursado se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia, que no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y que actúe de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos.

Repara tu Deuda abogados tiene una aplicación disponible en Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara. Ésta permite la realización de consultas personalizadas acerca de su proceso, compartir experiencias con otros clientes acerca del grado de satisfacción y reuniones con los abogados.

Por último, el despacho está especializado en derecho bancario, por lo que ofrece el análisis de los contratos firmados por sus clientes con los bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.