Davante cuenta con una red de más de 120 centros educativos en España, Italia y Portugal

Davante, la compañía número 1 en formación para el empleo en España, comienza oficialmente su andadura. Este proyecto nace de la unión de MasterD y MEDAC, dos instituciones pioneras en el ámbito de la formación en España, con una trayectoria de 30 y 14 años respectivamente.

De esta forma, la nueva compañía se sitúa como líder indiscutible de la formación para el empleo en España con unas cifras aplastantes. Más de 140.000 alumnos matriculados cada año que confían en la metodología y la calidad de la enseñanza. Una red de más de 120 centros educativos en España, Italia y Portugal y una plantilla de más de 3.000 profesionales.

En 2024, operando todavía bajo las marcas MasterD y MEDAC, Davante ha alcanzado una facturación de más de 250 millones de euros, creciendo doble dígito en matriculaciones de alumnos.

Davante nace con el propósito de acercar la formación para que todo el mundo vaya más lejos y que cualquier persona, en cualquier lugar, pueda acceder a una educación de calidad que le permita crecer y desarrollarse. Su oferta formativa abarca tanto enseñanza reglada como no reglada, con modalidades presenciales, online y abierta, resultado de la combinación de lo mejor de MasterD y MEDAC para adaptarse a las necesidades del mercado laboral actual. Un enfoque integral que responde a las demandas de un entorno en constante evolución, impulsando y empoderando a los alumnos a alcanzar sus metas profesionales en sectores de alta empleabilidad, gracias a una oferta formativa de primer orden que les proporciona las mejores herramientas para su futuro. Uno de los principales ingredientes del éxito de Davante es la atención personalizada que tienen todos y cada uno de los alumnos a través de la figura de su entrenador o tutor. De esta forma, los alumnos cuentan con un seguimiento personalizado a lo largo de su formación y después de la misma, ya que el tutor continúa en contacto con los alumnos apoyando su búsqueda de empleo e inserción exitosa en el mercado laboral.

La nueva compañía cuenta, además, con el respaldo de KKR Impact Fund, el fondo que invierte exclusivamente en iniciativas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Tras unirse al proyecto en 2023, Gianpaolo Santorsola será el CEO de la nueva compañía. Con una destacada trayectoria en proyectos de innovación y tecnología, ha construido una carrera caracterizada por su liderazgo estratégico e innovación en empresas como Adevinta y McKinsey & Company. En palabras de Santorsola: "Davante representa una revolución en el sector educativo. Con una oferta formativa diversa, flexible y centrada en resultados, queremos ser el puente entre nuestros estudiantes y todas aquellas oportunidades existentes en un mercado laboral cada vez más competitivo y especializado”.

“Además, al unir los centros de MasterD y MEDAC, contamos con una presencia geográfica excepcionalmente amplia, lo que nos permite llegar a más alumnos en toda España y ofrecerles formación de calidad, allá donde estén”, ha añadido el directivo. En concreto, Davante cuenta ahora mismo con alrededor de 140.000 m2 de instalaciones para la Formación. Una cifra que aumentará todavía más en 2025, ya que prevé abrir 11 centros de formación más.

Formación enfocada a la empleabilidad En un contexto nacional marcado por altos índices de desempleo juvenil, Davante busca aglutinar a empresas, entidades y administraciones para trabajar conjuntamente con el objetivo de impulsar la educación del país.

Una de las claves de su propuesta es el diálogo constante con instituciones y empresas de diversos sectores para adaptar la formación a las necesidades del mercado laboral. Gracias a este enfoque, el 90% sus estudiantes se incorporan en el mercado laboral a los 6 meses de finalizar sus estudios. Cada año, Davante organiza unas 100 acciones de empleabilidad, como charlas, talleres y visitas a empresas, que ayudan a los estudiantes a mejorar sus competencias y ampliar su red profesional. Actualmente, de media, unos 15.000 alumnos se inscriben anualmente en ofertas de empleo y 10.000 participan cada año en acciones de empleabilidad.

