El grito silencioso de una generación; Jen López presenta ´Silencio Doloroso´.

CÍRCULO ROJO.- La escritora emergente Jen López da un paso al frente en el panorama literario con "Silencio Doloroso", un libro que transforma el dolor en palabras y la soledad en poesía. Publicado por Editorial Círculo Rojo, este testimonio visceral sobre la salud mental promete no dejar indiferente a ningún lector.

Con tan solo cuatro años escribiendo, Jen López comenzó plasmando sus pensamientos como una forma de escape. "Escribir fue mi manera de desahogarme cuando me sentía perdida", confiesa. Su obra no sigue una narrativa tradicional; en cambio, recoge fragmentos sinceros y desgarradores extraídos de sus notas personales, una colección de vivencias que todavía resuenan profundamente en su presente.

Una obra nacida del sufrimiento y la resiliencia

"Silencio Doloroso" explora la cruda realidad de la salud mental y los efectos devastadores de los pensamientos negativos. La autora denuncia la falta de apoyo que enfrentó en sus momentos más oscuros: "Es un recordatorio de cómo una mente depresiva puede consumirnos y de lo vital que es escuchar a alguien que está luchando". Los lectores encontrarán en sus páginas reflexiones sobre la depresión, la ansiedad y el impacto de las relaciones personales y familiares en su bienestar emocional.

Una voz para los que callan

Dirigido tanto a quienes han sentido el peso de la soledad como a aquellos que buscan comprender a sus seres queridos, este libro lanza un mensaje claro: el silencio también es un grito. "Escribí para mis padres, mis amigos y para todas las personas que me fallaron cuando pedí ayuda", explica López, quien transforma su experiencia en una llamada de atención urgente sobre la importancia de la empatía.

Jen López, con valentía y honestidad, nos invita a romper el silencio y a dar el primer paso hacia el entendimiento y la sanación. Su obra es una muestra de que, incluso en los momentos más oscuros, la palabra escrita puede ser un faro de esperanza.

SINOPSIS

Si realmente te digo las cosas es porque me duele y quiero hacerle caso a mis pensamientos, no porque lo esté exagerando, mamá.

AUTORA

Jen López (Almería, 2005) es una adolescente que empezó a escribir para poder encontrar la manera de desahogarse y soltar todo lo que guardaba dentro. Jen entró en problemas, en varios problemas, que le hicieron pasar por depresión, y es ahí donde surgen todos esos pensamientos, como intentos de querer quitarse la vida. Tras caer muchas veces, y sentir que no podía contar con nadie, decidió sufrir en silencio. Aún quedan muchas cosas que le atormentan y le ponen en duda sobre su existencia.