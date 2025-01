¿Cuáles son las mejores prácticas en ciberseguridad y protección de datos?

¿Están seguros los datos? ¿Llevan a cabo buenas prácticas de ciberseguridad y protección de datos? ¿Han adaptado al ritmo vertiginoso que avanza la tecnología? El Día Internacional de la Protección de Datos recuerda la importancia de proteger los activos digitales, un recurso cada vez más importante en todos los ámbitos de una sociedad más conectada. Sin embargo, los datos también suponen el activo más vulnerable y codiciado por los ciberdelincuentes.

Y es que la protección de los datos no sólo se basa en una cuestión técnica, sino en una norma que garantiza la confianza y sostenibilidad de todas las actividades digitales. La transformación digital ha democratizado el acceso a la información y mejorado procesos, pero también ha expuesto a personas y organizaciones a grandes amenazas como el robo de datos sensibles. Desde Armora, grupo que impulsa y apoya proyectos de ciberseguridad, uso dual y defensa, reflexionan sobre la importancia de llevar a cabo una buena estrategia de protección de datos y ciberseguridad; así como de formación para prevenir los ciberdelitos.

La inteligencia artificial, ¿oportunidad o amenaza? No cabe duda que la inteligencia artificial ha supuesto una revolución tecnológica en todos sus ámbitos. Un uso adecuado de la misma ayuda a detectar anomalías así como prevenir ciberataques. Sin embargo, hacer un mal uso de la IA puede vulnerar la privacidad. Y es que la compra y venta de datos, es decir, el uso ilícito de los datos personales es uno de los negocios más rentables. Es por ello que todos los agentes dedicados a este sector tienen una responsabilidad ética y moral con el fin de democratizar la ciberseguridad y sus herramientas para hacerlas accesibles a todos a través de la formación.

Buenas prácticas para ciudadanos Es preciso apuntar cómo los ciudadanos comparten, sin conocimiento, documentos oficiales y personales, como el DNI, sin valorar las consecuencias que ello podría traer consigo. Desde Armora, grupo empresarial que apoya e impulsa proyectos para la protección del mundo digital, recomiendan encarecidamente hacer uso de herramientas que pixelen o difuminen los datos de carácter sensible e innecesarios antes de compartirlos con terceros. Promover esta práctica puede ayudar a disminuir de manera significativa el robo de datos y problemas con la identidad.

Formación en empresas públicas y privadas Ya sean empresas privadas, públicas o instituciones deben adoptar medidas de seguridad como el cifrado de datos, el control de acceso según el rol del empleado o hacer auditorías periódicas con el fin de detectar las vulnerabilidades antes que los ciberdelincuentes. Es por ello que impera la necesidad de crear en las organizaciones iniciativas de formación a empleados y colaboradores. Hoy en día, invertir en educación para reconocer amenazas, saber gestionar contraseñas o aplicar medidas básicas como la doble autentificación son clave para evitar la fuga de información, robos de identidad, etc.

Detectar vulnerabilidades antes que los ciberdelincuentes Las pruebas de penetración y ciberdiagnosis, es decir, auditorías para detectar vulnerabilidades y sistemas para la detección de información privada no controlada se han convertido en una herramienta clave en la protección de datos. Y es que estas permiten identificar cuáles son los puntos débiles antes se explotados por ciberdelincuentes. Cabe señalar cómo en los últimos años son muchas las empresas que se han visto obligadas a cerrar por ataques que no supieron prever. Un hecho que resalta esa necesidad de programas de formación 360º a la sociedad.

Cumplimiento normativo como estándares de seguridad Hablar de ciberseguridad y protección de datos es mencionar el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) ya que gracias a esta regulación se establecen unos estándares mínimos para que empresas, ciudadanos y gobiernos puedan cumplir. Y es que no solo protege a las personas sino que su incumplimiento acarrea grandes sanciones. Por ello cumplir con la normativa vigente de protección de datos es una obligación legal que, además, ayuda a construir y fortalecer la confianza del entorno digital.

Camino hacia una cultura de prevención ¿Ha conseguido la sociedad adaptarse a la velocidad que avanza la tecnología? Aunque la adaptación es contante, tanto la tecnología como los ciberdelitos avanzan más rápido que la propia legislación. Por ese motivo se debe fomentar una cultura de prevención y mejora continua. Y es que invertir en herramientas de ciberseguridad y protección de datos, así como adoptar buenas prácticas para para proteger la información más sensible marca la diferencia en un entorno digital más seguro y confiable.

Sobre el Grupo Armora: Armora es un grupo especializado en ciberseguridad que ofrece soluciones avanzadas y personalizadas para sectores críticos como defensa, banca, salud y gobiernos. Su enfoque abarca desde la consultoría y auditoría hasta la respuesta a incidentes e incluye algunos servicios como hacking ético, formación y ciberinteligencia. Armora destaca por su innovación y alianzas estratégicas, proporcionando la resiliencia y protección necesarias en un entorno digital complejo y dinámico. armora.com