La propuesta formativa de Davante es muy amplia, abarcando tanto oposiciones como cursos de formación reglada y no reglada, especializados en multitud de sectores estratégicos para la sociedad y con alta demanda laboral. En total, Davante ofrece más de 600 cursos en 17 áreas de especialización como son sanidad, deporte, informática, comercio y marketing, administración, imagen personal, electrónica, edificación, veterinaria u hostelería. Solo en este 2024, el grupo ha puesto en marcha 35 nuevos cursos para adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado laboral.

En el marco de su compromiso con la transformación energética y la sostenibilidad, Davante apuesta por la creación de empleos verdes, preparando a la sociedad para la transición energética con formación en sectores como las energías renovables y la eficiencia energética.

Como parte de su labor social, la compañía forma parte del Patronato de la Fundación Davante, una entidad sin ánimo de lucro que contribuye a mejorar la calidad de vida y la salud en los barrios de las ciudades donde está presente. Con el apoyo de profesionales especializados y el uso de tecnología puntera, la Fundación gestiona proyectos de investigación y atención sociosanitaria que ya han beneficiado directamente a más de 20.000 personas. Actualmente, la Fundación cuenta con 15 centros de investigación, ampliando su impacto en 2025 con la apertura de dos centros nuevos en Oviedo y Castellón.

Transformando la FP con competencias clave Uno de los principales diferenciadores de Davante es el lanzamiento en 2025 de la FP Plus, un modelo único en el mercado que transformará la formación profesional tal como la conocemos. Este innovador enfoque responde a las necesidades reales del mercado laboral, combinando la FP reglada con el desarrollo de competencias clave altamente demandadas por las empresas, garantizando una preparación integral y competitiva para los estudiantes.

La FP Plus permite a los alumnos de grados de Formación Profesional complementar su titulación oficial con certificaciones adicionales vinculadas con su especialidad. Al finalizar sus estudios, además del título oficial, obtendrán acreditaciones en una serie de competencias clave, que enriquecen su perfil profesional, como cursos de idiomas, competencias digitales, así como habilidades técnicas o específicas relacionadas con la titulación elegida. Por ejemplo, quienes cursen en Davante las titulaciones oficiales de Técnico Superior en Marketing y Publicidad o Técnico en Actividades Comerciales no solo obtendrán el título, sino también certificaciones en áreas como gestión de redes sociales, herramientas de Google, edición de video o diseño de imágenes para redes sociales, entre otras.

Presencia internacional Davante tiene presencia en España, Portugal e Italia. Por lo que el proyecto de la marca no solo se centra en el territorio nacional, sino que buscará empujar el crecimiento en Italia y Portugal, donde la compañía ya cuenta con un negocio exitoso. En este sentido, la compañía abrirá 3 nuevos centros de formación en Italia: Roma, Nápoles y Catania a lo largo del 2025.

Por otro lado, a través de su división Internacional, Davante ofrece formación a alumnos de todo el mundo. En 2024, cerca de 2.000 alumnos de más de 100 países se han formado desde los cinco continentes. En su afán por ofrecer una formación de alta calidad y personalizada, estos alumnos cuentan también con el seguimiento personalizado de su tutor, así como el acceso a las bolsas de empleo y prácticas, gracias a un equipo multidisciplinar de profesionales.

Un equipo para liderar la transformación educativa Bajo la dirección de Gianpaolo Santorsola como CEO de Davante, se ha conformado un equipo directivo de alto nivel que refuerza su estructura y posiciona a la empresa para afrontar nuevos desafíos. Entre los nombramientos más destacados se encuentran profesionales con una amplia experiencia en el sector, como Antonio Mayoral, quien proviene de MasterD y ha asumido la dirección de ventas, y Paco Isla, director académico procedente de MEDAC. Además, Diego Gómez se ha sumado al equipo como responsable de nuevos mercados, aportando su experiencia en MasterD para apoyar la expansión internacional de Davante.

Asimismo, varios miembros que han estado desde el inicio del proyecto junto a KKR aportan su sólida trayectoria, como Jorge Gracia, quien lidera el área de finanzas, y Mario Palomino, jefe de legal e integración.

Davante también ha incorporado a profesionales clave con experiencia en multinacionales de referencia, como Lucía Grasa, CMO; Henar Marrón, responsable de recursos humanos y ESG; y Margarita Villegas, directora de tecnología.