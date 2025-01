La maestra del suspense que cruza el Atlántico

Ana Navasquillo, es una actriz, productora y guionista cuya carrera ha estado marcada por la perseverancia, los retos y el amor por el arte. Con más de 15 años de experiencia en el mundo de la interpretación, ha trabajado incansablemente para abrirse camino en la industria del cine y el teatro, produciendo sus propios proyectos, explorando diferentes facetas creativas.

Desde sus inicios en la Universidad de Santiago de Compostela hasta su trabajo en producciones internacionales, Ana ha demostrado ser una persona luchadora que no ha necesitado ayudas externas para hacer realidad sus sueños. En esta entrevista, nos comparte su experiencia, los desafíos que ha enfrentado, sus aspiraciones futuras.



1- ¿Cómo se inició en el mundo de la interpretación? Me inicié hace ya más de 15 años, mientras estudiaba Trabajo Social en la Universidad de Santiago de Compostela. Desde entonces, he estado recibiendo formación de manera constante, primero en Madrid con el grupo Yllana, Cinema Room, luego en Miami y Venezuela, donde incluso fui jurado en el Festival de Cine Clemente de la Cerda.

2- Además de actuar, lleva muchos años produciendo. ¿Cómo comenzó en este ámbito? Comencé con la producción alrededor del 2012. Mi primer proyecto fue el piloto de una serie titulada Gente de Fiesta, dirigida por Josele Román. Después vinieron varios cortometrajes, entre ellos El Pacto, que escribí, fue premiado dos veces, La Casa, basado en hechos reales sobre violencia de género, Un Par de Instrumentos Desafinados y Cuerdas, que trata sobre el cáncer. También he incursionado en el teatro, haciendo coproducciones en Miami y Estocolmo.



3- ¿Cómo fue la experiencia de grabar con Enrique San Francisco en Oscuros Secretos? Enrique ya tenía algunos problemas de salud, pero trabajar con él fue una experiencia única. Era un auténtico profesional, un crack que aportó muchísimo a la serie. Estaba muy ilusionado, hablaba incluso de hacer una segunda temporada. Su fallecimiento fue un golpe duro para todos nosotros.

4- Además del cine y el teatro, también ha escrito un libro, ¿verdad? Sí, soy autora del libro La Fuerza de la Voz, basado en hechos reales sobre una historia de maltrato psicológico. Es una obra muy personal, que espero que ayude a muchas personas que han pasado por situaciones similares.

5- ¿Ha recibido alguna vez ayudas o subvenciones para tus proyectos? Nunca. Todo lo que he logrado ha sido con los recursos que he tenido en mi bolsillo. Ha sido un camino difícil, pero estoy orgullosa de haber llegado hasta aquí con esfuerzo y dedicación. El cine independiente necesita apoyo, para continuar creando historias que inspiren generando conciencia, es fundamental contar con el respaldo de patrocinadores, así como de colaboradores.

6- ¿Qué género prefiere interpretar, drama o comedia? Me siento más cómoda interpretando drama y terror, aunque también he hecho comedia en varias ocasiones. Cada género tiene su encanto, pero me inclino más por aquellos que me permiten explorar emociones profundas. Para mí actuar es mágico, te da la posibilidad de convertirte en diferentes personajes, transmitir sus emociones, preocupaciones, alegrías, tristezas etc.

7- Actualmente, ¿cuál es su principal objetivo profesional? Mi principal objetivo es que El Retorno, mi largometraje de misterio y suspense dirigido por Fernando Larrea, disponible en Amazon Prime España, llegue al mayor número de personas posible. Fue un proyecto muy desafiante, con muchos obstáculos en el camino, pero logramos sacarlo adelante con mucho amor además calidad técnica.

8- Durante la filmación de El Retorno, ¿cuáles fueron los mayores retos a los que se enfrentó? Hubo muchos retos, desde una boda en el equipo hasta problemas de salud como la COVID-19 que afectaron a varios miembros del equipo, incluida yo misma, que tuve que pasar por una operación. Pero con esfuerzo, con gran determinación, logramos concluir la película.



9- Finalmente, ¿qué consejo le daría a alguien que quiere seguir sus pasos en el cine y el teatro? Que nunca deje de luchar por sus sueños. La industria es dura, pero si tienes pasión, disciplina, amor por lo que haces, puedes superar cualquier obstáculo. Hay que seguir aprendiendo, nunca rendirse.