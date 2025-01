La mayoría de los menores españoles recibe su primer móvil a los 12 años, pero sólo 1 de cada 5 padres cree que es la edad adecuada

Qustodio presenta su estudio anual en el que analiza las tendencias y el uso digital durante 2024 por parte de los menores de entre 4 y 18 años de España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Australia. El estudio, que cuenta con datos de más de 400.000 familias, refleja cómo en 2024 se mantiene el uso diario de las pantallas fuera de las aulas por parte de los menores: 4 horas de media Qustodio, la plataforma líder en seguridad online y bienestar digital para familias, ha presentado su estudio anual sobre los hábitos digitales de los menores. Bajo el título ‘El dilema digital: La infancia en una encrucijada’, este informe analiza la información de 400.000 familias usuarias de Qustodio con hijos de entre 4 y 18 años en España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Australia durante 2024. Además, incorpora un análisis sobre la influencia de la tecnología en el ámbito familiar, estudiando el perfil digital de los padres a través de 2.000 encuestas, así como los problemas que causa el uso de pantallas en el hogar.

Este estudio, que se centra en cinco categorías: plataformas de vídeo, redes sociales, aplicaciones de videojuegos, aplicaciones de educación y aplicaciones de comunicación, ofrece una visión completa del perfil online de los más jóvenes, que en 2024 han pasado una media de 4 horas diarias conectados a las pantallas fuera de las aulas, las mismas que en el año anterior.

YouTube continúa siendo la plataforma de video online más usada

En cuanto al tiempo de uso por categorías, durante el año pasado, las aplicaciones de vídeo online aumentaron casi un 2% su tiempo de uso entre los menores de edad a nivel global con respecto al año anterior, pasando de 57 a 58 min/día.

En España, el tiempo de uso se mantiene igual que en 2023, 39 min/día. YouTube continúa siendo la plataforma favorita de los más jóvenes de la casa, tanto a nivel global como en España, con un tiempo de uso diario de 44 min/día, el mismo que el año anterior. Amazon Prime Video es la única plataforma que ha visto aumentar su tiempo de uso en un 3% hasta los 34 min/día, igualando la cifra de Netflix. En el caso de Netflix y Disney+ su tiempo de uso ha bajado, pasando de 38 a 34 min/día y de 34 a 30 min/día, respectivamente. Por su parte, Movistar+ y Twitch mantienen su tiempo de uso en los 26 y 22 min/día, respectivamente.

Gloria R Ben, psicóloga experta de Qustodio, insiste en que "es importante que las familias supervisen el contenido que consumen los menores en estas plataformas e inculquen un uso responsable de los dispositivos electrónicos, estableciendo normas y límites de tiempo de uso". A su vez, destaca que "es esencial que haya una comunicación abierta entre padres e hijos, de manera que los menores se sientan cómodos para hablar sobre cualquier problema o situación incómoda que puedan experimentar en Internet".

Los menores españoles son los que más tiempo pasan en redes sociales

Las redes sociales continúan siendo el pasatiempo favorito de los menores en España y creciendo. En 2024, a nivel global, los minutos diarios aumentaron casi un 6%, pasando de 52 a 55 min/día. De los cinco países analizados, España continúa encabezando la lista con 67 min/día, 8 minutos más que en 2023.

TikTok se mantiene como la red social en la que más tiempo pasan los menores a nivel global y nacional, incrementando su tiempo de uso mundial de 112 a 120 min/día en 2023 yde 94 a 103 min/día en España, seguido de Instagram, el cual aumenta casi un 23%, de 71 min/día en 2023 a 87 min/día en 2024. El resto de las plataformas experimentan una caída: X ha pasado de 11 min/día a 10 min/día, Pinterest, de 10 a 8 min/día, y BeReal, de9 a 7 min/día.

Frente a la imparable popularidad de las redes sociales entre los menores españoles, Gloria R Ben destaca lo importante que es la privacidad en Internet: "es imprescindible que los padres establezcan un diálogo sincero y sin juicios con sus hijos y conozcan el contenido que consumen y comparten en Internet, así como saber con quién se escriben, sus principales contactos y sus apps favoritas y más usadas. Además, es importante que estén alerta sobre lo que sucede en las redes sociales para proteger a sus hijos de cualquier situación de peligro que puedan enfrentar".

Los videojuegos remontan y aumentan su tiempo de uso

Los videojuegos aumentan su presencia en los hogares y se incrementa su tiempo de uso en todos los países, de 35 a 37 min/día. Roblox continúa siendo el rey de los juegos online y aumenta su tiempo global de uso un 7% con respecto a 2023, pasando de 130 a 139 min/día, mientras en España disminuye 4 minutos, situándose en 105 min/día.

En España, Brawl Stars continúa siendo el segundo videojuego donde más tiempo pasan los menores, con 31 min/día, 1 minuto más que en 2023,y FIFA Mobile se consolida como la tercera opción, a pesar de decrecer en 5 minutos (20 min/día). Completan el ranking Stumble Guys, que disminuye su tiempo de uso de 25 a 17 min/día en un año, y Clash Royale, quetambién baja su cifra de 21 a 16 min/día.

