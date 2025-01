Chile se presenta Fitur como epicentro turístico mundial en 2025 con una importante agenda de eventos internacionales

El país sudamericano estará participando en la Feria Internacional de Turismo que se desarrollará en Madrid entre el 22 y el 26 de enero Esta mañana, Chile inauguró oficialmente su presencia en Fitur 2025. En el pabellón número 3, con el stand 3C16, se desarrolló el acto de corte de cinta de la mano de Verónica Pardo, viceministra de Turismo de Chile, y Javier Velasco, embajador de Chile en España, además de otros representantes y autoridades nacionales.

Durante los cuatro días de feria, Chile expondrá una amplia oferta de servicios turísticos y mostrará los atractivos de las cinco macrozonas del país. Estas son la zona norte, con el desierto de Atacama; los valles centrales con el enoturismo; la zona sur de lagos y volcanes, importante foco de turismo aventura; la Patagonia chilena, un destino de naturaleza de clase mundial; y Rapa Nui.

La viceministra Verónica Pardo ha indicado que "este año Chile se posiciona como un destino turístico consolidado. Durante 2024, logramos atraer a 5.239.233 turistas extranjeros, marcando un crecimiento del +40,4 % frente a 2023 y del 15,96 % en comparación con 2019".

"Europa sigue siendo un mercado prioritario para Chile. Los turistas de larga distancia son esenciales, no solo por el tiempo y gasto promedio que destinan en el país, sino porque promueven el intercambio cultural y la valoración de la diversidad del país. Asimismo, apostamos por un turismo sostenible que respalde un desarrollo equilibrado, protegiendo los ecosistemas, promoviendo prácticas responsables y generando beneficios reales para las comunidades locales", agregó la autoridad chilena.

Para Chile, el mercado europeo es prioritario en su estrategia de difusión como destino turístico, especialmente, España, Alemania, Francia e Inglaterra. Por eso, la participación en este tipo de actividades es importante para dar a conocer los principales atractivos que tiene el país para ofrecer a los visitantes extranjeros.

En 2025, Chile ya cuenta con una red de más de 30 destinos internacionales. El país afianzó su conectividad con España, manteniendo las conexiones entre Madrid, Santiago de Chile y Barcelona.

Chile, escenario de encuentros internacionales en 2025

Chile ha participado casi ininterrumpidamente en Fitur desde 1982, tiempo en que esta feria se ha convertido en una gran plataforma para la promoción de los destinos nacionales. En esta ocasión, además de dar a conocer las novedades de sus destinos y atractivos turísticos, el país se está presentando también como anfitrión de grandes eventos internacionales.

Durante este año, Chile apuesta a ser el epicentro del turismo, pues será sede de la cumbre anual de la Adventure Travel Trade Association (ATTA) y el primer Foro Gastronómico para las Américas que organiza ONU Turismo, dos de los eventos más relevantes en el ámbito turístico internacional.

Para el director del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), Cristóbal Benítez, "en 2025, Chile se convertirá en una gran plataforma para compartir buenas prácticas, promover experiencias y conocer las últimas tendencias del sector, lo que a su vez permitirá fomentar el intercambio de buenas prácticas con un enfoque sostenible de los destinos nacionales. Además, ser sede de importantes eventos atraerá considerables beneficios en los ámbitos turístico y económico para Chile, pues se recibirán a miles de visitantes que llegarán al país".

De este modo, 2025 es un año muy especial para el país, ya que entre el 13 y el 16 de octubre, la ciudad de Puerto Natales será sede del evento anual de la Adventure Travel Trade Association (ATTA), que reunirá a operadores turísticos, profesionales y expertos en turismo aventura de todo el mundo, atrayendo a más de mil visitantes de todo el mundo.

Por otro lado, Chile será el anfitrión del primer Foro Gastronómico para las Américas de ONU Turismo, evento que reunirá a actores clave del rubro a nivel mundial y a autoridades de la región, instancia donde la cocina local será la protagonista. La fecha y la sede aún están por confirmar.

