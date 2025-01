´La amenaza de Orquídea´; el nuevo thriller de Jaime Cortés Boada que promete cautivar a los amantes del suspense.

CÍRCULO ROJO.- En el vasto universo de la literatura contemporánea, emergen historias que no solo entretienen, sino que también invitan a reflexionar y a conectar con personajes fascinantes. Este es el caso de "La amenaza de Orquídea", la más reciente novela de Jaime Cortés Boada, publicada por Editorial Círculo Rojo, que desde ya comienza a generar opiniones muy favorables entre los lectores.

Una trayectoria marcada por el mar y la intriga

Con más de 20 años de experiencia en la escritura, Jaime Cortés Boada ha construido un universo literario que encuentra en el mar su mayor fuente de inspiración. Sus obras previas, como "Desafío a bordo", "Antártida" y la "Trilogía de un naufragio", han tejido un hilo conductor en torno a la vida de Arnau Benavides, un capitán de la marina mercante que nuevamente protagoniza esta historia.

“Después de terminar ‘Desafío a bordo’, sentí la necesidad de seguir escribiendo y de dar continuidad a la vida de Arnau,” confiesa el autor. Y así nació "La amenaza de Orquídea", una novela escrita en tan solo tres meses, que refleja la madurez narrativa y la pasión de Cortés Boada por explorar las profundidades de la intriga y el suspense.

Un relato que mezcla acción, suspense y erotismo

En "La amenaza de Orquídea", el lector se adentrará en una trama vertiginosa que combina labor policial, erotismo y giros inesperados. La obra es descrita por el propio autor como “divertida, fácil y cómoda de leer”, ideal para un público adulto amante del suspense y de las historias que mantienen la tensión de principio a fin. Además, Jaime Cortés Boada se atreve a introducir una “complicidad con personajes de nuestra actualidad”, lo que aporta un toque contemporáneo y cercano al relato.

La novela no solo destaca por su trama electrizante, sino también por su capacidad de transportar al lector a un universo de intriga y pasiones humanas. Desde ya disponible gracias a Editorial Círculo Rojo, "La amenaza de Orquídea" promete convertirse en un imprescindible para quienes buscan historias que desafíen sus sentidos y les permitan desconectar del mundo real.

SINOPSIS

Katia, una joven viuda espectacular, arrebata la empresa OSC al que fuera su antiguo jefe: Giovanni, a la vez que lo acusa del asesinato de su abuelo Mijael. Por otro lado, Arnau, después de un crucero de vuelta al mundo, vive una vida tranquila en su piso de Barcelona y anda enamoradizo de su asistenta Gertrudis. Mientras, Katia, que no para de acosar al que considera amor de su vida —Arnau—, se ve envuelta en una trama de asesinatos.

Una amenaza nuclear lanzada por Giovanni pondrá en jaque a todos los servicios de inteligencia mundiales. La Amenaza de Orquídea se había activado. A todo esto, Arnau se siente perseguido por la policía y huye del país. Posteriormente, decide reunirse con Isabella en Portobello, una vieja amiga que conoció años atrás y con la que tuvo un hijo. No obstante, antes deberá hacer una escala en Las Palmas donde se encontrará fortuitamente con Sandra, una antigua amiga colombiana con la que tiene algunos escarceos amorosos.

La evidencia de la Amenaza de Orquídea se hace cada vez más patente, los gobiernos de todas las potencias mundiales ven amenazada a toda la población mundial. Con todo, Arnau decide evadirse de aquella situación que le estaba agobiando y emprende su viaje a Portobello con Mateo a bordo del velero Elíseo. Ya una vez reunido con Isabella y su hijo, Arnau siente y añora sus días de descanso en el monasterio de Sant Jeroni de la Murtra, en Badalona.