Para que el juego de los niños no se limite a las pantallas, la psicóloga experta de Qustodio aconseja"promover actividades offline y pasar tiempo de calidad en familia. Además, es crucial que los padres conozcan el universo de los videojuegos y los juegos favoritos de sus hijos, de manera que puedan evitar su exposición a contenidos inapropiados para su edad o situaciones de acoso o grooming".

El uso de las plataformas educativas continúa descendiendo

El tiempo que los menores pasan en las apps educativas se mantiene a nivel global en los 6 min/día, pero en España disminuye un 20% con respecto a 2023, pasando de 6 a 5 min/día.

Smartick continúa siendo la herramienta educativa donde más minutos pasan los menores españoles, a pesar de disminuir su tiempo de uso, de 30 a 23 min/día. Tras ella se encuentran: Kahoot! (10 min/día); Knowunity, una plataforma de aprendizaje con IA que entra con fuerza en el Top 5 y acumula 9 min/día; Duolingo (7 min/día), y Photomath (5 min/día).

Gloria R Ben recomienda "no olvidarse de los métodos de aprendizaje tradicionales, utilizando herramientas offline para no perder rendimiento académico y, a su vez, impulsar la creatividad y el pensamiento crítico de los más pequeños".

Snapchat destrona a WhatsApp en tiempo de uso, aunque sea la app de comunicación más popular

Durante 2024, las herramientas de comunicación disminuyen un 5% su tiempo de uso a nivel global, situándose en los 37 min/día. Sin embargo, en España experimentan una subida de un 9,5%, pasando de 21 a 23 min/día. De los cinco países analizados, España es el país donde más se ha incrementado este dato.

Para los menores españoles, WhatsApp sigue siendo la app de comunicación más popular, a pesar de sufrir una ligera caída en su tiempo de uso con respecto a 2023: de 27 a 23 min/día. En su lugar, Snapchat se corona como la más usada (24 min/día). La lista la completan Discord (19 min/día), Skype (9 min/día) y Telegram (7 min/día).

Ante los peligros que presentan las aplicaciones de comunicación, la psicóloga experta de Qustodio, sugiere a los padres "estar alerta y prestar atención a cualquier cambio que puedan ver en los niños, ya sea en su comportamiento, estado de ánimo o aparición de problemas físicos, como dolores de barriga o cabeza. En muchos casos, las aplicaciones de comunicación se convierten en escenarios de acoso hacia los menores, por lo que observar y escuchar será la mejor estrategia para enfrentarlas".

El papel de la tecnología en la educación: la IA gana popularidad

En este último año, muchos centros educativos se han decantado por limitar el uso del teléfono móvil en sus instalaciones e, incluso, restringir su empleo dentro del aula. De hecho, el 62% de las familias encuestadas afirma que el colegio de su hijo o hija no permite el uso de móviles en horario de clases.

Asimismo, la Inteligencia Artificial (IA) se ha colado en las aulas como una herramienta de apoyo en la realización de tareas, extendiéndose entre los menores el uso de ChatGPT. Tal es así, que OpenAI ha aumentado su popularidad un 9% y se sitúa como la séptima web más usada por los menores españoles durante 2024.

El impacto de la tecnología en la dinámica familiar

El uso de la tecnología por parte de los menores supone una creciente preocupación para los padres por los riesgos que conlleva, siendo la exposición a contenidos para adultos lo que más inquieta al 73% de los progenitores.

Al analizar el perfil digital de las familias, el informe señala la comunicación como la principal vía para prevenir y contribuir al bienestar digital de los menores y refleja que 8 de cada 10 padres hablan de manera habitual con sus hijos sobre su vida online. Aun así, un tercio cree que la edad ideal para empezar a usar los controles parentales en los dispositivos de los menores es a los 3 años, o incluso antes, cuando los pequeños comienzan a utilizar dispositivos electrónicos.

La edad media en la que los menores reciben su primer móvil se sitúa en los 12 años, coincidiendo con el inicio de la educación secundaria. Sin embargo, tan sólo el 22% de los padres y madres cree que es una buena edad para que sus hijos o hijas tengan su propio teléfono. Se trata de un tema en el que hay poco consenso entre las familias: mientras una de cada diez defiende que no deberían tener smartphone hasta los 16, un número similar considera que con 11 años ya tienen un nivel de madurez suficiente para tener móvil propio.

La adicción a la tecnología es otra fuente de preocupación para el 83% de los padres y madres, quienes afirmanestar de acuerdo o muy de acuerdo en que su hijo o hija pasa más tiempo usando dispositivos de lo que le gustaría. Frente a ello, un tercio de los padres y madres opta por permitir el uso de dispositivos únicamente en las zonas comunes y el 76 % guarda los dispositivos a sus hijos durante momentos concretos del día, como la hora de dormir, con el fin de promover un uso responsable de la tecnología.

Para Emily Lawrenson, gerente de comunicación de Qustodio, "es fundamental que las familias se involucren en la vida online de los menores y se interesen por sus hábitos digitales. Teniendo en cuenta que los niños tienen un acceso a la tecnología a una edad cada vez más temprana, es imprescindible que sepan cómo hacer un uso responsable de ella y qué hacer en caso de verse en una situación de peligro".