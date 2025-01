Los Premios IATI 2025 dan a conocer a sus ganadores

La VI edición de los Premios IATI, que reconoce lo mejor de la comunicación digital de viajes y que se celebró este viernes 24 de enero en el Museo del Ferrocarril de Madrid, ya conoce a los ganadores. Estos galardones, pioneros y los únicos de su categoría en España, pretenden premiar la excelencia de los creadores de contenido del país.

El nombre de los vencedores se dio a conocer en una gala conducida por el popular presentador de televisión Roberto Leal, junto con la cómica y podcaster Carolina Iglesias y el periodista de viajes José Pablo García del blog Atomarpormundo.com, a la que acudieron 300 de los principales creadores de contenido digital de viajes y referentes del sector en España.

A lo largo del evento, que además de la entrega de premios contó con una cena cóctel para los invitados, se repartieron más 10.000 euros entre los vencedores.

Los ganadores de los Premios IATI 2025 por categorías son:

Premio IATI 2025 al "Mejor blog profesional de viajes", dotado con 1.500 euros, para El Diario de un Mentiroso.

Premio IATI 2025 al "Mejor cuenta de Instagram de viajes", dotado con 1.500 euros, para Viajero Extranjero.

Premio IATI 2025 al "Mejor contenido audiovisual de viajes", dotado con 1.500 euros, para Gustavo Karlsson.

Premio IATI 2025 a la "Mejor cuenta de Tik Tok de viajes", dotado con 1.500 euros, para Akkcris.

Premio IATI 2025 al "Mejor contenido camper", dotado con 1.500 euros, para Modo Van.

Premio IATI 2025 a la "Mejor creación de contenidos de empresas e instituciones turísticas", sin dotación económica, para Visit Biscay.

Premio IATI 2025 al "Mejor creador de contenido de viajes Iberoamericano ", dotado con 1.500 euros, para Alejandra Travels.

Y premio IATI 2025 especial a la "Trayectoria y a los valores viajeros", dotado con 1.500 euros, para Pau García Solbes, El Pachinko, creador del blog Que ver en tus viajes.

El jurado de expertos de estos galardones ha estado compuesto por Laura Pérez de Mendiola, Head of communications de la agencia de talentos Vertical Group; Cristina Fernández, periodista de viajes que escribe en los más prestigiosos medios del sector; Belén Delgado, junto a Julio Barrios, creadores de contenido profesionales y ganadores en los Premios IATI 2024 con Welcome to el mundo; Guillermo Fuentes, CEO de la agencia de marketing Bring Connections, Mariana Naccaratti, Responsable de LATAM de IATI, y Alfonso Calzado, CEO de IATI Seguros.

Los Premios IATI, impulsado por IATI Seguros, nacieron en 2019 como un reconocimiento a los blogueros, instagramers, youtubers, tiktokers y otros creadores de contenidos de viajes, un sector que en España mueve una gran cifra de negocio. La compañía está colaborando con más de 3.000 influencers en esos momentos.

Tras el excelente recibimiento de estos galardones por parte de todos los agentes implicados en el mundo del turismo, Alfonso Calzado Desvalls, CEO de IATI Seguros, reafirmó que con los Premios IATI se valora la comunicación digital de viajes "como no hace nadie en España" y ser los pioneros en apoyar a los creadores de contenido " es algo para estar orgullosos".

Acerca de IATI Seguros IATI es la empresa líder en España de venta de seguros de viaje online. La familia Calzado inició su actividad aseguradora en 1.885, cuando los viajes se realizaban sólo por barco, y tras una importante transformación digital, la apuesta por la excelencia en el servicio, el equipo humano y el trato cercano con los clientes cuando más lo necesitan han hecho que 140 años después se conviertan en referentes en el sector y más de 2.500.000 usuarios estén satisfechos.

IATI Seguros está comprometida con el turismo sostenible y responsable, que se manifiesta a través de diferentes acciones con un impacto duradero y que sin duda es una parte fundamental de la identidad de la correduría catalana.

Además, IATISeguros.com es una empresa socialmente responsable que colabora, a través de la donación de un porcentaje de cada una de sus pólizas, con la Fundació Nen Deu, una entidad social que ofrece educación y atención especializada a personas con discapacidad intelectual.

IATI siempre quiere ir por delante y quiere transmitir sus valores de empresa. Por esa razón, y entre otros proyectos, creó IATI Team, es decir, la apuesta por el deporte minoritario, femenino y paralímpico a través de patrocinios de deportistas o equipos.

Casi 140 años enfrentando nuevos desafíos. Innovación y evolución tecnológica han sido compañeras de este largo viaje, ayudando siempre a dar la mejor atención a los más de 5 millones de viajeros que han confiado en IATI.

IATI Seguros, apuesta por generar un impacto positivo en el entorno, comprometida con el turismo respetuoso, responsable y sostenible. Además, cuidando a las personas que son parte del proyecto, patrocinando asociaciones que defienden el turismo social y consciente y donando un porcentaje de sus ingresos a la Fundació Nen Deu.