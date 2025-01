Desde su origen ha cancelado más de 52 millones de euros en deudas a través de este mecanismo legal

Casi siete de cada diez hogares está endeudado. Esto supone que el 69% de las familias acumulan deudas con diferentes entidades al recurrir a financiación para hacer frente a sus gastos, siendo los principales, el pago de la vivienda y los suministros, la cesta de la compra y el transporte. Cuando la estabilidad económica se rompe por una situación crítica y que perdura en el tiempo, a causa de largos períodos de desempleo, un ERTE, una enfermedad, obligaciones sobrevenidas a las que hacer frente y la dependencia de financiación externa es alta, existe riesgo de caer en una situación de sobreendeudamiento y tener que declararse insolvente. En estos casos, la Ley de Segunda Oportunidad es una solución eficaz.

La empresa especializada en la cancelación de deudas con la Ley de Segunda Oportunidad, Sin Deuda Group, amplía su presencia con el lanzamiento de una nueva web global (sindeudagroup.com) y las marcas territoriales Andalucía Sin Deuda y Valencia Sin Deuda, para prestar su servicio de forma más personalizada, atendiendo a las particularidades de cada territorio.

Desde el origen de su actividad, con la marca Canarias Sin Deuda, Sin Deuda Group ha logrado cancelar más de 52 millones de deudas a personas en situación de insolvencia, fundamentalmente en las islas, aunque también ha tramitado la cancelación de deudas a afectados por el sobreendeudamiento de otros lugares de España, ya que este procedimiento se puede realizar de forma digital. Con este paso, consolida su liderazgo en y traslada su modelo para seguir creciendo..

El CEO de Sin Deuda Group, Fernando Ezquerro, ha explicado que “Con el lanzamiento de Sin Deuda Group y de Andalucía y Valencia Sin Deuda, damos un importante paso en nuestro objetivo de ayudar dar a conocer y acercar la Ley de Segunda Oportunidad a personas y familias a las que circunstancias sobrevenidas han llevado a la quiebra. Con esta solución pueden retomar su vida y recuperar su estabilidad económica y emocional, libre de cargas”.

Requisitos para acogerse a la Ley Para poder recurrir a la Ley de Segunda Oportunidad, el deudor debe cumplir varios requisitos como demostrar que no existe posibilidad de liquidar las deudas con patrimonio propio, demostrar que ha actuado siempre de buena fe y que su situación de impago no sea voluntaria, además de no haber cometido ningún delito económico, entre otros.

Un servicio basado en el trato personalizado y la confianza Desde el inicio de su actividad, Sin Deuda Group ha prestado servicio de asesoramiento para la cancelación de deuda a personas de cualquier parte de España, pues el procedimiento con la Ley de Segunda Oportunidad está ideado para realizarse de forma online. Ahora, con el lanzamiento de las nuevas marcas, la empresa quiere fortalecer su presencia en estos dos territorios, asegurando un servicio más cercano, accesible y adaptado a la realidad de cada comunidad.

Sobre Sin Deuda Group Sin Deuda Group es una empresa especializada en la Ley de Segunda Oportunidad. Tiene como objetivo ayudar a todos los particulares y autónomos en una situación económica compleja a reestructurar sus deudas y otorgarles así una segunda oportunidad, ofreciendo asesoramiento y servicio de tramitación durante todo el proceso.

Desde su creación e inicio de actividad en Canarias, ha conseguido la cancelación de más de 52 millones de euros a nivel nacional, con un equipo de profesionales altamente especializado en este procedimiento legal continúa expandiendo sus servicios a clientes repartidos por toda España a través de la marca global y de las territoriales Andalucía Sin Deuda, Valencia Sin Deuda y Canarias Sin Deuda.