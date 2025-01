“Crossing”: desmontando fronteras y géneros

Filmin estrena el próximo 7 de febrero, en exclusiva en plataformas digitales, “Crossing” de Levan Akin, lo nuevo del director de la aclamada “Solo nos queda bailar” (2019). La película, que fue galardonada con el Premio Teddy a la Mejor Película LGTBIQ+ en la Berlinale, cuenta la historia de Lia (Mzia Arabuli), una profesora retirada que promete cumplir la última voluntad de su hermana recién fallecida: ir en busca de su sobrina Tekla, a la que no ve desde que ambas la repudiaron años atrás por su transexualidad. En su afán de localizarla, Lia viaja de Georgia a Turquía, donde hace amistad con un joven desdichado, Achi (Lucas Kankava), con el que comparte más bien poco.



Durante la documentación de su anterior película, Akin escuchó varias historias que le inspiraron para escribir la de “Crossing”. Lo cuenta así: “Conocí al abuelo de una chica trans que estaba a su lado y la apoyaba, mientras que el resto de su familia no lo hacía. La idea de que un georgiano de 70 años fuera más tolerante con su nieta trans que sus propios padres, de 40 años, me hizo considerar mis propios prejuicios. Pensé que sería muy interesante mostrar esta brecha intergeneracional y cómo atajarla. Quería explorar esto, y lo curioso es que ocurrió mientras rodábamos la película, ya que trabajamos con personas de la comunidad queer local detrás de las cámaras, y nuestra actriz principal, Mzia Arabuli, de 72 años, nunca había conocido a ninguna persona trans antes del rodaje, y entabló nuevas y profundas relaciones con la comunidad”.

Por desgracia, la realidad transfoba que se muestra en la película no es ficción, por lo que el director se encontró con grandes dificultades y desafíos al rodar esta historia en Georgia y Turquía; países en los que, en palabras del director, “las personas LGTBIQ+ están sometidas a una gran opresión, y el presidente turco, Erdogan, centró la mayor parte de su última campaña electoral en el discurso antiLGTBIQ+. (...) Pasé muchos meses en Estambul, y algunas personas del equipo tenían que ser muy discretas a veces. Tuve que vérmelas con las autoridades”.

"Crossing" fue seleccionada en el D'A Film Festival (Sección Focus) y en el Festival Zinegoak, donde recibió el premio a la Mejor Película de Ficción y a la Mejor Interpretación para Mzia Arabuli. En marzo de 2024, se estrenó en cines españoles distribuida por Avalon.