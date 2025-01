´Nieta del viento´; El viaje literario que desnuda el alma humana.

CÍRCULO ROJO.- La literatura encuentra nuevas formas de conmover y transformar en cada relato que decide abrirse paso entre los lectores. En esta ocasión, Yrene Roma, escritora de profunda sensibilidad, presenta su obra “Nieta del viento”, un libro que no solo promete entretener, sino también invita a una exploración sincera y valiente de las emociones humanas.

Desde la infancia, Yrene Roma sintió una atracción especial por la escritura. Este proyecto se inició durante el confinamiento en 2020, como una forma de superar uno de los mayores temores de la autora: comunicar desde la vulnerabilidad. El proceso creativo, que culminó en 2023, dio como resultado una obra que refleja la pasión de Yrene Roma, convirtiéndose en un medio para canalizar y resignificar partes de su historia personal.

En palabras de su primera lectora, “Nieta del viento” está escrita “a tumba abierta”. Cada palabra parece brotar desde lo más profundo, transmitiendo una sinceridad que atrapa y conecta profundamente con el lector. La obra se distingue por su capacidad de abordar temas universales como la falta de autoestima y los tabúes sociales, todo ello envuelto en una narrativa ágil, vibrante y llena de giros inesperados.

Un público amplio y diverso

“Nieta del viento” se dirige tanto a quienes buscan una lectura amena y entretenida, como a aquellos que desean adentrarse en una reflexión profunda sobre cuestiones internas no resueltas. Su enfoque inclusivo y su habilidad para resonar con diversos tipos de lectores la convierten en una obra imprescindible para quienes disfrutan de historias con alma y sustancia.

Un viaje único hacia lo prohibido

El lector descubrirá una trama adictiva que no deja de sorprender. En sus páginas, Yrene Roma destapa tabúes sociales que bullen en las entrañas de la humanidad, ofreciendo un viaje de exploración emocional que desafía y enriquece. ¿Qué hace a este libro tan especial? Su habilidad para transformar la vulnerabilidad en una fuerza que inspira y conecta.

Publicada con Editorial Círculo Rojo para que “Nieta del viento” vea la luz. La relación entre autora y editorial ha permitido que esta obra llegue a los lectores manteniendo la esencia y autenticidad que Yrene buscaba desde el principio.

Una invitación para descubrirse a uno mismo

En un mundo donde la prisa y la superficialidad parecen dominar, “Nieta del viento” se erige como una oportunidad para detenerse, reflexionar y redescubrir la belleza de la vulnerabilidad. Yrene Roma ha creado un libro que merece un lugar destacado en las estanterías de los amantes de la buena literatura.

La obra ya está disponible y busca conectar con los lectores. En esencia, invita a reflexionar sobre el sentido de las emociones humanas en el devenir de la vida.

SINOPSIS

Yrene Roma, protagonista de esta novela basada en hechos reales, nació en La Habana y, por caprichos de la vida, se crio en el sur de España. Pero… ¿qué razones tendría una chica de unos veintipocos años para estar decidida a poner fin a su vida? Un eterno conflicto interno; ser fiel a su esencia o convertirse en el resultado de lo que sucedió. Inmiscuirse en ciertos ambientes tóxicos tiene un precio a pagar, ¿se conseguirá Yrene Roma salvar?

AUTORA

Bajo el sol del Caribe, el 21 de julio de 1997 nació Yrene Roma. Desde entonces, el deporte es su pasión y el arte su devoción. Ha cultivado sus conocimientos mediante titulaciones como dietética y nutrición, cocina, entrenamiento personal en sala de musculación y fitness; es modelo e instructora de anatomía y fisiología, de pole dance y de marketing y publicidad. Otras actividades importantes para ella son las de voluntariado. Durante varios años fue referente en su localidad del departamento de Salud, Prevención y Sensibilización de la Cruz Roja española.