La desaparición de la Golden Visa impulsa nuevas vías para adquirir inmuebles en España

La inversión extranjera en el sector inmobiliario español ha sido un motor clave para la economía en la última década, especialmente tras la implementación del programa Golden Visa en 2013. Este sistema permitía a ciudadanos extracomunitarios obtener la residencia mediante la adquisición de propiedades de alto valor o inversiones significativas. Sin embargo, su eliminación, programada para el 3 de abril de 2025, marca un cambio trascendental en el mercado inmobiliario, afectando tanto a inversores como al acceso a la vivienda en España. Empresas especializadas como Consulting 21 se posicionan como un apoyo esencial para gestionar el impacto de esta transformación, ofreciendo asesoramiento integral para cumplir con las normativas fiscales, legales y administrativas derivadas de este nuevo escenario.

Este cambio subraya la necesidad de alternativas adaptadas a las nuevas condiciones de inversión.

Nuevas normativas y su impacto en la inversión inmobiliaria El fin de la Golden Visa representa un reto significativo para los inversores extranjeros que buscan adquirir inmuebles en España. Este programa facilitaba el acceso a permisos de residencia mediante una inversión mínima de 500.000 euros en propiedades. Con su eliminación, los inversores deberán explorar alternativas como el visado de residencia no lucrativa o el visado para autónomos, ambos con requisitos más estrictos y específicos.

En este contexto, Consulting 21 ofrece un tratamiento personalizado para ayudar a los clientes a adaptarse a las nuevas exigencias legales y fiscales. La empresa trabaja con un equipo multidisciplinar especializado en garantizar el cumplimiento normativo y optimizar los recursos de sus clientes.

Además, el asesoramiento en planificación fiscal y administrativa se convierte en una herramienta clave para maximizar las ventajas de las inversiones dentro del marco legal vigente.

Alternativas tras el fin de la Golden Visa Tras la eliminación de la Golden Visa, los inversores extranjeros deben considerar nuevas vías que no solo cumplan con los requisitos legales, sino que también se alineen con sus objetivos financieros. Opciones como el visado de residencia no lucrativa exigen demostrar recursos económicos suficientes para residir en España sin trabajar, mientras que el visado para autónomos requiere la presentación de un plan de negocio viable.

Consulting 21 se especializa en la gestión integral de estas transiciones, abordando las obligaciones fiscales y legales que surgen con cada modalidad. Entre sus servicios destacan la elaboración de impuestos, el control interno y externo de los estados financieros y la planificación estratégica para minimizar costes.

Este abordaje posibilita a los clientes internacionales operar con seguridad y confianza en un entorno regulatorio en constante evolución.

Hacia un nuevo modelo de inversión El fin de la Golden Visa redefine las reglas del juego para la inversión extranjera en España, especialmente en el mercado inmobiliario. Mientras el Gobierno busca equilibrar el acceso a la vivienda con la atracción de capital extranjero, las empresas como Consulting 21 desempeñan un papel crucial para garantizar que los inversores puedan adaptarse eficazmente a este nuevo marco normativo.

Este cambio abre la puerta a un modelo más estructurado y sostenible para la adquisición de inmuebles por parte de extranjeros.