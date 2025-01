Repara tu Deuda Abogados cancela 49.000 € en Logroño (La Rioja) con la Ley de Segunda Oportunidad

El exonerado se endeudó para visitar a su familia en su país y sufrió las consecuencias económicas del COVID-19 Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Logroño (La Rioja). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia nº6 de Logroño (La Rioja) ha dictado la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) en el caso de un hombre con una deuda de 49.000 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “su estado de insolvencia se originó a raíz de solicitar financiación para poder visitar a su familia en su país de origen. Inicialmente podía satisfacer las cuotas de dichos prestamos sin demasiada dificultad, pero con la llegada de la pandemia del COVID-19, tuvo que solicitar nuevos préstamos para cubrir todos los gastos y cuotas. La intención del deudor era la de poder devolver los préstamos cuando volviese la normalidad laboral y económica, pero nunca lo ha logrado conseguir”.

Según señalan desde Repara tu Deuda Abogados, “España incorporó a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015. Nació en Estados Unidos hace más de 100 años y a ella se han acogido figuras tan relevantes como Walt Disney o Steve Jobs. Su idea es ofrecer una segunda oportunidad a las personas que están en situación de sobreendeudamiento para que no tengan que vivir ahogadas por pagos que no podrán asumir. Esto también supone la eliminación del estigma que sufren quienes han vivido reveses económicos”.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su labor como despacho especializado en septiembre del año 2015. Desde sus inicios hasta la actualidad, el despacho ha logrado superar la cifra de 310 millones de euros exonerados a personas que se encontraban desesperadas y que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

Cada día, particulares y autónomos confían su caso al despacho de abogados para cancelar sus deudas y empezar una nueva financiera, lejos de las angustias que suponen los problemas económicos. En paralelo, los abogados tramitan los casos de quienes ya han comenzado el proceso y esperan reactivarse en la economía, salir de los listados de morosidad y solicitar posibles futuros bienes a su nombre.

Esta legislación permite tanto a particulares como a autónomos quedar exonerados de sus deudas en caso de cumplir una serie de requisitos básicos. En líneas generales, basta con que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia y que actúe durante el procedimiento de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos.

El despacho está especializado en derecho bancario. Por este motivo, ofrece a sus clientes la posibilidad de analizar los contratos firmados por las personas con bancos y entidades financieras. Se trata de comprobar si existen cláusulas abusivas para así procurar la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.