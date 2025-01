Fiat Grande Panda hace su debut equipado con el tren motriz eléctrico e híbrido

Diseñado en el Centro Stile de Turín, el Fiat Grande Panda destaca por su tamaño compacto y sus líneas limpias y un interior bien organizado, lo que lo hace ideal para la vida familiar y la movilidad urbana. La apariencia robusta y estructurada del automóvil, junto con su diseño dinámico en forma de cuña, enfatiza la fuerza y la singularidad.



El Grande Panda es el primer FIAT construido sobre la plataforma "Smart Car Platform" de Stellantis. Este nuevo "vehículo familiar" es socialmente significativo debido a su plataforma multienergía flexible y versátil, que puede satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes de diversos mercados. El Grande Panda es el modelo inaugural de una nueva familia que se presentará en los próximos años. El innovador proyecto de FIAT tiene como objetivo producir esta nueva familia global en la plataforma Smart Car, eficaz en todas las regiones del mundo. Este enfoque permite a la marca desarrollar una variedad de vehículos y satisfacer las diversas necesidades de los clientes de todo el mundo.

Un diseño italiano inspirado en un icono

El Panda de los años 80 vive una segunda vida en una era moderna gracias al nuevo modelo, que muestra una personalidad fresca con rasgos icónicos y su firma italiana del Centro Stile de Turín. Esta es la primera vez que "Grande" no significa grande: el Grande Panda es único por su tamaño compacto -3,99 metros de largo- por debajo del promedio del segmento -de 1,57 metros de alto y 1,76 metros de ancho (sin espejos), lo que garantiza la comodidad para 5 personas. Este vehículo familiar encarna realmente los valores de su predecesor a través de la fuerza que transmite y su volumen estructurado. Su diseño italiano y su belleza se pueden ver en sus atrevidas superficies, embellecidas con líneas suaves, desde los robustos pasos de rueda hasta los protectores traseros y delanteros en color plata. Su diseño ha sido concebido para ser simple pero funcional y sorprendente, reivindicando la "italianidad" de la que la marca se enorgullece gracias a la iconicidad del vehículo.

La prominencia de los pasos de rueda, enfatizada por líneas estructuradas y superficies suaves y atrevidas, transmite una personalidad segura de sí misma y protectora gracias a una apariencia estable. El aspecto exterior también se enriquece con muchos elementos de diseño que se remontan a los orígenes de FIAT, ya que la nueva creación es orgullosamente un Panda. Entre ellos, las letras del coche reafirman las raíces de la marca con detalles inesperados como las letras "PANDA" en bajo relieve de la marca 3D en las puertas y las "FIAT" en la parte trasera. Además, el estampado lenticular en el pilar C que va desde el moderno logotipo de FIAT y las 4 franjas de FIAT crea un efecto sorprendente. Las letras también aparecen en la parte trasera en un bisel negro brillante, que muestra las letras tridimensionales de Panda, y en la parte delantera con el logotipo de FIAT.

Compacto por fuera, espacioso por dentro

El Grande Panda puede transportar hasta cinco personas con absoluta comodidad gracias a su amplitud y a su uso inteligente del espacio. En esta perspectiva, cuenta con una de las mejores alturas para los hombros del segmento, lo que se suma aún más a su ya especial habitabilidad. De hecho, el Grande Panda esconde un amplio espacio de almacenamiento en partes inesperadas del vehículo, como el salpicadero de 13 litros, de los cuales 3 litros se pueden encontrar en un solo compartimento portaobjetos. Además, el Grande Panda presenta un espacio de maletero superior a la media, con 361 L de capacidad máxima (versión eléctrica), lo que convierte a este vehículo en la opción perfecta para los negocios familiares y las compras diarias.

De acuerdo con su estrategia colorida, FIAT llama la atención sobre los detalles alegres que enriquecen los interiores del Grande Panda. En concreto, la zona de infoentretenimiento con la almohadilla del túnel, el salpicadero, las rejillas de ventilación y las costuras de los asientos están adornadas con detalles amarillos, lo que alegra a los conductores y sus pasajeros. Además, el tema principal del interior incluye un color especial llamado Blu Tasmania, que combina perfectamente con las salpicaduras de color. Además, la influencia italiana y FIAT se puede ver en el Grande Panda a través de algunos elementos singulares: el cuadro de instrumentos de 10'' y la radio digital de 10,25" presentan un estilo único que recuerda la forma del carril Lingotto o el faro delantero y trasero, formados por cubos de ópalo, que recuerdan a las ventanas de las fachadas de la fábrica Lingotto.

