El engaño detrás de las subidas de las pensiones

Cuando se habla de aumentos porcentuales en las pensiones, se ignora que el impacto no es el mismo para todos. Un 2,8% de una pensión de 1300 euros supone una subida de apenas 36,4 euros del bruto, no del líquido a cobrar, con lo cual el resultado son 21,50 euros de subida, mientras que para quien cobra 2000 euros, el incremento asciende a 56 euros, aplicando las mismos cálculos que anteriormente.

El Gobierno anuncia con bombo y platillo el incremento del 2,8% en las pensiones, pero no explican la trampa oculta: ese porcentaje se aplica sobre el bruto, no sobre el líquido que finalmente llega a los bolsillos de los jubilados.

Es cierto que durante el gobierno anterior las pensiones subían un mísero 0,25%, una cifra irrisoria, pero ahora debemos de tener en cuenta la inflación y el brutal encarecimiento de la vida, es una manera de intentar tapar la realidad, en ambos casos los pensionistas salen perdiendo, y el resultado es el mismo: la incapacidad de vivir dignamente.

A simple vista podría parecer justo, pero si lo analizamos ¿es suficiente para enfrentar la inflación, el encarecimiento de la vida y los gastos básicos? La respuesta es clara: “ no lo es ”. No podemos permitir que nos confundan con comparaciones simplistas entre el 0,25% de Rajoy y el 2,8% actual, ambas situaciones son totalmente injustas, pero cada una en su contexto. Es hora de que dejen de tratarnos como tontos. No se trata de un gobierno u otro, se trata de exigir lo que es justo.

El problema de fondo es que estas subidas no abordan las necesidades reales de los pensionistas. Los gastos básicos no suben en porcentajes, suben en cifras concretas, la electricidad, la comida, los medicamentos y demás gastos, no entienden de porcentajes, solo de euros. Y en este contexto, quienes tienen pensiones más bajas sufren un golpe mayor porque cada euro cuenta. Y los pensionistas que cobran por debajo de los 1300 euros, no les llega ni para el pan diario del mes.

Otra de las grandes injusticias del sistema de pensiones español es cómo se penaliza a quienes redujeron su jornada laboral en los últimos años de trabajo, para cuidar a algún familiar. Cuidar a una persona dependiente o mayor no es una elección fácil, pero muchas personas, especialmente mujeres, han asumido este rol sacrificando su carrera profesional y, a largo plazo, su pensión sufre las consecuencias.

¿Es justo que después de más de 40 años trabajando, el sistema te reste dinero de tu pensión porque decidiste cuidar a los tuyos? ¿acaso no debería el Estado compensar este trabajo no remunerado y esencial para la sociedad? En lugar de reconocer esta labor, el sistema castiga a quienes la realizan, reflejando una falta de empatía y comprensión hacia la realidad de muchas personas.

Una subida de 20 o 30 euros en una pensión no cubre las necesidades básicas de un mes, como el pan diario, la leche y otros más, disparados de precio, ¿Cómo puede alguien vivir dignamente con esas cantidades? Y no se está hablando de lujos, se habla de lo mínimo para sobrevivir.

La realidad es que los pensionistas han perdido poder adquisitivo durante muchos años, y las subidas simbólicas no son más que un parche, para intentar taparnos los ojos.

El problema es estructural: mientras el sistema siga midiendo la dignidad de las personas en porcentajes, los pensionistas seguirán siendo los grandes olvidados.

En lugar de porcentajes, las subidas deberían calcularse en base a las necesidades básicas, “ al coste real de la vida ”. Un incremento fijo podría ser más justo para quienes tienen pensiones más bajas. Cuidar de nuestros mayores es un trabajo, el estado debería reconocer y compensar estos años en lugar de penalizarlos. Esto podría incluir bonificaciones en la pensión o un sistema de cotización adicional, para quienes asumen estas responsabilidades.

Las pensiones deben ajustarse automáticamente al coste real de la vida, incluyendo el precio de la energía y los alimentos. Los pensionistas con ingresos más bajos necesitan un sistema que garantice un nivel de vida digno, no solo sobrevivir con lo justo.

Es hora de cambiar la narrativa y el enfoque. Las pensiones no son un regalo del Estado, son un derecho adquirido, ganado tras décadas de esfuerzo. El gobierno tiene la obligación de garantizar que ese derecho se respete, porque no es normal, ni aceptable, que después de tantos años de trabajo, a los pensionistas les quede tan poco para vivir. El problema no son solo los números, es la falta de humanidad detrás de ellos. Mientras no se aborde este tema con seriedad, seguiremos viendo cómo quienes más lo necesitan siguen pagando el precio de un sistema injusto y obsoleto.

Es hora de alzar la voz y exigir un cambio real.