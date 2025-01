Alquiler de casas de vacaciones con encanto, la apuesta de Can Corda

El alquiler de casas de vacaciones se ha convertido en una opción ideal para quienes buscan confort, privacidad y experiencias personalizadas durante su tiempo de ocio. En el Mediterráneo, destinos como Ibiza y Formentera destacan por su encanto único, atrayendo a familias y grupos tranquilos que desean disfrutar de paisajes idílicos y una atmósfera relajante.

En este marco, Can Corda se posiciona como una alternativa destacada, ofreciendo casas de vacaciones únicas que combinan tradición mediterránea, diseño exclusivo y servicios modernos. Con propiedades situadas en entornos privilegiados, Can Corda garantiza estancias inolvidables para aquellos que desean desconectar en un ambiente único.

Alojamiento exclusivo en Formentera: cinco propiedades para disfrutar En Formentera, Can Corda dispone de cinco casas de vacaciones situadas en la tranquila zona de Es Cap de Barbaria, un lugar reconocido por su belleza natural y sus vistas panorámicas. Estas viviendas combinan elementos de la arquitectura tradicional mediterránea, como muros de piedra y enlucidos de cal, con servicios modernos (cafetera, horno, microndas y lavaplatos, alarma e internet, entre otros) diseñados para garantizar estancias memorables. A continuación, un resumen de cada propiedad:

Casita: una vivienda rural típica con capacidad para ocho personas. Cuenta con cuatro dormitorios dobles, cinco baños, cocina equipada, salón amplio y una piscina privada rodeada de hamacas. Ideal para disfrutar de la tranquilidad del entorno en familia o con amigos.

Piedra: esta coqueta casa de piedra tiene capacidad para seis personas. Consta de tres dormitorios dobles, dos baños y una piscina privada rodeada de vegetación autóctona. Perfecta para quienes buscan relajarse en un ambiente íntimo y natural.

Romero: un chalet con esencia mediterránea, de paredes encaladas y gran luminosidad. Dispone de cuatro dormitorios dobles, cuatro baños y una amplia piscina privada con solárium. Su capacidad máxima es de ocho personas.

Lavanda: con su diseño minimalista y muros de piedra, esta casa ofrece capacidad para ocho huéspedes. Incluye cuatro dormitorios dobles, cuatro baños, una cocina moderna y una piscina privada con jardín. Ideal para quienes buscan lujo y serenidad.

Santolina: situada en una zona elevada con vistas a La Mola, esta vivienda cuenta con cuatro dormitorios dobles, tres baños y una piscina privada rodeada de un pinar. Su capacidad máxima es de ocho personas, y su ubicación la convierte en un refugio perfecto para disfrutar de la calma de Formentera.

Estas casas están conectadas mediante caminos asfaltados, lo que facilita el acceso a las playas y principales atractivos de la isla, sin renunciar a la privacidad y el encanto de un entorno natural.

Villas en Ibiza: diseño y funcionalidad en un entorno privilegiado Además de sus opciones en Formentera, Can Corda gestiona Ca Na Marta, una villa situada en Ibiza que combina diseño tradicional y funcionalidad moderna. Ubicada en la parroquia de Nuestra Señora de Jesús, a solo 3,3 kilómetros de la ciudad de Ibiza, esta casa de vacaciones destaca por su ubicación estratégica, cerca de la playa de Talamanca, el puerto y el aeropuerto.

Con capacidad para ocho personas, Ca Na Marta incluye cuatro dormitorios dobles, cuatro baños, una cocina completamente equipada y un amplio salón con techo de sabinas. En el exterior, cuenta con una piscina privada rodeada de hamacas y sombrillas, además de una barbacoa perfecta para disfrutar del clima mediterráneo.

Comodidad, exclusividad y desconexión Cada propiedad de Can Corda ha sido diseñada para ofrecer estancias únicas, adaptándose a las necesidades de quienes buscan privacidad, lujo y comodidad. Con opciones en Ibiza y Formentera, esta empresa garantiza una experiencia inolvidable en dos de los destinos más deseados del Mediterráneo.

Esta propuesta reafirma su compromiso con el alquiler de casas de vacaciones, permitiendo a los visitantes disfrutar de una conexión auténtica con la naturaleza y la cultura local.