Grande Panda: sistemas de propulsión eléctricos e híbridos

El primogénito de la nueva familia de FIAT estará disponible en versiones eléctricas e híbridas. Con una batería de 44 kWh y un motor eléctrico de 83 kW (113 CV), el Grande Panda eléctrico ofrece 320 km de autonomía en ciclo combinado WLTP, lo que lo convierte en el vehículo perfecto para el uso diario urbano y las escapadas de fin de semana. El Fiat Grande Panda eléctrico alcanza una velocidad máxima de 132 km/h y una aceleración de 0 a 50 km/h en 4,2 segundos (0-100 km/h en 11 segundos). Con la versión eléctrica del Fiat Grande Panda, FIAT priorizó uno de sus valores esenciales: ser asequible. Las características eléctricas del nuevo modelo permiten a la marca ofrecer un vehículo fresco pero asequible a aquellos que quieren participar en la transición eléctrica pero no pueden invertir demasiado en la causa.

El nuevo modelo global está equipado con un cable retráctil de CA integrado en la parte delantera (además del puerto de carga trasero), capaz de cargar hasta 7 kW, completando una carga del 20% al 80% en 4 horas y 20 minutos. Como alternativa a la configuración del cable retráctil, en función de las preferencias del cliente o de los requisitos específicos del mercado, se puede elegir un puerto de carga de 11 kW solo en la parte trasera, con un tiempo de recarga del 20% al 80% en 2 horas y 50 minutos. Para ambas soluciones, se incluye un puerto de carga rápida de CC estándar en la parte trasera, que ofrece una potencia de carga de 100 kW y completa una carga en solo 27 minutos.

La versión híbrida está equipada con un motor turbo de 1.2 litros y 3 cilindros, 100 CV, una batería de iones de litio de 48 voltios y la transmisión eléctrica de doble embrague (eDCT) de 6 velocidades que incluye el motor eléctrico de 21 kW, el inversor y la unidad central de transmisión. Todos estos elementos trabajan en sinergia, llevando el rendimiento del Grande Panda al siguiente nivel. La energía eléctrica adicional aumenta la flexibilidad a bajas revoluciones y durante la aceleración, brindando un arranque suave y silencioso junto con transiciones receptivas. Además, esta tecnología permite la recuperación de energía durante la desaceleración.

El tren motriz híbrido ofrece numerosas ventajas, incluida la función e-launch, la capacidad de arrancar en modo 100% eléctrico, para proporcionar un arranque suave y silencioso con cero consumos de gasolina. Del mismo modo, el motor eléctrico aumenta la eficiencia y la dinámica del vehículo, y permite que el motor de combustión interna se apague en determinadas situaciones. Ocurre cuando se viaja en ciudad o en caminos rurales con una conducción suave, proporcionando hasta 1 km de autonomía eléctrica a velocidades inferiores a 30 km/h. También se activa en condiciones estables, en carretera plana o en autopista con pendiente descendente cuando el conductor suelta el acelerador, lo que permite una demanda de potencia eficiente y una gestión eficiente de la batería. La función e-creeping se basa únicamente en la energía eléctrica y se utiliza principalmente para realizar movimientos cortos hacia adelante sin pisar el acelerador, como cuando uno está atascado en el tráfico (e-queueing). También se utilizaba para aparcar en propulsión 100% eléctrica, ya sea en primera marcha o en reversa (e-parking). Los beneficios de esta tecnología son inmediatos, con un consumo reducido, un mayor respeto por el medio ambiente, menos contaminación acústica, mayor confort y una experiencia de conducción más agradable. Todas las ventajas se logran también gracias a la transmisión de doble embrague y la capacidad de respuesta del tren motriz.

Tanto la versión eléctrica como la híbrida encarnan la filosofía "easy drive", ofreciendo un nivel de simplicidad sin precedentes: solo dos pedales garantizan una experiencia de conducción relajada y sin esfuerzo, especialmente adecuada para entornos urbanos.

La recarga nunca ha sido tan sencilla y limpia: el primer cable de carga integrado del mundo

La simplicidad y el ingenio son dos valores fundamentales de la marca que encuentran diversas aplicaciones en el Grande Panda. Uno de ellos es el cable de carga retráctil. Esta característica única en la industria automotriz probablemente representa mejor el pensamiento lateral y la búsqueda de soluciones inteligentes pero simples que aborden incluso las necesidades latentes de nuestros clientes.

La frase de Il Commendatore “He elegido a los automóviles como símbolo de extrema libertad para el hombre”.– Enzo Ferrari.