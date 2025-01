DS, 70 años de historia (1)

PADRES DEL VGD

Proseguido por Pierre Bercot, su sucesor a partir de 1950, el proyecto VGD (Véhicule à Grande Diffusion o vehículo de gran difusión) no llega a buen puerto hasta 17 años más tarde, con el lanzamiento del DS 19 en octubre de 1955. Tres hombres en particular participan en su diseño y desarrollo. El primero, André Lefèbvre, ingeniero aeronáutico de formación, es un apasionado defensor de la tracción delantera, así como de la aerodinámica, el diseño ligero y el centrado de masas. El segundo, el ingeniero autodidacta Paul Magès, crea el sistema hidráulico. Inventa la famosa suspensión hidroneumática, así como los sistemas hidráulicos de dirección, embrague y frenado del DS. Por último, el talentoso estilista, escultor y pintor Flaminio Bertoni, con su equipo de diseñadores, confiere al DS sus líneas revolucionarias y elegantes.



SALÓN DEL AUTOMÓVIL DE 1955: EL DS DEBUTA EN PARÍS

El jueves 6 de octubre de 1955, el DS 19 debuta en el Salón del Automóvil de París. Bajo el majestuoso techo abovedado del Grand Palais, la presentación de este automóvil, hasta entonces secreto, suscita asombro y admiración. Sus líneas vanguardistas y elegantes marcan al instante un nuevo hito. Visitantes y periodistas se quedan literalmente boquiabiertos. La competencia no puede sino aplaudir la genialidad del recién llegado. La leyenda cuenta que al final del día se habían vendido 12.000 DS 19 y que, cuando el salón cerró sus puertas 10 días más tarde, ¡se habían realizado unos 80.000 pedidos!



LOS AÑOS 50 ¡EL DS DESPEGA!

La producción del DS comienza el 7 de octubre de 1955 en la fábrica del Quai de Javel en París (Francia), al día siguiente de su debut en el Salón del Automóvil de París. Tal es el aspecto innovador de los primeros modelos que aparecen en la carretera, que a menudo reúnen multitudes. Las soluciones técnicas y estéticas pioneras del coche despiertan una curiosidad infinita ya que, no contento con ser una auténtica escultura automovilística, el DS es también un foco de tecnología avanzada. Por ejemplo, su extraordinaria suspensión hidroneumática proporciona unos niveles de adherencia y confort sin precedentes. Otra novedad en materia de seguridad, su potentísimo sistema de frenado asistido hidráulicamente con frenos de disco delanteros, le confieren unas distancias de frenado tan cortas que realmente confunden a algunos conductores avezados cuando experimentan el DS por primera vez.

A lo largo de los años 50 se lanzan varias versiones del DS 19. La primera es el ID 19 presentado en octubre de 1956, seguido de las versiones familiar, familiar y comercial que aparecen en 1958, al mismo tiempo que el DS 19 Prestige. En 1958, el DS 19 también abre nuevos caminos al ofrecer una gama de pinturas para la carrocería que va de cuatro colores a ocho, ¡algo nunca visto! Al año siguiente, en 1959, se introducen las primeras mejoras estéticas: se afina la forma de la carrocería alargando las aletas traseras y añadiendo en las aletas delanteras grandes salidas de aire de tipo «cenicero».

Desde el primer momento, el DS 19 disfruta de una carrera muy internacional. Se ensambla en el Reino Unido y Bélgica a partir de 1956, y en Sudáfrica a partir de 1959. Como símbolo de la elegancia y la vanguardia francesas, el coche se exporta a toda Europa Occidental, a casi todos los países de la Commonwealth, incluidos Canadá y Australia, y a Estados Unidos, donde rápidamente se hace con una gran base de fans incondicionales.

DS PRESTIGE: CON CHÓFER

En octubre de 1958, en el Salón del Automóvil de París, se presenta una versión con chófer del DS 19, con una exclusiva pintura negra para la carrocería, un cristal retráctil entre los asientos del conductor y los traseros y una tapicería gris con las banquetas delanteras y traseras revestidas de cuero delante y de tela Jersey detrás. Denominado DS 19 Prestige, el modelo se lanza cinco meses más tarde, en marzo de 1959, disponible con intercomunicador, autorradio y «dispositivo de radiotelefonía» como opciones. Es excepcionalmente cómodo y se convierte con éxito en el coche de los grandes dirigentes políticos e industriales. Con el paso de los años, recibe las mismas mejoras técnicas que el DS normal y sus ventas no finalizan hasta enero de 1975.

