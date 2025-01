Las 5 tendencias ESG que deben adoptar las empresas españolas para no perder el tren de la sostenibilidad, segun osapiens

Expansión y ampliación de normativas ESG, la creciente importancia de las soluciones tech ESG se acelerará o el aumento de la exigencia de la transparencia, entre las principales Los criterios ESG han cobrado especial relevancia en los últimos años para las empresas españolas. En 2024 han aumentado las normativas, tanto europeas como españolas, que exigen a las empresas que informen sobre sus resultados sociales, medioambientales y de gobernanza.

El próximo año marcará un hito importante para las empresas debido a la entrada en vigor del Reglamento de la Unión Europea sobre Deforestación (EUDR). Este reglamento tiene como objetivo principal combatir la deforestación y la degradación forestal mediante la reducción del consumo de productos relacionados en la Unión Europea.

El equipo de osapiens, compañía que desarrolla soluciones innovadoras de Software as a Service que permiten a las compañías implementar los requisitos ESG de una forma rápida, automatizada y segura, ha detectado las 5 principales tendencias a las que se deberán adaptar las empresas españolas en materia ESG:

Expansión y ampliación de las normativas ESG. Los requisitos y normativas en materia de ESG se extenderán por otras jurisdicciones mundiales como Norteamérica, creando nuevos retos de cumplimiento transfronterizo. En Europa, el Reglamento de Deforestación de la Unión Europea (EUDR) entrará en vigor el 30 de diciembre de 2025. Integración de los datos ESG en la estrategia empresarial. La sostenibilidad ya no es una mera cuestión de cumplimiento, sino una ventaja competitiva, capaz de influir en las preferencias de los clientes y las decisiones de los inversores. Las empresas que lideran con iniciativas como cadenas de suministro sostenibles, productos reciclados y programas de compromiso social, no solo potencian su imagen de marca, sino que también logran destacarse de la competencia y fortalecer sus vínculos con los clientes". La creciente importancia de las soluciones tecnológicas ESG se acelerará aún más y serán imprescindibles para cumplir normativas cada vez más complejas. Las herramientas avanzadas ayudarán a las empresas a recopilar, analizar y notificar eficazmente los datos ESG, garantizando la precisión y el cumplimiento de normativas. Estas tecnologías mejoran la eficiencia del flujo de trabajo, reducen el esfuerzo manual y proporcionan información procesable para mejorar el rendimiento de la sostenibilidad. La Inteligencia Artificial ya no será una opción, será un elemento esencial en las plataformas SaaS, que impulsarán la personalización de la experiencia, impulsará la eficiencia y supondrán una ventaja competitiva. Un aumento de la exigencia de transparencia a las marcas. Los consumidores lo tienen claro: quieren marcas transparentes. Así lo confirma Simon-Kucher que en su estudio sobre sostenibilidad destaca que el 64% de los consumidores consideran la sostenibilidad como uno de los tres principales factores de valor en sus decisiones de compra y casi el 70 % investigan las afirmaciones de sostenibilidad de las marcas. En palabras de Alberto Zamora, CEO de osapiens: "2025 representará un punto de inflexión para las empresas españolas en cuanto a ESG, abarcando tanto la implementación de medidas como la presentación de informes. Para navegar por las crecientes y complejas normativas ESG, necesitarán un socio tecnológico que facilite su cumplimiento de manera eficaz, rápida y sencilla".