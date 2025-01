“Aviso a navegantes” y escribientes

Plagio y/o apropiación del contenido

Hay ocasiones en las que un autor puede encontrarse con que difunde un contenido determinado; y otro, que lo admira, pero no puede tratar los temas que trata el primero, -porque simplemente no los conoce-, acaba este segundo copiando o parafraseando y haciendo suyo el contenido que tiene una autoría que no es suya.

Esto es lamentable para quien lo experimenta pues, cuando alguien se apropia del contenido de otros, aunque sea parafraseándolo, puede ser una experiencia frustrante y desmotivadora. Una cosa es hacer un trabajo de documentación, que se hace siempre citando fuentes y entrecomillando el texto que se ha decidido copiar; y otra cosa es apropiarse del contenido, hacer suyo ese contenido simulando ser su autor. Hay casos en los que no solo se aprovecha el trabajo de un autor investigador para escribir un post, un artículo en prensa o un artículo en revista científica, sino que hay quien se atreve a plagiar y a asegurar haber hecho un trabajo de organización de archivos no en una localidad sino abarcando la totalidad de toda una amplia zona o región que trabajó e incluso publicó en su día el verdadero autor. Esto además de ser penoso para el autor es deleznable éticamente.

Para abordar este tipo de situaciones podríamos citar algunos casos con los que un autor puede encontrarse y que pueden considerarse para abordar la situación:

1. Documentar las pruebas

Deben reunirse evidencias de la originalidad y autoría de los artículos originales y compararlos con los textos que el “listillo” ha publicado. Deben buscarse similitudes claras, como estructura, datos, ideas y expresiones únicas que puedan demostrar que el contenido está basado en el trabajo autógrafo, en tu trabajo. Guarda capturas de pantalla, URLs y fechas de publicación.

2. Verifica las políticas del diario, revista o anuario

Consulta las normas de autoría y originalidad del medio donde la persona en cuestión está publicando. La mayoría de los diarios tienen políticas claras sobre el plagio y la atribución de fuentes. Esto puede ser un punto clave para plantear el caso.

3. Comunica tus inquietudes

Se debe abordar el tema directamente con el autor que plagia o aprovecha excesivamente el trabajo original de una persona. Se le debe explicar que has notado similitudes entre sus textos y los tuyos, solicita una explicación. Puede tratarse de un malentendido o falta de conciencia sobre la ética de autoría.

4. Notifica al diario, revista, anuario o entidad responsable

Si el autor que plagia o aprovecha contenido en exceso persiste o no responde de manera adecuada, se debe considerar informar al equipo editorial. Presentar pruebas y argumentar cómo esto afecta a tu trabajo y la calidad del contenido que publica el medio en cuestión.

5. Protege tu contenido

Aunque no es algo infalible, podrían tomarse medidas para proteger tus publicaciones futuras:

Licencias Creative Commons: Considera aplicar licencias que especifiquen cómo se puede usar tu contenido, dejando claro que se requiere atribución.

Considera aplicar licencias que especifiquen cómo se puede usar tu contenido, dejando claro que se requiere atribución. Avisos de copyright: Incluye una breve mención al final de tus artículos indicando que los derechos del contenido te pertenecen.

Incluye una breve mención al final de tus artículos indicando que los derechos del contenido te pertenecen. Menciones explícitas: Alude a tu autoría en las publicaciones, lo que puede dificultar que alguien lo apropie sin dar crédito.

Alude a tu autoría en las publicaciones, lo que puede dificultar que alguien lo apropie sin dar crédito. Recurre a CEDRO, este punto lo veremos más adelante.

6. Consulta a un experto legal

Si la situación se agrava y afecta tus derechos de autor, podrías contactar con un abogado especializado en propiedad intelectual. Dependiendo de las leyes del país, podrían tomarse medidas legales para proteger tu trabajo y reclamar tu autoría.

7. Continúa escribiendo

No dejes que esta situación frene tu creatividad o compromiso con tu trabajo. Los lectores y seguidores valoran la autenticidad y el reconocimiento llega a quienes perseveran.

CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) es una entidad de gestión de derechos de autor en España que protege y gestiona los derechos de propiedad intelectual de autores y editores de obras escritas, como libros, revistas, periódicos y otras publicaciones. Si estás enfrentando una situación de plagio o uso indebido de tus contenidos, CEDRO puede ser una herramienta útil para defender tus derechos.

Dicho lo cual, podemos tratar ahora sobre CEDRO, entidad que ofrece:

Protección de derechos: Ayuda a los autores a gestionar y defender sus derechos de propiedad intelectual, como la reproducción y comunicación pública de sus obras. Licencias y autorizaciones: Emite licencias para que terceros puedan utilizar contenidos protegidos bajo las condiciones legales establecidas. Asesoramiento legal: Ofrece orientación y apoyo legal en casos de infracción de derechos de autor. Compensación económica: Gestiona la recaudación y distribución de compensaciones económicas por el uso legal de obras protegidas, como fotocopias o reproducciones digitales.

¿Qué puedes hacer como autor con CEDRO?

Afiliarte: Como autor/a, puedes afiliarte a CEDRO para beneficiarte de sus servicios. Esto incluye el monitoreo del uso de tus obras y el respaldo en caso de infracciones. Denunciar infracciones: Si detectas plagio o uso indebido de tus artículos, CEDRO puede ayudarte a investigar y tomar las acciones legales necesarias. Solicitar licencias: Si necesitas que terceros utilicen tus obras, CEDRO puede emitir las licencias correspondientes en tu nombre.

Pasos prácticos:

Contacta con CEDRO. Recopila pruebas: Prepara una recopilación de las pruebas de plagio o uso indebido (capturas de pantalla, enlaces, comparativas de textos, etc.). Consulta legal: Si ya eres afiliada, consulta los pasos para proceder legalmente con su equipo. Si no lo eres, también pueden orientarte sobre cómo afiliarte y proteger tus derechos en el futuro.

CEDRO puede ser un aliado valioso para proteger tus derechos como creador/a de contenido.