Además, se realizarán otros eventos de nicho, como el que recibirá Viña del Mar. La Ciudad Jardín se convertirá en el punto de encuentro para los amantes de la parrilla, con la realización del Intercontinental BBQ Champioship 2025, que albergará a 80 equipos provenientes de 40 países.

Cada uno de los eventos que se realizarán durante 2025, son fundamentales para seguir posicionando a Chile como un destino atractivo y diverso.

Chile, destino reconocido por el sector y la prensa internacional

Un año más, en la pasada edición de los World Travel Awards (WTA) de Sudamérica, Chile se consolidó como el destino turístico más completo de Latinoamérica, al obtener múltiples reconocimientos, incluyendo Mejor Destino Aventura, Mejor Destino Romántico (desierto de Atacama), Mejor Ciudad (Santiago), Mejor Destino para Jóvenes y Mejor Destino Verde.

De esta manera, se vuelve a reconocer a Chile por sus espectaculares paisajes naturales y su singular geografía, que conforman un gimnasio natural para la práctica de diversos deportes de aventura, también sus cielos, los más limpios del hemisferio sur, que permiten disfrutar del astroturismo más espectacular del mundo.

También cabe destacar los reconocimientos que ha hecho la prensa internacional sobre diferentes zonas del país. Tal es el caso de Cochamó, en la Región de Los Lagos, que destaca National Geographic por sus paredes de granito ideales para la escalada y su biodiversidad, hogar de especies como el huemul y el pudú. O la Ruta de los Abastos, en la Región de O’Higgins, que ha sido reconocida a nivel mundial por la revista Time como un modelo de éxito en turismo gastronómico. Al poner en valor el trabajo de las comunidades agrícolas, esta iniciativa contribuye significativamente al desarrollo económico local.

¿Cómo llegar hasta Chile?

Actualmente, Chile tiene conexión aérea con 18 aerolíneas alrededor del mundo. Estas son:

Iberia.

Level.

Latam Airlines.

SKY Airlines.

JetSmart.

DAP.

AirFrance.

British Airways.

KLM.

American Airlines.

Delta Airlines.

United Airlines.

Air Canada.

Turkish Airlines.

Aeroméxico.

Qantas.

Aerolíneas Argentinas.

Avianca.

Copa Airlines. ¿Qué documentación se necesita para entrar a Chile desde España?

Pasaporte en vigor (no es válido el DNI).

Billete de regreso o billete a otro país.

Medios económicos demostrables para la estancia (46 USD por cada día de estadía). Los españoles no necesitan visado para viajar a Chile para estancias de hasta 90 días por turismo. En el momento del ingreso en Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) entregará una tarjeta de turismo. Dicha tarjeta deberá presentarse en el momento de salir del país, por lo que es imprescindible conservarla hasta entonces.

Además, toda persona que ingrese al país deberá llenar un Formulario Declaración Jurada del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), declarando si se portan productos de origen vegetal o animal. En caso de no declarar estos productos, la persona será multada.

¿Cuál es la mejor época del año para visitar Chile?

Todas. Con una extensa costa, lagos, volcanes, glaciares, valles, bosques nativos y el desierto más árido del mundo, Chile tiene climas y experiencias para todos los gustos. Es importante recordar que el verano en el hemisferio sur abarca de diciembre a marzo, mientras que el invierno es de junio a septiembre.

¿Hay conexiones dentro de Chile para visitar las regiones del país?

En Chile existe una extensa red aeroportuaria compuesta por 344 aeródromos, 102 helipuertos y 7 aeropuertos distribuidos desde Arica a la Antártica, incluyendo los territorios insulares. Las aerolíneas que actualmente cuentan con vuelos domésticos son:

Latam Airlines.

SKY Airlines.

Jetsmart.

DAP. Además, existen servicios privados que ofrecen una amplia oferta de destinos, de acuerdo con las necesidades de los viajeros.