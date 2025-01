Madrid se ha consolidado como una de las ciudades más atractivas para adquirir viviendas de obra nueva. La oferta actual en la capital no solo destaca por su diseño moderno, sino también por la integración de tecnologías que hacen que los hogares sean más eficientes y sostenibles. Además, las ubicaciones estratégicas de estas promociones aseguran una excelente conexión con el resto de la ciudad, lo que facilita el día a día de las familias, profesionales y jóvenes que buscan comodidad y calidad de vida.

¿Por qué escoger viviendas de obra nueva?



Adquirir viviendas de obra nueva en Madrid representa una inversión a largo plazo que combina calidad constructiva, innovación y el privilegio de vivir en un entorno pensado para las necesidades actuales. Desde chalets exclusivos en zonas residenciales hasta modernos pisos con todas las comodidades, hay opciones para todos los gustos y presupuestos.

Algunas opciones que encontrarás actualmente en el mercado

Chalets en Alcalá de Henares

En Residencial Casablanca, ubicado en Alcalá de Henares, encontrarás chalets modernos que combinan exclusividad, diseño y confort. Este proyecto ofrece amplias parcelas exteriores, ideales para disfrutar de cenas al aire libre, momentos de relax en el jardín privado o actividades familiares.

La ubicación, en la intersección de Calle Ávila y Avenida de Meco, permite una conexión directa con la A-2 y un rápido acceso a la estación de Renfe de Alcalá de Henares, a solo seis minutos en coche. Además, tendrás a tu disposición supermercados, centros educativos y el Centro Comercial Alcalá Magna, lo que hace que cada necesidad esté a tu alcance.



Los chalets cuentan con acabados de alta calidad, como suelos de parquet cerámico ecológico, baños con revestimientos de gres porcelánico y cocinas diseñadas para ofrecer la máxima funcionalidad. Con una calificación energética A, aerotermia y suelo radiante-refrescante, estas viviendas no solo son elegantes, sino también sostenibles y cómodas en cualquier estación del año.

Chalets de esquina en Residencial Alcazaba

Si buscas un diseño exclusivo en una ubicación privilegiada, los chalets de Residencial Alcazaba son ideales para ti. Ubicados en la calle Julián Camarillo, a pocos minutos del metro Torre Arias y del Wanda Metropolitano, estos hogares destacan por su arquitectura moderna diseñada por el prestigioso Estudio A-cero.

Los chalets de esquina, con más de 150 m² de jardín privado, ofrecen una luminosidad única gracias a sus amplios ventanales. En su interior, disfrutarás de espacios amplios distribuidos en varias plantas, incluyendo un parking para dos coches, una bodega, una terraza privada y dormitorios diseñados para la comodidad de toda la familia.

Además de su diseño y ubicación, estos chalets ofrecen una excelente conexión con la M-40, la A-2 y el aeropuerto, asegurando una vida práctica y cómoda para quienes buscan vivir en Madrid sin renunciar a la tranquilidad y la exclusividad.

Pisos en Residencial Lucerna, Torrejón de Ardoz

Otra excelente opción son los pisos en Residencial Lucerna, ubicados en Torrejón de Ardoz. Este proyecto ofrece viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con amplias terrazas, plaza de garaje y trastero. Rodeado de zonas verdes y deportivas, este residencial está diseñado para familias que buscan comodidad y cercanía a servicios esenciales.

Con una calificación energética A, sistemas de aerotermia y suelos radiantes, los pisos no solo son eficientes, sino también personalizables para adaptarse al gusto de cada propietario. Las zonas comunes incluyen gimnasio, solárium, piscinas y áreas infantiles, creando un entorno ideal para disfrutar sin salir de casa.

Promociones en venta en Madrid

La oferta de promociones en venta en Madrid de obra nueva es amplia y variada, desde chalets exclusivos en zonas residenciales hasta pisos modernos en ubicaciones estratégicas como Torrejón de Ardoz o Alcalá de Henares. Cada una de estas promociones está diseñada para ofrecer comodidad, funcionalidad y calidad, haciendo de Madrid una ciudad ideal para invertir en tu nuevo hogar.