Tot-Net amplía horizontes con la externalización de servicios logísticos

Con más de 62 años de experiencia en el sector de la limpieza y servicios integrales en España, Tot-Net amplía su portfolio y se adentra en el mundo de la externalización de servicios logísticos e industriales Esta apuesta estratégica se refuerza con la incorporación de Pablo Jiménez como Asesor de Grandes Cuentas de la compañía. Jiménez, con más de 35 años de experiencia nacional e internacional en logística, aporta un profundo conocimiento en la gestión de almacenes, la optimización de la cadena de suministro y el liderazgo de proyectos en diversos sectores. "La clave del éxito en la externalización logística radica en transformar los costes fijos en variables, permitiendo a las empresas centrarse en su actividad principal sin cargar con la gestión de procesos que no forman parte de su core business", destaca Jiménez.

Soluciones a medida para cada cliente

El nuevo servicio de externalización logística de Tot-Net está diseñado para proporcionar flexibilidad y eficiencia a las empresas. Dirigido a tres sectores clave —operadores logísticos, empresas industriales y distribuidores—, Tot-Net, con presencia en Cataluña, Madrid y Castilla y León, ofrece soluciones que van desde procesos puntuales dentro de la logística hasta la gestión integral de un almacén. Estas soluciones incluyen tareas como la descarga de camiones, el control de inventarios, el etiquetado, el acondicionamiento de mercancías y su expedición.

Una ventaja diferencial: la experiencia de Tot-Net

Lo que distingue a Tot-Net en este competitivo mercado es su sólida trayectoria en la gestión, contratación y retención del talento humano. Con un equipo de más de 1.000 profesionales especializados y cualificados, la empresa combina valores humanos y profesionalidad para garantizar la satisfacción de sus clientes.

Jiménez subraya que "la capacidad de motivar, retener y formar al personal no solo asegura la continuidad del servicio, sino que también representa un factor diferencial en un mercado en el que la experiencia y la gestión eficiente de los recursos humanos son clave".

La filosofía de Tot-Net se basa en permitir a sus clientes centrarse en sus actividades principales, mientras ellos se encargan del resto. "La sólida trayectoria de más de seis décadas de Tot-Net la posiciona como un referente en la externalización de servicios. Ahora, ese conocimiento se aplica al ámbito logístico, combinando innovación, optimización de costes, reingeniería y supervisión de procesos, siempre con un fuerte compromiso hacia sus clientes", destaca Jiménez. Este enfoque no solo garantiza tranquilidad a las empresas, sino que también aporta profesionalidad y valores humanos en cada servicio.

Además, Tot-Net apuesta por una logística más sostenible, optimizando procesos que no solo beneficien a sus clientes, sino que también reduzcan el impacto ambiental. La formación continua de su personal incluye prácticas que contribuyen a un manejo más eficiente de recursos y energías en los servicios que ofrece.

Con este nuevo servicio de externalización, Tot-Net no solo refuerza su posición como un actor clave en el ámbito del Business Process Outsourcing (BPO) logístico, sino que también responde a las necesidades actuales del sector, marcando un camino hacia soluciones más ágiles, flexibles y orientadas a resultados.

Más sobre Tot-Net

Tot-Net, con más de sesenta años de experiencia, está entre las principales empresas de limpieza de España. Disponer de unas instalaciones limpias y cuidadas es una exigencia colectiva, es un factor que influye positivamente en las personas y generalmente es una necesidad sanitaria. El servicio que aporta Tot Net contribuye a que esa sea la imagen que transmiten sus clientes. La imagen de sus clientes es la imagen de Tot Net.