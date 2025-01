La normativa VERIFACTU, transformación digital en el sector inmobiliario

El 1 de julio entra en vigor la normativa VERIFACTU, una medida vinculada a la Ley Antifraude que exige la adopción de sistemas informáticos homologados para la gestión de facturas (SIF) por parte de empresas y profesionales sujetos al Impuesto sobre Sociedades o al IRPF. Esta regulación, que no afecta a los particulares, busca garantizar la trazabilidad y el control de las operaciones fiscales.

¿Quiénes están sujetos a la normativa VERIFACTU? La normativa VERIFACTU establece que, para determinadas operaciones, será imprescindible emitir facturas de forma inmediata y enviarlas a la Agencia Tributaria para su registro. Estas facturas estarán vinculadas a un código QR único que permitirá su trazabilidad. Cualquier modificación en las facturas deberá ser notificada también de manera inmediata, lo que refuerza los controles.

Sin embargo, existen excepciones reguladas en el artículo 20.1.23 de la Ley del IVA y en el Real Decreto 1619/2012. No será obligatorio emitir facturas en arrendamientos exentos de IVA, como los alquileres de vivienda habitual, ni en arrendamientos turísticos o temporales que lo destinen a uso exclusivo de vivienda y que no incluyan servicios propios de la hostelería, como limpieza o catering.

Por el contrario, los arrendamientos destinados a usos distintos al de vivienda, como locales comerciales, oficinas o naves industriales, sí están sujetos a la normativa. También estarán sujetos a IVA, en este caso del 10% aquellas viviendas con servicios de hotelería. Las empresas y profesionales que gestionen estas operaciones deberán adaptar sus procesos a los nuevos requisitos legales.

Requisitos y normativas aplicables Para cumplir con la normativa VERIFACTU, las facturas que se emitan deben ajustarse a regulaciones específicas. El Real Decreto 1619/2012 regula las obligaciones de facturación, mientras que el Real Decreto 1007/2023 establece los requisitos de los sistemas informáticos para la emisión de facturas. Además, la Orden HAC/1177/2024 detalla las especificaciones técnicas necesarias para la implementación de estos sistemas.

La implementación de la Ley Antifraude, que no es más que la transposición a España de la normativa Europea, obligará a profesionales y sociedades mercantiles a abandonar la facturación utilizando hojas de cálculo o documentos de texto, sino que deberán utilizar obligatoriamente sistemas informáticos de facturación homologados. En concreto, la Ley determina claramente que “se sancionará con multa pecuniaria fija de 50.000 euros por cada ejercicio, cuando se trate de la infracción por la tenencia de sistemas o programas informáticos o electrónicos que no estén debidamente certificados”, lo que subraya la necesidad de implementar adecuadamente las disposiciones legales.