GANA EN MONTECARLO: UN FORMIDABLE COCHE DE COMPETICIÓN

En enero de 1956, tres meses después de su lanzamiento, el DS 19 debuta en el rally más prestigioso. Queda primero de su categoría, es el primer coche francés y los seis coches inscritos llegan a la meta. En 1959, el equipo Coltelloni-Alexandre-Desrosiers lleva al ID 19 al primer puesto de la clasificación general y, a lo largo de los años, se suceden toda una serie de primeros puestos especialmente meritorios. En 1966, la versión «21» del DS consigue una segunda victoria en Mónaco con el equipo finlandés Toivonen-Mikander al volante. Gran coche de carretera, el DS es también un formidable en carreras en todo el mundo.

1960: EL DS LIDERA EL PELOTÓN

Durante los años 60, el DS 19 confirma su reputación de coche de carretera refinado, cómodo y elegante. Con evoluciones regulares, consolida sin cesar su dominio sobre sus rivales. Así, en julio de 1959, su motor de 1.911 cc ve aumentada su potencia de 75 a 78 CV gracias a la introducción de una nueva culata y de un encendido modificado. En octubre de 1960, se presenta el famoso DS 19 Cabriolet y, en marzo de 1961, se vuelve a aumentar la potencia con 83 CV para una velocidad máxima de ¡150 km/h! En septiembre siguiente, recibe un nuevo salpicadero completamente negro realzado por una franja gris claro sobre la que, en opción, es posible montar un autorradio como en el DS Prestige.

En septiembre de 1962, el DS recibe su primer lavado de cara frontal. Pierde los grandes difusores de aire de las aletas y gana dos protectores de goma en forma de flecha y un parachoques inferior rediseñado. Esta actualización mejora aún más la aerodinámica del coche, reduce el consumo de combustible y aumenta la velocidad máxima a 160 km/h.

En octubre de 1965, un año después del lanzamiento del DS Pallas en 1964, se lanza un nuevo DS con un motor de 2.175 cc de mayor rendimiento que desarrolla 109 CV para una velocidad máxima que ahora es de ¡175 km/h! Además del DS 19, disponible desde 1955 y llamado así por su motor de 1.911 cc, la gama se beneficia del DS 21.

En 1967, el DS se renueva y, además de su estética unánimemente admirada, incorpora un nuevo elemento de seguridad: los famosos faros orientables, de serie en los modelos de gama alta Prestige, Pallas y Cabriolet. A partir de entonces, ¡el DS ilumina el interior de las curvas antes de entrar en ellas!

Tras la introducción en septiembre de 1968 de un salpicadero completamente negro y la sustitución del DS 19 por el DS 20, en 1969 aparece un salpicadero totalmente rediseñado, con tres grandes esferas circulares y rematado por una visera en toda su anchura. Pero 1969 está marcado sobre todo por una importante actualización mecánica. El motor de 2.175 cc del DS 21 se equipa con inyección electrónica, lo que aumenta la potencia a 139 CV y la velocidad máxima supera los 185 km/h... Más que nunca, el DS afirma su posición frente a la competencia y sigue siendo un coche extraordinario desde todos los puntos de vista.



DS CABRIOLET: CUATRO PLAZAS AL AIRE LIBRE

Encargado de la transformación del DS Prestige y reconocido por producir descapotables a partir de modelos DS desde octubre de 1958, el carrocero Henri Chapron recibe el encargo de desarrollar un modelo DS descapotable de serie. Después de producir tres prototipos, el lanzamiento tiene lugar en el Salón del Automóvil de París en octubre de 1960. El acabado esmerado y las líneas puras del descapotable incluyen una tapicería de cuero integral y, a partir de agosto de 1964, elementos característicos del DS Pallas, como faros adicionales y embellecedores especiales en las ruedas. El DS Cabriolet, modelo de gama alta cuyo precio de venta es casi el doble que el de la berlina DS, sigue siendo hoy en día una referencia de la estética y el refinamiento automovilísticos franceses.

La frase del diseñador “No diseño coches, hago obras de arte” -Flaminio Bertoni.