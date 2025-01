BeNuren revoluciona la ginecología regenerativa con su innovador Método360º

Un tratamiento no invasivo que combate la sequedad, la atrofia y el dolor en las relaciones íntimas

En un avance sin precedentes dentro de la ginecología regenerativa, BeNuren ha presentado su innovador Método360º, un tratamiento basado en la combinación de ciencia, tecnología y biocosmética que promete mejorar el bienestar femenino sin dolor, sin efectos secundarios y con resultados visibles en pocas sesiones.

El método se basa en la aplicación de luz, calor y factores de crecimiento epidérmico, generando un proceso de regeneración de los tejidos, la piel, la mucosa y la microbiota en la zona íntima femenina. Según los especialistas de BeNuren, este procedimiento no solo ayuda a recuperar la firmeza y elasticidad, sino que también mejora la hidratación, aliviando molestias como el escozor, la irritación o el dolor durante las relaciones, síntomas frecuentes en mujeres en etapa de menopausia.

Un tratamiento de última generación

El primer paso del Método360º consiste en la aplicación de un láser intravaginal de alta precisión. La luz estimula la mitocondria, activando la producción de ATP, colágeno y elastina, esenciales para la regeneración celular. Además, el calor generado por el láser a temperaturas superiores a los 50º potencia la síntesis de proteínas HSP, logrando un efecto reafirmante y regenerador de los tejidos.

A continuación, se aplica bioestimulación en la zona externa, combinando luz de alta eficiencia con calor controlado. Esta fase mejora la textura y grosor de la piel, restablece el equilibrio de la microbiota y elimina molestias como picores o irritación.

Finalmente, la aplicación tópica de Factores de Crecimiento Epidérmico (EGF´s) patentados por BeNuren acelera la recuperación, optimizando los resultados en menos tiempo.

Resultados visibles en pocas sesiones

El tratamiento se distingue por ser rápido, indoloro y altamente efectivo. En tan solo 3 a 4 sesiones de 20 minutos, las pacientes experimentan una notable mejoría en su bienestar y calidad de vida.

Desde BeNuren aseguran que este método representa un antes y un después en la ginecología regenerativa, combinando tecnología de vanguardia con un enfoque no invasivo que permite a las mujeres recuperar su vitalidad, confianza y felicidad en su salud.

Para aquellas que sufren de sequedad, atrofia o molestias en su día a día, el Método360º se presenta como una alternativa innovadora y segura, con el respaldo de la ciencia y la tecnología más avanzada en el sector.