“Cerca de ti”: Elliot Page frente al espejo

Filmin estrena, el próximo viernes 24 de enero, “Cerca de ti”, un drama protagonizado por Elliot Page (“Juno”) en el que el actor asume el rol de un hombre trans que regresa a su hogar tras cinco años de distanciamiento con su familia. La película, que es el primer papel masculino de Page en una película, tiene mucho de la propia identidad y experiencia del actor, quien firma al guion junto al director Dominic Savage.



Esta es la historia de Sam (Elliot Page), un joven trans que no ha visto a su familia desde su transición de género. Después de cinco años, decide volver a casa para celebrar el cumpleaños de su padre. Durante su trayecto en tren, tiene un encuentro fortuito con Katherine (Hillary Baack), una amiga del instituto con la que comparte un pasado irresoluto. A Sam le preocupa el tiempo que ha pasado sin ver a su familia –no por miedo al rechazo, si no por la cantidad de comentarios y preguntas que va a recibir con respecto a su transición, teniendo que cargar con la ignorancia e incomprensión de su familia. Es durante este viaje que Sam debe afrontar sentimientos que creía enterrados, la relación con su familia, un primer amor y, a la vez, un precioso proceso de autodescubrimiento.

Dado el paralelismo evidente entre la película y la propia historia de Elliot Page, el director y guionista Dominic Savage optó por un proceso poco convencional para su creación en el que las escenas estaban escritas sin diálogos y éstos debían ser improvisados el día del rodaje, incluida una impresionante toma de 53 minutos de Page. El actor, que define esta experiencia como “catártica”, explica: “Sentí muchas de las escenas como si formaran parte de la realidad, como si la emoción saliera de mí realmente. Hay un momento en el que Catherine y yo estamos estirados en la cama y me dice lo orgullosa que está de mí y de lo lejos que he llegado. Me puse a llorar. Ahí era Sam, pero también era Elliot”.

Como el personaje que interpreta, Page comenta que se encuentra en un momento esplendoroso personal y profesionalmente: “Estoy viviendo una etapa muy feliz. Esto no significa que no tenga días duros con tristeza, estrés o ansiedad, pero en general tengo este trasfondo de felicidad al que llego con tan solo pensar Dios mío, me siento cómodo conmigo mismo. Es una locura. Y esto es suficiente para mí, me hace feliz".