Senderos de Silencio; Una consultora de talento diferente

¿Qué es Senderos de Silencio?

Una consultora de talento.

¿Qué hace diferente a Senderos de Silencio en el mundo de la consultoría?

Pues diríamos que hay cinco elementos que definen a Senderos de Silencio.

Para nosotros, las personas tienen recursos. No son recursos.

Ponemos el foco en el desarrollo profesional y personal. Aquello a lo que cada uno está llamado. No tiene sentido que haya talento oculto o desperdiciado.

Vemos la empresa como una gran caja de herramientas que la persona, el talento, ha de poder usar. Es la empresa la que se ha de convertir en un recurso de la persona.

Creemos que solo hay mejora colectiva si previamente hay mejora individual. Por eso nuestra metodología pone el foco en la persona.

Y si, nos gusta mucho el silencio y la reflexión. Deming decía que el tercer momento en su ciclo era revisar. Y revisar es reflexionar. Y nada mejor que hacerlo en el Silencio. Necesitamos un silencio fecundo que acalle el ruido exterior y transforme el ruido interior en fortaleza y virtud. Pitágoras nos recordaba que el comienzo de la sabiduría es el silencio.

¿Qué propuestas presenta Senderos de Silencio?

Por un lado, el Programa Liderazgo Interior pensado para profesionales de entre 30/50 años que ocupan posiciones directivas o tienen potencial para su desempeño en esa posición y que buscando su crecimiento personal y profesional estén abiertas a realizar una pausa para reflexionar sobre todo ello.

Se les propondrá mediante lecturas, vídeos y preguntas reflexionar sobre seis áreas: Autoliderazgo, Liderazgo, Principios y Valores, Cambio, Sentido de la Responsabilidad en el Trabajo y Calidad de sus Relaciones con los demás.

Este Programa puede hacerse en formato outdoor, en formato online e incluso existe la posibilidad de abordar tan solo algunas de las áreas propuestas.

Por otro lado, desde el punto de vista de la Formación, hemos diseñado tres tipos de programas formativos: Liderazgo, Cambio, y Autoliderazgo: lidera tu talento. El último programa está dirigido a jóvenes entre 20 y 30 años a los que proponemos hacer un viaje de autoconocimiento para que lideren su talento y no se dejen llevar por el primero que llegue. En esa etapa de la vida se suele postergar pensando que se es joven. Y eso es un error que se puede pagar caro posteriormente.

El talento parece ocupar un espacio muy importante en Senderos de Silencio. Se menciona con frecuencia. ¿Qué entendéis por talento?

La suma e integración de tres realidades:

Los dones que hemos recibido gratuitamente; los conocimientos adquiridos fruto del estudio, el aprendizaje y la interacción permanente con otros; y las elecciones y decisiones que vamos tomando a lo largo de la vida.

Y ese talento hace a cada persona única y diferente.