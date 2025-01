Los que más han gastado esta Agencia Libre 2024-25 en Grandes Ligas

Llegó el 2025 y cada vez está más cerca el inicio del Spring Training de MLB. En unas seis semanas, lanzadores y receptores se reportarán a los entrenamientos con sus respectivas franquicias. Todos buscarán engrasar sus maquinarias de cara a una nueva temporada de Grandes Ligas y asegurar un lugar en el roster para el Opening Day.

Mientras tanto, las gerencias de las organizaciones continúan fortaleciendo sus nóminas. En este punto, más de la mitad del Top 50 de agentes libres han firmado, incluyendo a seis de los 10 mejores. Pero aún quedan disponibles varias figuras de importancia, como son los casos de Alex Bregman, Anthony Santander y Pete Alonso.

No obstante, la mayoría de los peloteros más cotizados ya encontraron equipo, firmando acuerdos muy lucrativos. Equipos como New York Mets han comprometido verdaderas fortunas en acuerdos garantizados, como el de 765 millones por 15 años con el jardinero dominicano Juan Soto. La otra cara de la moneda está representada por franquicias como San Diego Padres, St. Louis Cardinals, Seattle Mariners, Kansas City Royals y Minnesota Twins, las cuales no han contratado ni un solo agente libre.

Pero, ¿se sabe cuánto dinero se han gastado las organizaciones de Grandes Ligas en la agencia libre? Para descubrirlo, se analiza la actividad financiera de los equipos de MLB en la presente temporada baja. Específicamente, aquellos gastos relacionados con firmas de agentes libres, sin considerar peloteros adquiridos vía canjes, aunque haya implicado movimiento de efectivo.

Precisamente, son los Mets el equipo que más dinero tiene comprometido con un total de 917 millones de dólares, repartidos en ocho firmas. Además del acuerdo con Soto, considerado el más lucrativo en la historia de cualquier deporte, llegaron al equipo otros peloteros, entre ellos los lanzadores Sean Manaea (75 millones / 3 años), Clay Holmes (30 millones / 3 años) y Frankie Montas (34 millones / 2 años).

Luego siguen los Dodgers, franquicia que suma ya 287.25 millones de dólares en cuatro acuerdos. Destacan las firmas del abridor zurdo Blake Snell por 182 millones y cinco años, así como del jardinero Teoscar Hernández por 66 millones y tres temporadas.

En tercer lugar, se ubican los New York Yankees, con multiples contratos millonarios garantizados. El de mayor impacto fue la firma del abridor zurdo Max Fried por 218 millones y ocho años. En tanto, los Arizona Diamondbacks acumulan ya 210 millones, todos garantizados al abridor derecho Corbin Burnes por seis años de servicio.

Otras dos organizaciones han invertido ya más de 100 millones de dólares en la actual agencia libre. Los San Francisco Giants con 182 millones, comprometidos todos con el jugador de cuadro venezolano Willy Adames por siete temporadas. Por su parte, los Texas Rangers ya garantizaron 130.5 millones en siete acuerdos, destacando las firmas del abridor derecho Nathan Eovaldi (75 millones / 3 años) y el jardinero Joc Pederson (37 millones / 2 años).

¿Alguno de estos equipos con grandes inversiones en la actual agencia libre ganará la Serie Mundial de MLB 2025?