Nace el Primer Manifiesto contra la Desinformación

Un centenar de instituciones, organizaciones y profesionales de la sociedad firman el Primer Manifiesto promovido por la Fundación Comunicando Futuro - Alejandro Echevarría La Fundación Comunicando Futuro - Alejandro Echevarría (FCF) está impulsando la firma del Primer Manifiesto contra la Desinformación que promueve las buenas prácticas que ayuden a ser consumidores y difusores de información críticos y responsables, contribuyendo a una sociedad mejor informada y resiliente frente a la desinformación.

Problemática global

Se impulsa la lucha conjunta contra la desinformación, que en el último foro de Davos se definió cómo el segundo mayor riesgo al que enfrentarse en los próximos años.

Actualmente, la desinformación está influyendo de forma negativa en diferentes ámbitos como la salud, ciencia, economía, educación, y la propia democracia. Por ello, desde la Fundación se pone especial foco en su impacto entre los jóvenes. Queriendo proporcionarles las herramientas necesarias para discernir la información, y, de esta forma, construir una base sólida para una sociedad más crítica y responsable.

En su lanzamiento, el Manifiesto está refrendado por profesionales y organizaciones como:

Medios y profesionales de la comunicación: la Agencia EFE, Agencia Europa Press, la Agencia Servimedia, la Asociación de Periodistas de Investigación (API), la Asociación de Periodistas de Madrid (APM), la Asociación y el Colegio de Periodistas Vascos, Cadena SER Euskadi, el Colegio de Periodistas de Castilla y León, el Colegio de Periodistas de Murcia, eldiario.es, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), el Grupo Atresmedia, NEWTRAL, Periodismo2030, Reporteros Sin Fronteras España, WATIF, la periodista Adela Ucar, Almudena Ariza, Ana Pastor, Andoni Aldekoa (Director del Grupo EITB), Antonio Rubio Campaña, Emilio Doménech, Fernando Jauregui, Isabel Muela (DEMA), Javier Díez Polanco, José María Bergareche, Paolo Vasile o Pedro Piqueras entre otros.

Instituciones, profesionales y empresas: Agencia Trupp, Asier Alea (Director Global Development del Basque Culinary Center), CVNE, DEMA Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento (Gloria Múgica), Fundación Fair Saturday, Fad Juventud, Fundación Novia Salcedo, In Business 5.0, International Neurodiversity College of London, Kalicon Media, Koro Castellano, Media Attack, Pedro Luis Uriarte, PROA Comunicación, Provacuno o Velatia entre otros. Necesidad de colaboración

El Manifiesto, elaborado por un equipo de trabajo del Consejo Asesor de la Fundación propone líneas de acción concretas a las que pueden adherirse empresas, profesionales y particulares que deseen apoyar esta causa.

Entre los puntos más relevantes, se destaca la importancia de combatir entre todos la desinformación, ya que afecta la convivencia pacífica y vulnera derechos fundamentales como el acceso a información veraz. Por ello, "se propone una lucha conjunta basada en la autorregulación y el fortalecimiento de la confianza ciudadana entre otros en los medios de comunicación, comprometiéndose a realizar acciones para garantizar información de calidad, denunciar campañas interesadas, promover un uso positivo de redes sociales y claridad en los titulares, así como fomentar la alfabetización mediática para desarrollar un espíritu crítico en los jóvenes y valorar buenas prácticas que refuercen la veracidad informativa", subraya Aletxu Echevarría, Presidente de la Fundación.

Cualquier particular, profesional u organización que sienta preocupación por los efectos y riesgos que genera la desinformación en esta sociedad puede adherirse a esta iniciativa accediendo a la web de la Fundación para descargar el manifiesto. Simplemente, deberá firmarlo y remitirlo a la Fundación para que el compromiso sea oficial.

Sobre la Fundación Comunicando Futuro - Alejandro Echevarría

La Fundación Comunicando Futuro - Alejandro Echevarría se dedica a luchar contra la desinformación, con un enfoque especial en su impacto en los jóvenes.

El objetivo es ambicioso pero alcanzable: que en especial los jóvenes se conviertan en críticos y responsables consumidores y difusores de información, contribuyendo así a una sociedad informada y resiliente frente a la desinformación. Para alcanzar esta meta, se han identificado cuatro resultados clave:

Incrementar la alfabetización mediática entre los jóvenes. Desarrollar su capacidad crítica y analítica para evaluar la información. Reducir la propagación de noticias falsas. Alcanzar un elevado número de colaboradores activos.