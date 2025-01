“El filósofo del mar”: se hace camino al navegar

El viernes 24 de enero Filmin estrena en exclusiva “El filósofo del mar”, la ópera prima del director sueco Andreas Eidhagen, ganadora del premio al Mejor Largometraje Documental en el Stockholm City Film Festival y en el Toronto Lift-Off Film Festival. La película sigue al marinero sueco Sven Yrvind, un conocido navegante solitario de 83 años que se propone cruzar el Atlántico en un barco construído por él mismo, desde Irlanda hasta Nueva Zelanda, en un trayecto de unos 24.000 kilómetros y que duraría alrededor de 300 días. Su propósito es demostrar la superioridad de los barcos pequeños, algo en lo que lleva toda la vida trabajando, al mismo tiempo que plantear preguntas sobre el propósito de la vida o las normas sociales. Yrvind, que opina que la mayoría de las personas están atrapadas en una rutina de trabajar 40 horas semanales para ganar dinero y luego gastarlo, dice sentirse liberado de esa vida.



El director, Andreas Eidhagen, también navega. Creció en el archipiélago sueco y ha estado toda la vida rodeado de mar. La idea del documental nació de una crisis laboral de Eidhagen en la que se planteó navegar largas distancias para evadirse y, en el proceso, se encontró con los libros autobiográficos de Yrvind. Le fascinó su historia y se propuso hacer un documental sobre su vida: “Al principio cuando le contacté dijo que no. Le daba miedo que alguien hiciera una película para su propio beneficio. Al empezar a hablar más se dio cuenta de que estábamos interesados en las mismas cuestiones filosóficas, ideas sobre la sociedad, el cambio climático y demás. Se abrió conforme pasábamos tiempo juntos”.

El rodaje tuvo lugar a lo largo de más de cuatro años y partiendo de un presupuesto muy bajo. “Empezamos grabando con lo primero que pillamos", comenta el director, "una Canon c3000 como opción principal, una RED para la cámara lenta y un DJI para los planos de dron”. Ese material se complementa con vídeos que el propio Yrvind grababa con el móvil. Eidhagen cuenta cómo fueron precisamente estos vídeos los que coronaron el final del documental: “Cuando lo seguimos a Noruega, un problema fue que no teníamos imágenes de él en el barco después de que zarpara. Yo le insistía para que grabara algo, pero él decía: No soy bueno filmando con mi teléfono. De repente, me envió unas imágenes. Solo son unos cinco minutos, pero era justo lo que necesitábamos para cerrar con él en el mar. Verlo sentado allí hablando y lo realizado que se sentía estando ahí es un gran momento para la película”.

Este era el tercer intento de Yrvind de navegar hasta Nueva Zelanda, tras haber abandonado en 2018 y 2019. En una entrevista, le preguntaron si creía que esta vez llegaría a Nueva Zelanda. Su respuesta fue “Sí, lo creo. Si no lo hago esta vez, lo intentaré en la próxima”. Esta frase resume a la perfección la mentalidad del marinero.