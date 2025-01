Jannik Sinner y el premio millonario por su victoria en el Open de Australia 2025

El Open de Australia 2025 ya tiene dueño, y su nombre es Jannik Sinner. El tenista italiano se impuso en la gran final ante Alexander Zverev, demostrando una vez más por qué es considerado una apuesta segura en las apuestas online y uno de los jugadores más dominantes del circuito. Su victoria le ha dado un nuevo trofeo, prestigio internacional y, además, una cifra millonaria que refleja el crecimiento económico del torneo.

Año tras año, los premios en los Grand Slams aumentan, y esta edición del torneo australiano no ha sido diferente. El incremento en la bolsa de premios ha permitido que Sinner se lleve una cantidad considerable, aunque el Open de Australia sigue estando por detrás de otros grandes torneos en términos de recompensas económicas.

El premio que se llevó Sinner en Melbourne

Con su victoria en Melbourne, Sinner ha recibido un cheque de 2.108.000 euros, una cifra que confirma la subida del 12% en los premios respecto a la edición anterior. Si bien la suma es notable, el Open de Australia sigue siendo, junto con Roland Garros, el torneo con los premios más bajos para su campeón. En comparación, Wimbledon otorga 3,2 millones de euros, mientras que el US Open supera esa cantidad con 3,4 millones de euros. Alexander Zverev y los premios para los finalistas

Alexander Zverev, subcampeón del torneo, tampoco se fue con las manos vacías. Su destacada actuación le valió un premio de 1.144.000 euros, una cantidad considerable que refleja el alto nivel de la competición.

Lo mismo ocurrió en la categoría femenina, donde Madison Keys, campeona del torneo, recibió exactamente la misma suma que Sinner. Por su parte, la finalista Aryna Sabalenka se llevó la misma cantidad que Zverev, ya que el Open de Australia mantiene la igualdad en la distribución de premios entre hombres y mujeres.

Los premios en las distintas fases del torneo

El reparto económico no se limita únicamente a los finalistas, los semifinalistas, por ejemplo, han recibido 661.000 euros, mientras que quienes llegaron a los cuartos de final han sumado 399.959 euros.

Más atrás en el cuadro, los jugadores que alcanzaron los octavos de final se han llevado 252.605 euros, y los que lograron llegar a la tercera ronda han obtenido 174.418 euros.

Un crecimiento progresivo en la bolsa de premios

Año tras año, los Grand Slams han aumentado sus premios en un intento por mejorar la retribución económica de los jugadores y mantener la competitividad con otros torneos. Sin embargo, la brecha entre el Open de Australia y los torneos más lucrativos sigue siendo notable, especialmente en comparación con Wimbledon y el US Open, que lideran en este aspecto.

Con su tercer Grand Slam en apenas un año, el italiano sigue consolidándose como una de las grandes figuras del circuito, un estatus que también refuerza su favoritismo en las apuestas tenis de Betfair de cara a los próximos torneos. Además, su victoria le ha otorgado 2.000 puntos en la Race 2025, asegurando prácticamente su presencia en las ATP Finals de Turín.