Mats Wenzel: "Me motiva haber estado ya cerca de los mejores"

Mats Wenzel (Luxemburgo, 2002) rebosa confianza y motivación a falta de pocos días para debutar como profesional en el Equipo Kern Pharma. Creció observando las hazañas que los hermanos Schleck regalaban al mundo y ahora es él quien sueña con inspirar a otros y ganarse un nombre en el pelotón internacional. Con todo aún por descubrir, su carácter y determinación le auguran un futuro prometedor y será en la Clàssica Camp Morvedre donde el luxemburgués se estrene con sus nuevos colores.

Las clásicas españolas, primeras citas en su calendario.



Balance del 2024 y grandes resultados en carreras importantes.

Ha sido un buen año que me da mucha confianza para este 2025. He aprendido a contemporizar en los últimos kilómetros, a saber cuándo atacar y probarlo sin miedo. A final de temporada alcancé un buen nivel que me permitió estar más tranquilo y comprobar que vale la pena ser ofensivo e intentarlo.

Primeros meses con el Equipo Kern Pharma.

Me han acogido todos realmente bien. Los directores deportivos, mecánicos, masajistas y todo el staff. Han buscado lo mejor para mí y he sentido que me ayudaban en todo momento. Mi español no es aún el mejor, pero los compañeros me han facilitado mucho la integración. Desde Iñigo Elosegui y Nil Gimeno en la primera concentración hasta Unai Aznar en Almuñécar. A Unai ya lo conocía de haber coincidido el año pasado en Orlen Nations Grand Prix y me ayudó mucho en el último ‘training camp’ que hicimos en diciembre.

El clima y los entrenamientos en Luxemburgo.

Suelo entrenar solo o con uno o dos amigos. No es fácil, es muy diferente a España y el mal tiempo a veces te impide estar totalmente concentrado en el trabajo de ese día, pero acabas cumpliendo. Esta semana pasada hemos estado rondando los cero grados todos los días, con temperaturas mínimas de -3 grados y máximas de 3. Pero al menos hemos evitado la lluvia y la nieve y he podido entrenar con normalidad.

Calendario para las próximas semanas.

Debutaré el viernes 24 en la Clàssica Camp Morvedre y después disputaré la Clàssica Comunitat Valenciana y varios días de la Challenge de Mallorca. Si todo va bien, la Volta a la Comunitat Valencia, Vuelta a Murcia y Jaén Paraíso Interior serían las siguientes carreras. Creo que tengo capacidad para conseguir buenos resultados en estos primeros días de competición, el año pasado estuve cerca de sumar algún top 20 en Mallorca y mi nivel es ahora superior, así que confío en que pueda aportar al equipo y hacerlo lo mejor posible.

Tu sitio en el pelotón.

Hay corredores muy fuertes, pero me motiva el hecho de haberme visto ya cerca de los mejores o incluso con ellos, como sucedió en el Skoda Tour de Luxembourg 2024. Creo que en muchas carreras el nivel será un poco inferior al de esos días. Mi objetivo igualmente será luchar y buscar algún top 10 para arrancar el año. Por supuesto, cada carrera es distinta y lo primero será escuchar al equipo y compartir sensaciones.

Una faceta en la que te gustaría mejorar.

La contrarreloj. Creo que, aunque ya me desenvuelvo bien en esa disciplina, todavía puedo crecer. El año pasado entrené muy poco con la cabra y debo trabajar más mi posición para seguir progresando.

Tus principales cualidades como ciclista.

Me defiendo bien en la montaña, pero, al menos de momento, no me llaman tanto la atención las subidas excesivamente largas, entre 10 y 20 minutos de ascensión creo que es perfecto para mí. Un aspecto que me define también es que soy muy disciplinado y estricto durante los entrenamientos, no me gusta saltarme nada.

Tiempo libre cuando estás por casa.

Suelo pasar tiempo con mis amigos y mi pareja, pero también me gusta a veces relajarme y tener mi propio espacio. Como hobby, cuando estoy solo de vez en cuando me entretengo montando y haciendo puzles con los LEGO.

Deportistas que te hayan inspirado.

Los hermanos Schleck, claramente. En Luxemburgo tuvieron un impacto enorme en muchos ciclistas jóvenes y fueron una de las principales razones por las que a mí me comenzó a gustar el ciclismo. Ya sabes, veías sus ataques en la televisión y salías a la carretera a intentar imitarlos. Fue una etapa muy bonita.