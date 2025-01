La clave del éxito en la gestión de derrames; prevención y respuesta rápida

Hoy en día, los derrames industriales representan un desafío crítico para la seguridad laboral y la protección ambiental. Clavero y Parreño S.L.U, especialista en soluciones para la prevención y gestión de derrames, ofrece herramientas clave como la sepiolita absorbente para control de derrames, diseñada específicamente para mitigar los riesgos asociados con líquidos como transmisiones, aceites, taladrinas e incluso gasolinas.

Este mineral inerte e ignífugo, conocido por su alta porosidad, actúa de forma rápida y eficiente, garantizando la seguridad en fábricas y talleres. Además, la empresa destaca el uso de la sepiolita no solo como una herramienta práctica, sino también como una solución que facilita el cumplimiento de normativas medioambientales y laborales.

En un entorno industrial donde el control de derrames es esencial para minimizar impactos ambientales y evitar accidentes, Clavero y Parreño S.L.U se posiciona como una referencia en el sector, proporcionando soluciones adaptadas a cada cliente. A continuación, un responsable técnico de la firma comparte su perspectiva sobre la importancia de estas medidas.

¿Cuál es el papel de la sepiolita en la prevención y control de derrames industriales?

La sepiolita es el mineral inerte más utilizado en España para recoger derrames, por precio, absorción, por usos y gestión del residuo.

¿Qué tipos de líquidos son más frecuentes en los derrames industriales y cómo actúa la sepiolita frente a ellos?

Aceites, taladrinas, gasolinas, pinturas, esmaltes, colas y cualquier producto o líquido químico que pueda generar un derrame, con una contaminación. La sepiolita absorbe el derrame y evita que se pueda producir una contaminación, con graves consecuencias para el medioambiente y para las personas.

Por ejemplo: algo tan sencillo como un deslizamiento de una persona o una maquinaria puede producir un accidente, con la sepiolita podremos evitar esos accidentes.

¿Por qué es importante utilizar un producto ignífugo como la sepiolita en entornos industriales?

Por algo tan sencillo, como que la mayoría de los derrames se producen en y dentro de instalaciones. El no utilizar un producto ignífugo puede producir un incendio, con graves consecuencias para la empresa o personas que lo sufran.

¿Cómo ayuda la sepiolita a cumplir con las normativas medioambientales y de seguridad laboral?

La sepiolita tiene la principal ventaja que es de controlar el derrame, evitando multas por daños medioambientales y, a nivel de seguridad laboral, evitando los deslizamientos y caídas con las consiguientes bajas laborales; lo que lleva a inspecciones de trabajo o mutuas y, a su vez, la consecuente perdida de horas de trabajo.

¿Cuáles son las principales industrias que se benefician del uso de la sepiolita absorbente?

Todas las industrias que puedan tener derrames, ya sea desde talleres de coches, camiones, maquinaria de obra, chatarrerías, centros de recuperación de vehículos, industria química de fabricación o procesado de productos, fábricas de pinturas, almacenes de fitosanitarios y fabricas que utilicen colas o pegamentos, el ámbito es muy grande y variado, principalmente donde pueda haber un derrame.

¿Qué ventajas ofrece la sepiolita frente a otros productos absorbentes en el mercado?

Principalmente precio y absorción. Es el mineral más económico y con mejor precio-absorción del mercado. Aguanta una gran variedad de químicos.

¿Cómo se puede integrar la sepiolita en un plan preventivo para el manejo de derrames?

No es cómo, sino, que es importante integrar la sepiolita en el plan preventivo para evitar multas y accidentes laborales.

¿Qué recomendaciones haría a las empresas que buscan mejorar su gestión de derrames?

Que nos contacten y según sus necesidades les podremos ayudar.

La prevención y gestión de derrames industriales son elementos fundamentales para garantizar la seguridad de los trabajadores y proteger el medioambiente. Productos como la sepiolita absorbente para control de derrames no solo representan una solución efectiva, sino también una inversión en sostenibilidad y cumplimiento normativo. Clavero y Parreño S.L.U se posiciona como un aliado estratégico en este ámbito, ofreciendo soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente y promoviendo una gestión responsable y eficiente en todos los sectores industriales.